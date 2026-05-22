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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVanessa Trump: डोनाल्ड ट्रंप की इस रिश्तेदार को हुआ इतना खतरनाक कैंसर, जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके

Vanessa Trump: डोनाल्ड ट्रंप की इस रिश्तेदार को हुआ इतना खतरनाक कैंसर, जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके

Breast Lump Symptoms: वैनेसा ट्रंप ने हाल ही में अपनी सेहत को लेकर एक बेहद भावुक जानकारी साझा की. 20 मई 2026 को उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 May 2026 01:11 PM (IST)
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Vanessa Trump Reveals Breast Cancer Diagnosis: अमेरिका की पूर्व मॉडल और सोशलाइट वैनेसा ट्रंप ने हाल ही में अपनी सेहत को लेकर एक बेहद भावुक जानकारी साझा की. 20 मई 2026 को उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है. 48 वर्षीय वैनेसा ने कहा कि हाल ही में उनका एक मेडिकल प्रोसीजर हुआ है और अब वह अपनी ऑन्कोलॉजी टीम के साथ मिलकर लंबे इलाज की तैयारी कर रही हैं. इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ की. उनकी बेटी काई ट्रंप ने भी उन्हें सबसे मजबूत इंसान बताया.

कितना खतरनाक है ब्रेस्ट कैंसर?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्था clevelandclinic के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंर्स में से एक माना जाता है. यह बीमारी तब शुरू होती है, जब ब्रेस्ट की सेल्स असामान्य तरीके से तेजी से बढ़ने लगती हैं और धीरे-धीरे ट्यूमर का रूप ले लेती हैं. कई मामलों में यह कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकता है, इसलिए समय रहते इसकी पहचान बेहद जरूरी मानी जाती है. हाल ही में अमेरिका की पूर्व मॉडल और सोशलाइट वैनेसा ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है. इस खबर के बाद दुनियाभर में लोग उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं. 48 वर्षीय वैनेसा ने बताया कि उनका मेडिकल प्रोसीजर हो चुका है और अब वह अपनी ऑन्कोलॉजी टीम के साथ इलाज पर काम कर रही हैं.

किनको रहता है इसका खतरा?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं को ही नहीं, बल्कि कम उम्र की महिलाओं को भी प्रभावित कर सकता है. हालांकि 50 साल की उम्र के बाद इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. कुछ मामलों में पुरुषों में भी यह बीमारी देखी जाती है. डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेस्ट में गांठ महसूस होना इसका सबसे सामान्य लक्षण है, लेकिन इसके अलावा भी कई संकेत हो सकते हैं. जैसे ब्रेस्ट के आकार में बदलाव, त्वचा का लाल या मोटा होना, निप्पल से खून या तरल पदार्थ निकलना, अंडरआर्म में गांठ या लगातार दर्द महसूस होना. कई बार शुरुआती स्टेज में कोई बड़ा लक्षण नजर नहीं आता, इसलिए नियमित जांच बेहद जरूरी मानी जाती है.

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क्या होते हैं इसके कारण?

एक्सपर्ट के अनुसार, बढ़ती उम्र, फैमिली हिस्ट्री, मोटापा, स्मोकिंग, शराब का सेवन, हार्मोनल बदलाव और खराब लाइफस्टाइल इसके बड़े रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. वहीं BRCA1 और BRCA2 जैसे जेनेटिक म्यूटेशन भी कई महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. डॉक्टर बताते हैं कि समय पर जांच होने पर इस बीमारी का इलाज संभव है. इसके लिए मैमोग्राफी, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और बायोप्सी जैसी जांच की जाती हैं. वहीं इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी शामिल हो सकती हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल में रखना और समय-समय पर स्क्रीनिंग करवाना ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है.

पब्लिक लाइफ से दूर नजर आती हैं वैनेस ट्रंप

वैनेसा ट्रंप पिछले कई सालों से सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रही हैं. डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से शादी के बाद वह अक्सर चर्चाओं में रहीं. दोनों ने 13 साल साथ बिताए और उनके पांच बच्चे हैं. हालांकि 2018 में दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन बच्चों की परवरिश को लेकर दोनों ने हमेशा पॉजिटिव रिश्ता बनाए रखा.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 May 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Breast Cancer Breast Cancer Symptoms Vanessa Trump
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