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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलNana Patekar Death: 56 की उम्र तक रोज 60 सिगरेट पीते थे नाना, फिर कैसे हुए थे फिट?

Nana Patekar Death: 56 की उम्र तक रोज 60 सिगरेट पीते थे नाना, फिर कैसे हुए थे फिट?

Nana Patekar Cardiac Arrest: नाना पाटेकर का निधन आज सुबह 5:20 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक, उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था. उन्हें बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Oct 2026 09:16 AM (IST)
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Veteran Actor Nana Patekar Cardiac Arrest: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया. वह 75 साल के थे. अभिनेता ने अपनी शानदार अदाकारी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से लंबे समय तक दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी. हाल के दिनों में उनका एक वर्कआउट वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उनकी फिटनेस देखकर फैंस हैरान रह गए थे. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी फिटनेस और अनुशासन की खूब चर्चा हुई थी. हालांकि, अब उनके निधन की खबर से उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है.

नाना पाटेकर का निधन आज सुबह 5:20 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक, उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था. उन्हें बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. डॉ. शेखर सालकर, चीफ ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, मणिपाल हॉस्पिटल के मुताबिक, इस मामले में मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया था.

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सिंपल जिंदगी जीना पसंद करते थे

नाना पाटेकर अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी सजग रहते थे. फोटोग्राफर-प्रोड्यूसर अतुल कसबेकर ने इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में नाना पाटेकर शॉर्ट्स और बनियान पहने पैरेलल बार्स पर ट्राइसेप डिप्स करते नजर आए थे. खास बात यह थी कि वह इस एक्सरसाइज को काफी सहजता से करते दिखाई दिए थे. अतुल कसबेकर ने बताया था कि नाना ने लगातार 15 ट्राइसेप डिप्स किए थे. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा देर से शुरू किया था, लेकिन जितना हिस्सा रिकॉर्ड हुआ, वह भी काफी प्रभावशाली था.


Nana Patekar Death: 56 की उम्र तक रोज 60 सिगरेट पीते थे नाना, फिर कैसे हुए थे फिट?

अतुल कसबेकर ने नाना पाटेकर की फिटनेस की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें देखकर खुद अपनी फिटनेस को लेकर दोबारा सोचने की प्रेरणा मिली. उन्होंने अभिनेता को एक लीजेंड बताया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर भी नाना पाटेकर की फिटनेस की जमकर चर्चा हुई थी. फैंस उनकी ताकत और फुर्ती देखकर हैरान थे. कई लोगों ने उनके अनुशासन की तारीफ की थी. वहीं, कुछ यूजर्स ने उन्हें 'वेलकम' सीरीज के उनके लोकप्रिय किरदार उदय शेट्टी से जोड़ते हुए मजेदार कमेंट भी किए थे. 'कंट्रोल उदय कंट्रोल' जैसे कमेंट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिले थे.

फिटनेस पर ध्यान

नाना पाटेकर ने पहले कई मौकों पर अपनी फिटनेस और रोजमर्रा की दिनचर्या को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि वह हर दिन करीब डेढ़ से दो घंटे शारीरिक एक्टिविटी के लिए देते थे. उनका वर्कआउट सिर्फ जिम एक्सरसाइज तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सूर्य नमस्कार जैसी पारंपरिक एक्सरसाइज भी शामिल थी. उनके लिए फिटनेस केवल शरीर को अच्छा दिखाने तक सीमित नहीं थी. वह इसे ताकत और आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखते थे. उन्होंने यह भी कहा था कि उनका शरीर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था और वह जीवन के इस पड़ाव पर भी उसे बेहतर बनाए रखने पर ध्यान देते थे.


Nana Patekar Death: 56 की उम्र तक रोज 60 सिगरेट पीते थे नाना, फिर कैसे हुए थे फिट?

एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत

 एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने अपनी रोज की दिनचर्या के बारे में भी बताया था. उनका दिन आमतौर पर एक्सरसाइज से शुरू होता था और इसके बाद वह प्रार्थना करते थे. उन्होंने कहा था कि वह प्रार्थना में भौतिक चीजों की मांग करने के बजाय सोच में स्पष्टता और अच्छा दिल मांगने में विश्वास रखते थे.

इसे भी पढ़ें: Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स

कैसे बदली नाना पाटेकर की जिंदगी

हालांकि, नाना की जिंदगी हमेशा इतनी अनुशासित नहीं रही थी. 2015 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पुराने स्मोकिंग की आदत के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि वह एक समय में दिन में 60 सिगरेट तक पीते थे और 56 साल की उम्र तक यह आदत रही थी. लेकिन एक इमोशनल घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी थी.

नाना ने बताया था कि एक करीबी पारिवारिक मित्र ने अपने बेटे को खो दिया था. उस दौरान वह महिला जिस गहरे दुख से गुजर रही थी, उसे देखकर नाना काफी प्रभावित हुए थे. एक समय जब वह खांस रहे थे, तब उस महिला ने उनसे पूछा था कि उसे और कितना सहना पड़ेगा. यह बात नाना के दिल पर गहरा असर कर गई थी. इसके बाद उन्होंने पूरी तरह धूम्रपान छोड़ने का फैसला किया था और फिर इस आदत से दूर रहे. फिटनेस के साथ नाना पाटेकर मानसिक स्वास्थ्य और सादगी को भी काफी महत्व देते थे. 

इसे भी पढ़ें: एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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Nana Patekar Nana Patekar Death
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