सिगरेट पीने वालों को पीना चाहिए इस चीज का जूस, कभी नहीं खराब होंगे फेफड़े

सिगरेट पीने से हमरे स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है, जिसमें सबसे खतरनाक है कैंसर जैसी बीमारी, जो धूम्रपान की वजह से होती है. धूम्रपान करने से शरीर में और भी खतरनाक बीमारियां होती है जैसे सांस लेने में दिक्कत, बेजान त्वचा, कमजोर इम्यून सिस्टम और सबसे अधिक फेफड़ों का खराब होना सबसे आम बीमारी है. स्मोकिंग या धूम्रपान करने से सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर ही पड़ता है. इसी से मानव शरीर श्वास लेता है और अगर इसमें खराबी या बीमारी हो जाये तो जीवन बहुत कष्टकारक हो जाता है.

स्मोकिंग छोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल: फेफड़े कैसे साफ हों

अगर आप भी स्मोकिंग या धूम्रपान करते थे और अब स्मोकिंग छोड़ दी है या छोड़ने का प्रयास कर रहे है तो आपके सामने या मन में एक सवाल उठता होगा की अब में फेफड़ों को कैसे स्वस्थ करूं? तो आपके लिए सबसे जरूरी घरेलू उपचार है गन्ने का जूस, जो शरीर को अंदर से साफ करने, ऊर्जा बढ़ाने और फेफड़ों की कार्यक्षमता को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है. इनके भीतर मौजूद एंटीऑक्सिडेंट टॉक्सिन को कम करने में सहायक होते हैं.

गन्ने के रस का फेफड़ों पर असर

अगर आपने लंबे समय तक स्मोकिंग की है तो गन्ने का जूस आपके फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है. यह पूरी तरह से तो आपके फेफड़ों को लाभ नहीं पहुंच पायेगा लेकिन फेफड़ों को साफ करने में मदद जरूर करेगा. धूम्रपान से होने वाले गंभीर नुकसान को पूरी तरह खत्म करने के लिए धूम्रपान छोड़ना ही एकमात्र प्रभावी उपाय है और गन्ने का रस जैसे घरेलू उपाय केवल सहायक हो सकते हैं. डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी कदम है.

फेफड़ों से गंदगी और टॉक्सिन निकालने में सहयोग

गन्ने का रस फेफड़ों में जमा गंदगी या टॉक्सिन्स को फेफड़ों से बाहर निकलने में मदद करता है. हालांकि ये पूरी तरह से फेफड़े साफ नहीं करता, बस सहयोग देता है जिससे फेफड़े काफी हद तक साफ हो सकते हैं. अगर आपको पूरी तरह से फेफड़े स्वस्थ रखने हैं तो जरूरी है स्मोकिंग की लत को जड़ से खत्म करना.

हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद

गन्ने का रस हाई हाइड्रेशन वाला पेय है. धूम्रपान करने वालों में मुँह, गला और श्वसन मार्ग अक्सर सूखे रहते हैं. गन्ने का रस नमी बनाए रखने में मदद करता है जिससे सांस लेते समय जलन कम महसूस हो सकती है.

फेफड़ों की सूजन कम करने में सहायक

धूम्रपान या ज्यादा स्मोकिंग करने से व्यक्ति के फेफड़ों की नली सूज जाती है जो बहुत कष्टकारक है. गन्ने के रस में मौजूद प्राकृतिक एंटीइंफ्लेमेटरी तत्व फेफड़ों की नली की सूजन को कम करने में सहयोग करता है.

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना

ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में नहीं रहती. गन्ने के जूस में जरूरी मात्रा में विटामिन, आयरन और मैग्नीशियम होता है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है.

म्यूकस पतला करने और बलगम कम करने में मदद

स्मोकिंग की वजह से शरीर में म्यूकस जमा जाता है जो गले में बलगम बनाता है जिससे खाँसी और सांस लेने की समस्या बढ़ती है. गन्ने का रस शरीर में हाइड्रेशन बढ़ाकर म्यूकस को पतला करता है.

