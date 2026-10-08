Veteran Actor Nana Patekar Cardiac Arrest: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया. वह 75 साल के थे. अभिनेता ने अपनी शानदार अदाकारी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से लंबे समय तक दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी. हाल के दिनों में उनका एक वर्कआउट वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उनकी फिटनेस देखकर फैंस हैरान रह गए थे. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी फिटनेस और अनुशासन की खूब चर्चा हुई थी. हालांकि, अब उनके निधन की खबर से उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है.

नाना पाटेकर का निधन आज सुबह 5:20 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक, उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था. उन्हें बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. डॉ. शेखर सालकर, चीफ ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, मणिपाल हॉस्पिटल के मुताबिक, इस मामले में मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया था.

सिंपल जिंदगी जीना पसंद करते थे

नाना पाटेकर अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी सजग रहते थे. फोटोग्राफर-प्रोड्यूसर अतुल कसबेकर ने इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में नाना पाटेकर शॉर्ट्स और बनियान पहने पैरेलल बार्स पर ट्राइसेप डिप्स करते नजर आए थे. खास बात यह थी कि वह इस एक्सरसाइज को काफी सहजता से करते दिखाई दिए थे. अतुल कसबेकर ने बताया था कि नाना ने लगातार 15 ट्राइसेप डिप्स किए थे. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा देर से शुरू किया था, लेकिन जितना हिस्सा रिकॉर्ड हुआ, वह भी काफी प्रभावशाली था.





अतुल कसबेकर ने नाना पाटेकर की फिटनेस की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें देखकर खुद अपनी फिटनेस को लेकर दोबारा सोचने की प्रेरणा मिली. उन्होंने अभिनेता को एक लीजेंड बताया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर भी नाना पाटेकर की फिटनेस की जमकर चर्चा हुई थी. फैंस उनकी ताकत और फुर्ती देखकर हैरान थे. कई लोगों ने उनके अनुशासन की तारीफ की थी. वहीं, कुछ यूजर्स ने उन्हें 'वेलकम' सीरीज के उनके लोकप्रिय किरदार उदय शेट्टी से जोड़ते हुए मजेदार कमेंट भी किए थे. 'कंट्रोल उदय कंट्रोल' जैसे कमेंट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिले थे.

फिटनेस पर ध्यान

नाना पाटेकर ने पहले कई मौकों पर अपनी फिटनेस और रोजमर्रा की दिनचर्या को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि वह हर दिन करीब डेढ़ से दो घंटे शारीरिक एक्टिविटी के लिए देते थे. उनका वर्कआउट सिर्फ जिम एक्सरसाइज तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सूर्य नमस्कार जैसी पारंपरिक एक्सरसाइज भी शामिल थी. उनके लिए फिटनेस केवल शरीर को अच्छा दिखाने तक सीमित नहीं थी. वह इसे ताकत और आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखते थे. उन्होंने यह भी कहा था कि उनका शरीर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था और वह जीवन के इस पड़ाव पर भी उसे बेहतर बनाए रखने पर ध्यान देते थे.





एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत

एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने अपनी रोज की दिनचर्या के बारे में भी बताया था. उनका दिन आमतौर पर एक्सरसाइज से शुरू होता था और इसके बाद वह प्रार्थना करते थे. उन्होंने कहा था कि वह प्रार्थना में भौतिक चीजों की मांग करने के बजाय सोच में स्पष्टता और अच्छा दिल मांगने में विश्वास रखते थे.

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कैसे बदली नाना पाटेकर की जिंदगी

हालांकि, नाना की जिंदगी हमेशा इतनी अनुशासित नहीं रही थी. 2015 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पुराने स्मोकिंग की आदत के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि वह एक समय में दिन में 60 सिगरेट तक पीते थे और 56 साल की उम्र तक यह आदत रही थी. लेकिन एक इमोशनल घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी थी.

नाना ने बताया था कि एक करीबी पारिवारिक मित्र ने अपने बेटे को खो दिया था. उस दौरान वह महिला जिस गहरे दुख से गुजर रही थी, उसे देखकर नाना काफी प्रभावित हुए थे. एक समय जब वह खांस रहे थे, तब उस महिला ने उनसे पूछा था कि उसे और कितना सहना पड़ेगा. यह बात नाना के दिल पर गहरा असर कर गई थी. इसके बाद उन्होंने पूरी तरह धूम्रपान छोड़ने का फैसला किया था और फिर इस आदत से दूर रहे. फिटनेस के साथ नाना पाटेकर मानसिक स्वास्थ्य और सादगी को भी काफी महत्व देते थे.

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