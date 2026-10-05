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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSeasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स

Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स

Weather Affects Immune System: तापमान और नमी में बदलाव के साथ शरीर को खुद को एडजस्ट करना पड़ता है. इस दौरान डिफेंस सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Oct 2026 02:55 PM (IST)
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Weather Change Cold And Cough Prevention Tips: मौसम बदलते ही कई लोगों को अचानक जुकाम, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द या थकान जैसी परेशानियां होने लगती हैं. एक दिन तक सब सामान्य रहता है और अगले ही दिन नाक बहने, बदन दर्द या बुखार जैसी शिकायत शुरू हो जाती है. ऐसे में अक्सर लगता है कि मौसम बदलने की वजह से ही तबीयत खराब हो रही है. लेकिन आखिर मौसम में बदलाव शरीर को इतना प्रभावित क्यों करता है?

मौसम बदलने का असर सिर्फ तापमान बढ़ने या घटने तक सीमित नहीं है. शरीर लगातार खुद को नए तापमान और नमी के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है. जब मौसम में तेजी से बदलाव होता है, तो शरीर के लिए इस बदलाव के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है. इसी दौरान कुछ लोगों में मौसमी इंफेक्शन और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है.

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मौसम बदलने पर शरीर पर क्या असर पड़ता है?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट Ayushakti के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान शरीर का इम्यून सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है. तापमान और नमी में बदलाव के साथ शरीर को खुद को एडजस्ट करना पड़ता है. इस दौरान डिफेंस सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा गर्म बाहर के माहौल से अचानक ठंडे एसी वाले कमरे में जाना या गर्म बिस्तर से निकलकर ठंडी सुबह की हवा में जाना भी सांस की नली और गले को प्रभावित कर सकता है. ऐसे बदलाव से छींक, खांसी, गले में जलन और नाक बंद होने जैसी दिक्कत हो सकती है.


Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स

ठंडे मौसम में वायरस क्यों ज्यादा फैलते हैं?

सर्दी या ठंड बढ़ने के साथ कुछ सामान्य वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाती है. कम नमी वाले वातावरण में कुछ वायरस ज्यादा समय तक सक्रिय रह सकते हैं. यही वजह है कि मौसम ठंडा होने पर जुकाम और फ्लू जैसे इंफेक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं. मौसम बदलने के दौरान एलर्जी भी परेशान कर सकती है. हवा में परागकण, धूल, धूल के कण और फफूंद जैसे एलर्जेंस बढ़ सकते हैं. जिन लोगों को साइनस या एलर्जी की समस्या रहती है, उन्हें इसका असर ज्यादा महसूस हो सकता है.

 

मौसम बदलने पर कौन सी परेशानियां होती हैं?

इस दौरान सबसे आम समस्या जुकाम और खांसी की होती है. इसके अलावा गले में खराश, वायरल बुखार, सिरदर्द और साइनस की परेशानी भी हो सकती है. तापमान गिरने पर त्वचा में रूखापन और खुजली बढ़ सकती है. अस्थमा से परेशान लोगों में तापमान में उतार-चढ़ाव, धूल और परागकण लक्षणों को बढ़ा सकते हैं. कुछ लोगों को मौसम ठंडा या नम होने पर जोड़ों में अकड़न या दर्द भी ज्यादा महसूस हो सकता है.


Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

बच्चों की इम्यूनिटी अभी पूरी तरह विकसित हो रही होती है, इसलिए वे मौसमी इंफेक्शन की चपेट में जल्दी आ सकते हैं. बुजुर्गों को भी मौसम बदलने के दौरान अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत होती है. इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्हें पहले से सांस संबंधी परेशानी है, उन्हें भी मौसम में बदलाव के दौरान ज्यादा सावधान रहना चाहिए. जो लोग दिनभर अलग-अलग तापमान वाले माहौल में रहते हैं, जैसे बाहर आने-जाने वाले लोग, ऑफिस जाने वाले लोग या नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग, उन्हें भी अचानक तापमान बदलने से परेशानी हो सकती है.

मौसम बदलने पर खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

मौसम को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ आसान आदतों से शरीर को इस बदलाव के लिए तैयार रखा जा सकता है. तापमान में उतार-चढ़ाव हो तो कपड़ों की कई हल्की लेयर पहनना बेहतर है, ताकि जरूरत के हिसाब से उन्हें कम या ज्यादा किया जा सके. ठंड में प्यास कम लगने के बावजूद पानी पीना बंद न करें. अगर ठंडे पानी से परेशानी होती है तो गुनगुना पानी लिया जा सकता है. घर के कमरों में हवा का वेंटिलेशन भी बनाए रखें. रोज कुछ समय के लिए खिड़कियां खोलना कमरे की हवा को बेहतर रखने में मदद कर सकता है.

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नींद का समय भी नियमित रखें. मौसम बदलने पर दिनचर्या में बदलाव हो सकता है, लेकिन पर्याप्त नींद शरीर की इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है. बाहर निकलते समय अचानक ठंडी हवा के संपर्क से बचें और जरूरत के हिसाब से नाक और मुंह को ढककर रखें.

खान-पान का भी रखें ध्यान

मौसम बदलने के दौरान खान-पान पर ध्यान देना भी जरूरी है. डाइट में अदरक, हल्दी, तुलसी, गर्म सूप, मौसमी फल, नट्स और बीज जैसी चीजें शामिल की जा सकती हैं. गला सूखने पर गुनगुना पानी या हर्बल चाय ली जा सकती है. हाथों को नियमित रूप से धोना भी इंफेक्शन से बचाव का आसान तरीका है. इसके अलावा हीटर या एसी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे कमरे की हवा ज्यादा सूखी हो सकती है और गले में जलन या खांसी की परेशानी बढ़ सकती है.

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नोट: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
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