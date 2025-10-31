हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थRohit Arya: किस बीमारी से जूझने वाले करते हैं रोहित आर्या जैसी हरकत, ऐसे लोगों को कैसे पहचानें?

Rohit Arya: किस बीमारी से जूझने वाले करते हैं रोहित आर्या जैसी हरकत, ऐसे लोगों को कैसे पहचानें?

Pune Hostage: आज के दौर में लोग अपने संघर्षों में अकेले पड़ जाते हैं. ऐसे व्यक्ति को न तो सहारा मिलता है, न सलाह. ऐसे में छोटी-छोटी बातें भी गुस्से का पहाड़ बना देती हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 31 Oct 2025 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

Pune Hostage Case: पुणे में 30 अक्टूबर को बड़ा हादसा टल गया. महावीर क्लासिक बिल्डिंग परिसर स्थित एक स्टूडियो में रोहित आर्या नाम के व्यक्ति ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कुछ ही देर में सभी बच्चों और एक महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया. हालांकि, ऑपरेशन के दौरान रोहित आर्या की मौत हो गई. उसका कहना था  कि उसे एक सरकारी ठेके का भुगतान नहीं मिला, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा कदम कैसे लोग उठाते हैं?

कौन-से लोग ऐसे कदम उठाते हैं?

साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक, कई बार आर्थिक नुकसान या काम की अनदेखी इंसान को भीतर तक तोड़ देती है. जब किसी को बार-बार अपमान या अन्याय का अहसास होता है, तो वह अपनी नाराजगी को गलत दिशा में निकाल सकता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज की National Mental Health Survey 2015-16 रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वयस्क आबादी में लगभग 10.6 प्रतिशत लोग किसी न किसी मानसिक विकार से प्रभावित हैं. रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन लोगों में से बहुत बड़ी संख्या को इलाज या मनोवैज्ञानिक सहायता नहीं मिल पाती, जिसे ट्रीटमेंट गैप कहा जाता है.

सामाजिक और पारिवारिक दूरी

आज के दौर में लोग अपने संघर्षों में अकेले पड़ जाते हैं. परिवार या समाज से इमोशनल जुड़ाव कमजोर पड़ने पर व्यक्ति को न तो सहारा मिलता है, न सलाह. ऐसे में छोटी-छोटी बातें भी अंदर गुस्से का पहाड़ बना देती हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ऐसे लोगों को समय रहते कोई सुन ले, समझ ले या मदद कर दे तो कई घटनाएं टाली जा सकती हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान क्यों जरूरी है?

भारत में मानसिक स्वास्थ्य को अब भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, जितनी जरूरत है. WHO की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर साल करीब 8 लाख लोग मानसिक या भावनात्मक कारणों से सुसाइड समेत कई गलत कदम उठाते हैं, और इनमें से कई ऐसे होते हैं जो पहले मदद नहीं मांगते. अगर समाज, परिवार और दफ्तर का माहौल थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण हो, तो ऐसे हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है. जब किसी इंसान की बात नहीं सुनी जाती, जब उसका हक या मेहनताना नजरअंदाज होता है, तो वह धीरे-धीरे अंदर से टूटने लगता है. ऐसे में कुछ लोगों को बाकी कोई कदम नहीं सूझता तो वे लोग इस तरह के कदम उठा लेते हैं.

इसे भी पढ़ें: Men get Romantic at Night: 12 बजने के बाद आखिर रोमांटिक क्यों हो जाते हैं पुरुष, जानें किस हार्मोन्स का होता है कमाल?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 31 Oct 2025 05:33 PM (IST)
Tags :
Rohit Arya Pune Hostage Pune Hostage Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
बॉलीवुड
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
जनरल नॉलेज
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
हेल्थ
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
आधार कार्ड में करवानी है जानकारी अपडेट तो नोट कर लें यह बात, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम
आधार कार्ड में करवानी है जानकारी अपडेट तो नोट कर लें यह बात, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget