हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थStomach Cancer: जिंदगी में आसपास भी नहीं आएगा पेट के कैंसर का खतरा, आज ही मान लें एम्स और हार्वर्ड के डॉक्टरों की यह सलाह

Stomach Cancer: जिंदगी में आसपास भी नहीं आएगा पेट के कैंसर का खतरा, आज ही मान लें एम्स और हार्वर्ड के डॉक्टरों की यह सलाह

Early Signs of Stomach Cancer: पेट के कैंसर से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं. हालांकि अगर आप इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाते हैं तो आपको राहत भी हो सकती है चलिए बताते हैं कैसे.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Dec 2025 07:11 PM (IST)
How to Prevent Stomach Cancer: पेट का कैंसर  एक गंभीर बीमारी है, जो हर साल दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है. हालांकि इसमें जनैटिक कारण और एनवायरमेंटल कारक भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन खानपान और लाइफस्टाइल का असर सबसे ज्यादा माना जाता है. रोजमर्रा की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करके पेट की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है और कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. सही भोजन, साफ-सफाई, और समय पर जांच पेट को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करती है.

पेट के कैंसर का खतरा कम करने के 4 आसान तरीके

कैंसर की पहचान अगर शुरुआती दौर में हो जाए, तो इलाज संभव है

क्रूसीफेरस सब्जियों को डाइट में शामिल करें
ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूलगोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और केल जैसी सब्जियां पेट के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं. इनमें सल्फोराफेन नामक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है. ये सब्जियां शरीर से टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालने, लिवर को मजबूत बनाने और सेल्स को नुकसान से बचाने का काम करती हैं. इन्हें भाप में पकाकर, हल्का भूनकर या सब्जी के रूप में खाने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है. इसके साथ ही इनमें मौजूद विटामिन C, K और फोलेट इम्युनिटी बढ़ाने में भी सहायक होते हैं.

 खाने में लहसुन जरूर जोड़ें
लहसुन को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में सेहत का खजाना माना जाता है. इसमें मौजूद एलिसिन तत्व एंटी-कैंसर और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. लहसुन पेट की अंदरूनी परत की सुरक्षा करता है और हानिकारक बैक्टीरिया, खासकर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को बढ़ने से रोकता है. आप लहसुन को सूप, दाल, सब्जी या सलाद में शामिल कर सकते हैं. कच्चा लहसुन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन हल्का पकाने पर भी इसके गुण काफी हद तक बने रहते हैं.

 प्रोसेस्ड मीट से दूरी बनाएं
बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग और डेली मीट जैसे प्रोसेस्ड फूड में नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे केमिकल पाए जाते हैं, जो पेट के कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. इनका ज्यादा सेवन डाइजेशन में सूजन और नुकसान पैदा करता है. डॉ. सेठी सलाह देते हैं कि प्रोसेस्ड मीट की जगह ताजा और हल्का भोजन करें. चिकन, मछली, दालें और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन बेहतर विकल्प हैं. घर पर बना ताजा खाना और जला-भुना मांस खाने से बचना भी जरूरी है.

हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की जांच कराएं
एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया पेट में इंफेक्शन पैदा करता है, जो आगे चलकर गैस्ट्राइटिस, अल्सर और कैंसर का कारण बन सकता है. अगर आपको बार-बार पेट दर्द, जलन, गैस, मतली या अपच की समस्या रहती है, तो जांच जरूर कराएं. समय रहते एंटीबायोटिक और दवाओं से इसका इलाज संभव है. साफ पानी पीना, स्वच्छ भोजन करना और नियमित हेल्थ चेकअप पेट को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 19 Dec 2025 07:11 PM (IST)
Stomach Cancer Symptoms Early Signs Of Stomach Cancer Stomach Cancer Causes
Embed widget