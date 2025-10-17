Toilet Fainting Risk: इंसान अपने घर में रहता है, सोचता है कि वह सारी दिक्कत और मुश्किलों से दूर मस्त आराम की जिंदगी जी रहा है. हालांकि, ऐसा नहीं है. इंसान के लिए खतरा हर जगह है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने बाथरूम को संभावित रूप से खतरनाक जगह बताया है, क्योंकि यहां बेहोश होने या यहां तक कि टॉयलेट इस्तेमाल करते समय मौत का भी खतरा हो सकता है. डॉ. यारानोव ने 8 सितंबर को इंस्टाग्राम पर इसके बारे में बातचीत करते हुए बताया कि आपके बाथरूम मेंसाइलेंट डेंजर छिपा होता है. उन्होंने इसको आपके घर का सबसे खतरनाक कमरा कहा. चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने इसे ऐसा क्यों कहा और सच में यह कितनी खतरनाक है.

बाथरूम से जुड़े क्या खतरे हैं?

कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा, "आप सोचते हैं कि (घर का सबसे खतरनाक कमरा) किचन है, जहां चाकू होते है या गैराज है, जहां टूल्स रखे होते हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बाथरूम है." उन्होंने आगे कहा कि "क्या आपने कभी बाथरूम में चक्कर आने या हल्का महसूस किया है? आप अकेले नहीं हैं." यारानोव के अनुसार, कब्ज के दौरान जोर लगाने से ‘वाल्साल्वा मैन्युवर’ ट्रिगर हो सकता है, जिसमें इंसान सांस रोककर जोर लगाता है. यह प्रक्रिया सीने में प्रेशर बढ़ाती है, हार्ट की ओर ब्लड फ्लो को कम करती है, ब्लड प्रेशर को नीचे ले जाती है और आखिरकार, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती.

पहले से बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरा

डॉ. यारानोव ने बताया कि "हर साल, हजारों लोग टॉयलेट पर बैठे-बैठे बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं. इसकी वजह यही है. कब्ज के दौरान जोर लगाने से वाल्साल्वा मैन्युवर ट्रिगर होता है आप सांस रोकते हैं और धक्का लगाते हैं. इससे सीने का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, हार्ट तक ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती." उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हार्ट डिजीज है, एरिदमिया है, या जो हार्ट फेल्योर की ज्यादा डोज वाली दवाएं ले रहे हैं, उनके लिए यह और खतरनाक है.

क्या कोई बचाव के तरीके हैं?

इकके बचाव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि "कारण को ठीक करें: फाइबर लें, पानी पिएं, रोजाना एक्टिव रहें, और जरूरत हो तो स्टूल सॉफ्टनर इस्तेमाल करें. क्रॉनिक कब्ज को नजरअंदाज न करें यह सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, यह खतरनाक भी हो सकता है." इसके बस यही बचाव के उपाय हैं. जिनको आप गलती से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

