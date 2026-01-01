हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदिमाग के कीड़ों से बच्चों को कैसे पड़ते हैं दौरे? डॉक्टर से समझें खतरा और बचने के तरीके

दिमाग के कीड़ों से बच्चों को कैसे पड़ते हैं दौरे? डॉक्टर से समझें खतरा और बचने के तरीके

बच्चों में दौरे पड़ने की वजह हमेशा मिर्गी या बुखार नहीं होती. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिमाग में पैरासाइटिक इंफेक्शन यानी न्यूरोसिस्टिकोसिस बच्चों में दौरे का एक बड़ा कारण बन रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 01 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

जब भी बच्चों को दौरे पड़ते थे, तो डॉक्टर इस दौरे पड़ने का कारण बुखार, मिर्गी और परिवार में किसी अन्य सदस्य को भी इसी समस्या का होना, जिसे हम पारिवारिक इतिहास भी कहते हैं. दौरे पड़ने के कारणों में इन सभी दिक्कतों को शामिल किया जाता था. लेकिन हाल ही में आई कई रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्चों को दौरे पड़ना नर्वस सिस्टम या नसों के तंत्र में संक्रमण या किसी इंफेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि दिमाग में कीड़ों की उपस्थिति की वजह से होता है.

न्यूरोलॉजिस्ट की मानें, तो जब बच्चों में दौरे पड़ने के कारणों की जांच की गई और उनके दिमाग का स्कैन किया गया, तो दौरे पड़ने की मुख्य वजह पैरासाइटिक इंफेक्शन या दिमाग में मौजूद कीड़े पाए गए. इसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है कि कैसे पैरासाइटिक इंफेक्शन बच्चों में दौरे पड़ने का मुख्य कारण बन रहा है.

न्यूरोसिस्टिकोसिस क्या है?

दिमाग में पैरासाइटिक इंफेक्शन की मुख्य वजह न्यूरोसिस्टिकोसिस नाम की स्थिति है. यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें हमारे दिमाग में सूअर के फीताकृमि, जिन्हें हम पोर्क टैपवार्म भी कहते हैं, उनके अंडों के कारण यह समस्या होती है. ये अंडे कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मिट्टी में, गंदे खाने में या किसी पत्तेदार सब्जियों के बीच में. इनके सेवन से ये अंडे हमारे खून के माध्यम से सीधे दिमाग में चले जाते हैं और वहां जम जाते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कीड़े नहीं होते, बल्कि उनके अंडे होते हैं.

दिमाग में सूजन और दौरे का संबंध

न्यूरोसिस्टिकोसिस में दौरे पड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दिमाग इन अंडों से बचने के लिए कई तरह की प्रतिक्रिया करता है. जब ये अंडे दिमाग में पहुंच जाते हैं, तो हमारा शरीर उनके चारों तरफ सूजन पैदा कर देता है, ताकि बाहरी खतरों को एक जगह रोका जा सके. इसी सूजन की वजह से हमारे दिमाग की कोशिकाओं के बिजली के सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जो दौरे पड़ने का कारण बनती है. जैसे-जैसे यह अंडा दिमाग में सड़ना शुरू करता है, वैसे-वैसे कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, जिनमें सिरदर्द और दौरे पड़ना शामिल है.

पैरासाइटिक इंफेक्शन से बचाव के उपाय

न्यूरोसिस्टिकोसिस से बचाव के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं, जिससे ये अंडे हमारे दिमाग तक न पहुंचें. ये अंडे इतने छोटे आकार के होते हैं कि शरीर के एसिड से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. इनकी शरीर में एंट्री रोकने के लिए सावधानी जरूरी है.

  • खाने को अच्छी तरह से उबालकर खाएं, जिससे ये अंडे मर जाते हैं.
  • सभी सब्जियों और पत्तेदार सब्जियों को अच्छे से धोएं.
  • अगर पेट में कीड़े हैं, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें.
  • अपने आसपास साफ-सफाई रखें.
  • खुले में शौच न करें.
  • खाने को अच्छी तरह से पकाकर ही सेवन करें.

यह भी पढ़ें: डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 01 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Neurocysticercosis Seizures In Children Brain Parasite Infection Parasitic Infection Brain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Astrology Predictions: 2026 में वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? ज्योतिषाचार्य की खौफनाक भविष्यवाणी
New Year 2026: 'अब सरकार का क्या होगा..', बाटी- चोखा पार्टी में ऐसा क्यों बोले Akhilesh Yadav? | SP
Indore: इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Astrology Predictions: 2026 में कैसी होगी अर्थव्यवस्था? ज्योतिषाचार्य की बड़ी भविष्यवाणी | PM Modi
Indore: दूषित पानी से 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टेलीविजन
'केबीसी' के सेट पर अगस्त नंदा ने संभाली सिमर भाटिया की साड़ी, नाना अमिताभ बच्चन ने यूं लिए मजे
'केबीसी' के सेट पर अगस्त नंदा ने संभाली सिमर भाटिया की साड़ी, बिग बी ने यूं लिए मजे
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
ट्रेंडिंग
अलख सर के लिए प्रोस्टेट कर रही लड़कियों का वीडियो वायरल, यूजर्स ने समझा- आलू सेव प्रदर्शन
अलख सर के लिए प्रोस्टेट कर रही लड़कियों का वीडियो वायरल, यूजर्स ने समझा- आलू सेव प्रदर्शन
शिक्षा
यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका
यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget