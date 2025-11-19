हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSteam Inhalation: पॉल्यूशन से जुकाम होने पर कहीं आप भी तो नहीं लेते भाप, जानें कितना कर रहे नुकसान?

Steam Inhalation: पॉल्यूशन से जुकाम होने पर कहीं आप भी तो नहीं लेते भाप, जानें कितना कर रहे नुकसान?

Steam Therapy: दिल्ली में हर तरफ प्रदूषण की मार है. ऐसे समय में काफी लोगों को जुकाम की समस्या हो रही है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको ठीक करने के लिए भाप लेना कितना नुकसानदायक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Nov 2025 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

Steam Inhalation Risks: देश की राजधानी दिल्ली अभी प्रदूषण की मार से जूझ रही है. ऐसे में लोगों को तरह-तरह की बीमारी भी हो रही है. कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रदूषण में जुकाम की समस्या हो रही है. इसके लिए वे भाप ले रहे हैं ताकि इससे बचा जा सके. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाप लेना यानी पानी की गर्म वाष्प को सांस के साथ अंदर लेना. इसका असर यह होता है कि सांस की नलियां थोड़ी खुलती हैं और जमा हुआ बलगम ढीला पड़ने लगता है.

प्रदूषण और ठंड के माहौल में हवा इतनी सूखी हो जाती है कि हमारी सांस की नलियों की झिल्लियां भी सूखने लगती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो सकता है और जकड़न बढ़ जाती है. भाप की गर्माहट हवा में नमी जोड़ती है, जिससे सांस लेना आसान महसूस होता है और फेफड़ों व एयरवे में जमा बलगम नरम होकर बाहर निकलने में मदद मिलती है. चलिए आपको बताते हैं कि यह आपके लिए कितना खतरनाक है.

क्या इससे पूरी तरह ठीक हो जाता है जुकाम?

भाप लेना उन घरेलू नुस्खों में से एक है जिसे लोग सबसे ज्यादा अपनाते हैं. नाक बंद होने पर, सर्दी–जुकाम में या साइनस की परेशानी में अक्सर यही इलाज पहले सुझाया जाता है. कई जगहों पर तो यह भी दावा किया जाता है कि भाप लेने से इन आम दिक्कतों से आगे भी कई फायदे मिलते हैं. लेकिन डॉक्टर साफ कहते हैं कि भाप किसी भी इंफेक्शन जैसे सर्दी या फ्लू को ठीक नहीं करती.

फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज के सीनियर कंसल्टेंट (इंटरनल मेडिसिन) डॉ. मनोज शर्मा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि “भाप कुछ स्थितियों में जरूर राहत देती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें कंजेशन, साइनसाइटिस या हल्की सर्दी की शिकायत हो. गर्म, नम हवा सूजन को शांत करती है और नाक के रास्ते को आराम देती है.”

वे आगे कहते हैं कि भाप लेने से थोड़ी राहत तो मिल सकती है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह किसी बीमारी का असली इलाज नहीं है. अगर कोई गंभीर समस्या हो, लगातार दिक्कत रहे या लक्षण बढ़ रहे हों, तो बिना देरी डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

इसके क्या होता है नुकसान?

भाप लेना कई मायनों में हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है, लेकिन कभी-कभी यह नुकसानदायक भी हो सकता है. भाप लेने से हवा बहुत गर्म और नम हो जाती है, जो कई बार फेफड़ों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकती है. इसके अलावा अस्थमा, एलर्जी या सांस की बीमारी वाले मरीजों में भाप लेने से हालत और खराब हो सकती है क्योंकि गर्म भाप एयरवे को अचानक ट्रिगर कर देती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 19 Nov 2025 07:34 PM (IST)
Steam Inhalation Steam Inhalation Risks Steam Therapy Side Effects
