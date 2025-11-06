हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय

कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय

अगर आप समय पर नहीं सोते या नींद पूरी नहीं करते तो आपके बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी नींद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आपके बालों को भी हेल्दी रखने में मदद करती है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 06 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

आज की खराब और बिजी लाइफस्टाइल में लोग अक्सर काम, तनाव और सोशल मीडिया के कारण अपनी नींद को नजरअंदाज कर देते हैं. कभी देर रात तक मोबाइल चलाना, तो कभी काम का प्रेशर, ये सब बातें हमारी नींद को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि नींद पूरी न होने से बस थोड़ा-सा सिर भारी लगेगा या थकावट महसूस होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर आपके बालों पर भी सीधा पड़ता है. अगर आप समय पर नहीं सोते या नींद पूरी नहीं करते, तो आपके बाल धीरे-धीरे कमजोर होकर झड़ने लगते हैं. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी नींद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आपके बालों को भी रिपेयर और हेल्दी रखने में मदद करती है. तो आइए जानते हैं कि नींद की कमी की वजह से कैसे बाल झड़ने की समस्या हो सकती है. 

बाल झड़ने की समस्या? हो सकती है नींद की कमी की वजह

हमारे बाल भी हमारे शरीर का ही हिस्सा हैं, जिन्हें भी पोषण और आराम की जरूरत होती है. जब हम रात को गहरी और पूरी नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है. इस दौरान बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और बालों की ग्रोथ अच्छी होती है. लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती, तो यह रिपेयर सिस्टम अधूरा रह जाता है. जिसके कारण बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं और धीरे-धीरे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं. 

नींद की कमी से होने वाली दिक्कतें 
 
नींद की कमी से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है. ये हार्मोन हमारे शरीर को स्ट्रेस में डाल देता है. और जब तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा असर बालों की सेहत पर होता है. कॉर्टिसोल की अधिकता से बालों की जड़ों तक पहुंचने वाला ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे पोषण नहीं मिल पाता और बाल गिरने लगते हैं. वहीं  अधूरी नींद सिर्फ बालों को कमजोर नहीं करती, बल्कि आपकी स्कैल्प यानी सिर की स्किन को भी नुकसान पहुंचाती है. नींद न पूरी होने से स्कैल्प कभी बहुत ड्राई हो जाती है, तो कभी बहुत ऑयली, इससे डैंड्रफ, खुजली और जलन जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, स्कैल्प में बैलेंस न रहने से बालों की जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं और हेयर फॉल की समस्या तेज हो जाती है. 
 
हेयर फॉल कम करने के लिए कितनी नींद होनी चाहिए?
 
एक्सपर्ट्स की मानें तो रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है. अगर आप सोने का समय तय कर लें और रोज एक रूटीन बना लें, तो आपकी नींद भी और बालों की सेहत भी सुधरेगी . नींद पूरी करने से न सिर्फ बालों की ग्रोथ बेहतर होती है, बल्कि आपके चेहरे पर भी फ्रेशनेस और शरीर में एनर्जी बनी रहती है. 
 
हेयर फॉल कम करने के लिए क्या करें?

1. सोने से कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल या लैपटॉप से दूरी बना लें. 
2. रात में हल्का खाना खाएं, ताकि नींद में कोई रुकावट न आए. 
3. स्ट्रेस कम करने के लिए ध्यान, योग या मेडिटेशन करें. 
4. इसके साथ ही कोशिश करें कि रोजाना एक तय समय पर सोएं और उठें.
5. अगर नींद की समस्या लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. 
 
यह भी पढ़ें : उम्र बढ़ने के साथ लोग पाल लेते हैं ये तीन गलतफहमियां, इन्हें जान लेंगे तो एक्टिव रहेगा बुढ़ापा

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 06 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
Causes Of Hair Fall Lack Of Sleep And Hair Fall Full Sleep For Hair Sleep And Hair Connection Sleep Routine For Hair Night Sleep And Hair Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
ब्यूटी
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget