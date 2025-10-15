हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?

Cancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?

Cancer Vaccine: यह वैक्सीन सिर्फ एक तरह के कैंसर को खत्म नहीं करेगी, बल्कि मेलानोमा, पैनक्रियाटिक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे कई खतरनाक कैंसर से बचाएगी.

15 Oct 2025 07:25 PM (IST)
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के वैज्ञानिकों ने ऐसी ‘सुपर वैक्सीन’ बनाई है, जिसने लैब में चूहों पर किए गए टेस्ट में कैंसर को पूरी तरह रोक दिया. यह वैक्सीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस तरह एक्टिव करती है, जिससे वह असामान्य कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट कर दे, ताकि कैंसर शुरू ही न हो. टेस्ट में जिन चूहों को यह वैक्सीन दी गई, वे महीनों तक हेल्दी रहे. वहीं, बिना वैक्सीन वाले चूहों को कैंसर हो गया. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज भविष्य में कैंसर को शुरू होने से पहले रोकने का रास्ता खोल सकती है.

कैंसर से कैसे लड़ती है यह वैक्सीन?

यह वैक्सीन शरीर के नैचुरल इम्यून सिस्टम को सिखाती है कि वह उन कोशिकाओं को ढूंढकर खत्म कर दे, जो कैंसर बन सकती हैं. इससे शरीर में कैंसर नहीं फैलेगा और बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाएगा.

किन कैंसर पर काम करेगी वैक्सीन?

जानकारी के मुताबिक, यह वैक्सीन सिर्फ एक तरह के कैंसर को खत्म नहीं करेगी, बल्कि मेलानोमा, पैनक्रियाटिक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे कई खतरनाक कैंसर से बचाएगी. टेस्ट में वैक्सीन लगे चूहों में ट्यूमर नहीं बने. इससे यह साबित हुआ कि शरीर को कैंसर से लड़ना सिखाया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि यह वैक्सीन कैंसर को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से भी रोकती है. दरअसल, कैंसर से होने वाली ज्यादातर मौतें मेटास्टेसिस की वजह से होती हैं. यह कंडीशन उस वक्त बनती है, जब कैंसर फेफड़ों या लिवर जैसे अंगों तक पहुंच जाता है. अगर इंसानों में भी ऐसा ही असर दिखा तो लाखों जिंदगियां बच सकती हैं.

इस वैक्सीन में क्या है खास?

यह वैक्सीन आम वैक्सीन से अलग है, जो वायरस या बैक्टीरिया से बचाती है. यह कैंसर के खिलाफ काम करती है, जो शरीर की अपनी कोशिकाओं से शुरू होता है. इसमें एक खास चीज है, जिसे वैज्ञानिक 'सुपर एडजुवेंट' कहते हैं. यह शरीर के इम्यून सिस्टम को ज्यादा तेजी से एक्टिव करता है, ताकि कैंसर की कोशिकाएं जल्दी ढूंढकर खत्म की जा सकें. 

बाजार में कब तक आएगी वैक्सीन?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रिसर्च अभी शुरुआती दौर में है. यह टेस्ट सिर्फ चूहों पर हुआ है और इंसानों में इसका इस्तेमाल करने से पहले कई साल तक और टेस्टिंग की जरूरत होगी. अगर इंसानों पर होने वाले ट्रायल में भी यह वैक्सीन कारगर रही तो इससे कैंसर रोकथाम का तरीका बदल सकता है. इसकी मदद से कैंसर को शुरू होने से पहले रोका जा सकेगा. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिनके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है या जिन्हें जेनेटिक रूप से कैंसर का खतरा ज्यादा है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 07:25 PM (IST)
Health News Cancer Vaccine Super Vaccine
