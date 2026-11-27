शादियों का सीजन जोरों पर है. हर तरफ बैंक्वेट हॉल में लगी लंबी कतारें, बड़े-बड़े बफे और चटखारेदार खाना. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्लेट में जो चमचमाता हुआ पनीर या स्वादिष्ट मिठाई है, वह असली है भी या नहीं? पिछले कुछ महीनों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और राज्यों के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने जो खुलासे किए हैं, वे आपका खून जमा देने वाले हैं. ऐवरेस्ट जैसी बड़ी कंपनियों के मसाले बैन हो चुके हैं, रेस्टोरेंट और दुकानें सील की जा रही हैं, लेकिन शादी-ब्याह के 'बल्क किचन' में घटिया सामान का खेल अभी भी बदस्तूर जारी है.

आखिर कैसे आप शादियों में खाना नहीं, 'जहर' खाने जाते हैं...

शादी के खाने में ही ज्यादा मिलावट क्यों?

शादियों में खाना एक बड़ा बिजनेस है. जब 500 से 1000 लोगों को खाना खिलाना हो, तो कैटरर का फोकस क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर होता है. जहां सस्ता सामान मिल जाए, वहीं से खरीद लो. दूध, पनीर, घी और मसालों की भारी खपत होती है. इन्हीं चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है.

कैटरर्स को ऐसे सप्लायर्स चाहिए जो उन्हें बाजार के रेट से आधे दाम पर सामान दे दें. नतीजतन, आपकी प्लेट में केमिकल और नकली चीजें पहुंच जाती हैं.

आपकी थाली में क्या-क्या मिल रहा है?

यहां हम आपको बता रहे हैं कि रोजमर्रा के खाने और शादी के बुफे में कौन-सी चीजें कैसे आपके शरीर में जहर घोल रही हैं:

1. डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध: इसमें यूरिया, पानी, डिटर्जेंट, स्टार्च और सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है, ताकि यह गाढ़ा लगे.

इसमें यूरिया, पानी, डिटर्जेंट, स्टार्च और सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है, ताकि यह गाढ़ा लगे. पनीर: कपड़े धोने या सफाई में काम आनेवाला कास्टिक सोडा, स्टार्च, डिटर्जेंट और रिफाइंड ऑयल के साथ मिल्क पाउडर से बना 'नकली पनीर' शादियों में खूब चलता है.

कपड़े धोने या सफाई में काम आनेवाला कास्टिक सोडा, स्टार्च, डिटर्जेंट और रिफाइंड ऑयल के साथ मिल्क पाउडर से बना 'नकली पनीर' शादियों में खूब चलता है. खोया/मावा: आलू, शकरकंद और पाम ऑयल को मैश करके केमिकल के साथ नकली मावा तैयार किया जाता है.

आलू, शकरकंद और पाम ऑयल को मैश करके केमिकल के साथ नकली मावा तैयार किया जाता है. घी: असली देसी घी की जगह वनस्पति, पाम ऑयल और कभी-कभी जानवरों की चर्बी वाला तेल परोसा जाता है.

असली देसी घी की जगह वनस्पति, पाम ऑयल और कभी-कभी जानवरों की चर्बी वाला तेल परोसा जाता है. दही/क्रीम: इसे ताजा दिखाने के लिए इसमें फॉर्मेलिन मिलाया जाता है. फॉर्मेलिन वही केमिकल है जो मेडिकल में लाशों को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है.

2. मिठाइयां और ड्रिंक्स

मिठाई: देसी घी की जगह वनस्पति, बैन किया हुआ एनालॉग मावा और एक्सपायरी खोया इस्तेमाल होता है.

देसी घी की जगह वनस्पति, बैन किया हुआ एनालॉग मावा और एक्सपायरी खोया इस्तेमाल होता है. आइसक्रीम: इसे सस्ता बनाने के लिए इसमें डिटर्जेंट पाउडर तक मिलाने के मामले सामने आ चुके हैं.

इसे सस्ता बनाने के लिए इसमें डिटर्जेंट पाउडर तक मिलाने के मामले सामने आ चुके हैं. फलों का जूस: आर्टिफिशियल रंग और सिंथेटिक फ्लेवर के सहारे 'फ्रूट जूस' तैयार किया जाता है.

आर्टिफिशियल रंग और सिंथेटिक फ्लेवर के सहारे 'फ्रूट जूस' तैयार किया जाता है. शहद: इसमें चीनी की चाशनी और चावल की सिरप मिलाई जाती है.

इसमें चीनी की चाशनी और चावल की सिरप मिलाई जाती है. सॉस/मेयोनीज: एक्सपायरी माल और सस्ते केमिकल का इस्तेमाल करके इन्हें तैयार किया जाता है.

3. मसाले और तेल

हल्दी/मसाले: इसमें ईंट का चूरा, लकड़ी का बुरादा, चॉक पाउडर मिलाया जाता है. चमक के लिए मेटानिल येलो और सूडान डाई जैसे कैंसरकारी रंग डाले जाते हैं.

इसमें ईंट का चूरा, लकड़ी का बुरादा, चॉक पाउडर मिलाया जाता है. चमक के लिए मेटानिल येलो और सूडान डाई जैसे कैंसरकारी रंग डाले जाते हैं. लाल मिर्च: ईंट पाउडर और सिंथेटिक रंग से इसे तेज लाल बनाया जाता है.

ईंट पाउडर और सिंथेटिक रंग से इसे तेज लाल बनाया जाता है. चाय पत्ती: पुरानी पत्ती में सिंथेटिक रंग मिलाकर नई चाय बनाई जाती है.

पुरानी पत्ती में सिंथेटिक रंग मिलाकर नई चाय बनाई जाती है. खाने का तेल: इसमें मशीन का तेल, मिनरल ऑयल, जहरीला अर्जीमोन ऑयल और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है.

4. सब्जी, मीट और दाल

सब्जी: सब्जियों को जल्दी बड़ा और ताजा दिखाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है.

सब्जियों को जल्दी बड़ा और ताजा दिखाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है. चिकन: मुर्गे को भारी मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉयड इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वे मोटे हो जाएं.

मुर्गे को भारी मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉयड इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वे मोटे हो जाएं. दाल: केसरी दाल और सिंथेटिक रंगों से इसे चमकदार बनाया जाता है.

केसरी दाल और सिंथेटिक रंगों से इसे चमकदार बनाया जाता है. शक्कर: सफेद रंग और केमिकल कलर मिलाकर इसे चमकीला बनाया जाता है.

सफेद रंग और केमिकल कलर मिलाकर इसे चमकीला बनाया जाता है. पानी: यह सबसे खतरनाक है. शादियों में बड़े वाटर कूलर या टैंकरों के पानी में सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड और बैक्टीरिया तक मिले होते हैं, जो सीधे कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं.

सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं?

एथिलीन ऑक्साइड (कैंसरकारी तत्व) पाए जाने के बाद एवरेस्ट और MDH जैसे बड़े मसाला ब्रांड्स के कई प्रोडक्ट्स पर सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग में बैन लगा. इसके बाद भारत में भी FSSAI ने सख्ती दिखाई.

दुकानें सील: देशभर में FDA की छापेमारी में सैकड़ों ऐसी दुकानें और फैक्ट्रियां सील की गई हैं जहां नकली पनीर, दूध और मावा बनाया जा रहा था. कई मिठाई की दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं.

देशभर में FDA की छापेमारी में सैकड़ों ऐसी दुकानें और फैक्ट्रियां सील की गई हैं जहां नकली पनीर, दूध और मावा बनाया जा रहा था. कई मिठाई की दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. शादी-ब्याह पर नजर: राज्यों के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब बड़े बैंक्वेट हॉल और कैटरर्स के किचन पर औचक छापे डाल रहे हैं और खाने के सैंपल जब्त कर रहे हैं.





शादी समारोह खुशियों का मौका होता है, लेकिन बल्क किचन की इस 'सस्ती' सोच ने इसे सेहत का कब्रिस्तान बना दिया है. अगली बार जब आप शादी की थाली देखें, तो सिर्फ स्वाद पर नहीं, बल्कि उसकी सेहत पर भी जरूर सोचें. इलाज का खर्च, शादी के उस मुफ्त खाने से कहीं ज्यादा महंगा होता है.

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