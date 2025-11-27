Morning Phlegm Causes: बहुत से लोग सुबह उठते ही गले में कफ या बलगम महसूस करते हैं और सोचते हैं कि “आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?” रात की नींद के बाद ऐसा होना आम बात है, लेकिन कई बार ये किसी अंदरूनी दिक्कत का संकेत भी हो सकता है. कफ ज्यादा बनने पर खांसी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर उसी म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह किस वजह से होता है और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए.

किस कारण से मुंह में बनने लगते हैं बलगम?

पोस्टनेजल ड्रिप

यह सबसे कॉमन कारण है. रात में नाक के अंदर बनने वाला म्यूकस धीरे-धीरे गले में जमा होने लगता है. एलर्जी, सर्दी-जुकाम या धूल-मिट्टी से यह और बढ़ जाता है. सुबह उठते ही गला भारी-भारी और कफ ज्यादा महसूस होता है.

एसिडिटी

अगर रात में पेट का एसिड ऊपर आ जाता है तो वह गले को इरिटेट करता है. इससे शरीर ज्यादा म्यूकस बनाने लगता है. लेटने पर यह समस्या और बढ़ जाती है, इसलिए सुबह उठकर गले में चिपचिपा कफ महसूस हो सकता है.

अस्थमा

अस्थमा वाले लोगों में रात के समय सूजन और कफ बनना बढ़ जाता है. सुबह उठते ही खांसी और कफ का बोलबाला इसी वजह से होता है, क्योंकि नींद के दौरान हवा के रास्ते ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं.

धूम्रपान और प्रदूषण

सिगरेट का धुआं म्यूकस को गाढ़ा बना देता है और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है. बाहर का प्रदूषित और सूखा हवा भी कफ को बढ़ाती है. स्मोकर्स में सुबह कफ सबसे ज्यादा देखा जाता है.

सुबह गले में बनने वाले कफ को कैसे रोकें?

अगर आपको भी सुबह बलगम बनता है, तो इसके लिए आप अलग-अलग तरह के उपाय अपना सकते हैं. mucinex के अनुसार, अगर आपको सुबह कफ बनता है, तो उसके लिए आप

पानी ज्यादा पिएं

शरीर हाइड्रेट रहेगा तो कफ पतला रहेगा और गले में जमा नहीं होगा. रात को हल्का गर्म पानी या हर्बल टी फायदेमंद होती है.

सिर ऊंचा करके सोएं

ताकि नाक का म्यूकस गले में इकट्ठा न हो और एसिडिटी भी कंट्रोल में रहे. एक अतिरिक्त तकिया भी काफी काम करता है.

अपनी एलर्जी या एसिडिटी का इलाज कराएं

अगर यह दिक्कतें बार-बार होती दिखाई दें तो डॉक्टर की मदद लें. कारण को ठीक करना सबसे जरूरी है.

कमरे में धूल, पालतू जानवरों के बाल और एलर्जन्स नियंत्रित रखें

साफ-सफाई का खास ध्यान रखने से सुबह वाला कफ काफी हद तक कम हो जाता है.

नींद का रूटीन सही रखें

अच्छी नींद शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, जिससे कफ बनने की दिक्कत भी कम होती है.

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आपका कफ आखिर किस वजह से बढ़ रहा है, या लक्षण लंबे समय तक बने हुए हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. वे आपकी असली समस्या पहचानकर आपकी स्थिति के हिसाब से सही इलाज बता पाएंगे.

