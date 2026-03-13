शरीर में किस वजह से बढ़ने लगता है यूरिक एसिड, इसमें कैसी होनी चाहिए डाइट

यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक तरह का नेचुरल तत्व है. जब शरीर कुछ खाने की चीजों को पचाता है, खासकर मांस, मछली जैसी चीजें जिनमें प्यूरिन नाम का तत्व होता है, तो उससे यूरिक एसिड बनता है. आमतौर पर यह खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है और फिर पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है. अगर यही यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बनने लगे तो उस समस्या को हाइपरयूरिसीमिया (Hyperuricemia) कहते हैं. यूरिक एसिड बढ़ने से हमें अर्थराइटिस (Arthritis), जोड़ों में दर्द, किडनी स्टोन या आगे चलकर हार्ट की समस्या हो सकती है.

यूरिक एसिड बढ़ने के कारण

यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण शरीर में प्यूरीन (Purine) नामक प्रोटीन का अधिक टूटना और किडनी द्वारा उसे ठीक से फ़िल्टर न कर पाना माना जाता है. यह मुख्य रूप से रेड मीट, सी-फूड, शराब, कम पानी पीने, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर ,शरीर मे आयरन अधिक होना, खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना या डाइबिटीज के कारण होता है. शराब और बियर के अधिक सेवन से यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है और कभी कभी कुछ खास तरह की दवाएं (जैसे मूत्रवर्धक या डाययुरेटिक्स) भी इसका कारण हो सकता है.

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यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण

यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में अचानक तेज दर्द, पैर के अंगूठे में सूजन और लालिमा (गाउट), चलने-फिरने में अकड़न और बार-बार किडनी में पथरी होती है. इसके अलावा, जोड़ों में गांठें (टोफी), पेशाब में जलन होना और मांसपेशियों में लगातार कमजोरी महसूस होना भी इसके लक्षणों में है. थकान, कमजोरी, बुखार महसूस होना और बार-बार प्यास लगना भी यूरिक एसिड बढ़ने का कारण हो सकता है.

कैसी होनी चाहिए डाइट

यूरिक एसिड बढ़ने पर कम प्यूरीन (purine) वाली डाइट अपनाएं. रेड मीट, ऑर्गन मीट, समुद्री भोजन, शराब, मीठे और कुछ दालों (अरहर, मसूर, उड़द) से बचें जिसमें प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है. इसकी जगह Vitamin C युक्त फल (चेरी, नींबू, संतरा), कम फैट वाले डेयरी उत्पाद, खूब सारा पानी और फाइबर युक्त सब्जियां शामिल करें, जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है. साथ ही साबुत अनाज जैसे oats, ब्राउन राइस, जौ का सेवन करें. सीमित मात्रा में कॉफी/ग्रीन टी भी फायदेमंद हो सकता है.

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