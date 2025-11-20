हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTihar Cow Therapy: तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?

Tihar Cow Therapy: तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?

Inmate Mental Health Program: तिहाड़ जेल में एक नई शुरुआत होने जा रही है गाय की सेवा की. आपको बताते हैं कि कैसे यह कैदियों के लिए फायदेमंद होने जा रहा है और उनको इससे क्या राहत मिलेगी?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Prison Cow Shelter: तिहाड़ जेल में कैदियों की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है. अब यहां बंदियों को अकेलापन और इमोशनल तनाव से उबरने में मदद करने के लिए काऊ थैरेपी दी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार 19 नवंबर को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने जेल परिसर में बनी नई गौशाला का उद्घाटन किया

तिहाड़ की गौशाला में अभी कितनी गायें?

फिलहाल तिहाड़ जेल में 10 गायों को रखा गया है. कुछ खरीदी गईं और कुछ दान में मिली हैं. गौशाला की क्षमता और 10 गायों को रखने की भी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण बैकग्राउंड से आने वाले कुछ कैदियों को गायों को चारा खिलाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. दिल्ली के गृह मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच दिल्ली पुलिस को आवारा और छोड़ दी गई गायों से जुड़े 25,000 से अधिक मामले मिले हैं. उन्होंने कहा कि राजधानी में गायों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन गौशालाएं कम हैं.

उन्होंने कहा कि “हमारी मौजूदा गौशालाओं की क्षमता 19,800 है, लेकिन इनमें 21,800 से ज्यादा पशु ठहरे हुए हैं. ऐसे में तिहाड़ जेल की पहल छोटी जरूर दिख सकती है, लेकिन यह दूर की सोच वाला कदम है.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे आवारा पशुओं की देखभाल, संरक्षण और सेवा का दायरा बढ़ेगा.

कैसे मदद करेगी काऊ थैरेपी?

अब जान लेते हैं कि यह थैरेपी कैसे मदद करेगी. इसको लेकर गृह मंत्री आशीष सूद  ने इसे काऊ थैरेपी का नाम देते हुए कहा कि यह कदम उन कैदियों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो अकेलेपन से जूझते हैं. उनके मुताबिक, गायों के साथ समय बिताने से अकेलेपन की भावना कम होती है. साथ ही, यह थैरेपी कैदियों को भावनात्मक तनाव से उबरने, झगड़ों को कम करने और आपसी करुणा बढ़ाने में भी मदद कर सकती है.

जेल महानिदेशक एस. बी. के. सिंह ने बताया कि इस विचार की प्रेरणा देश और विदेश के ऐसे कार्यक्रमों से मिली है, जहां पशुओं की मदद से कैदियों की मानसिक हालत सुधारने की कोशिश की गई.

तिहाड़ में भी कई कैदी ऐसे हैं जिन्हें परिवार से न फोन आते हैं और न मुलाकात, जिससे वे तनाव और अकेलेपन में चले जाते हैं. आपको बता दें कि 2018 में हरियाणा की जेलों में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया था और स्वीडन जैसे देशों की कुछ कम सुरक्षा वाली जेलों में पशु-सहायता कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 20 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Embed widget