Winter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
Winter Health Tips: सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर बताते हैं कि सर्दियों में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हल्के गुनगुने पानी से नहाया जाए.
Winter Health Tips: पूरे देश पर में फिलहाल कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. वहीं सर्दियां शुरू होते ही सुबह नहाने को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि ठंडा पानी से नहाया जाए या गर्म पानी से. एक तरफ ठंड में गर्म पानी शरीर को तुरंत राहत देता है तो दूसरी तरफ कहीं लोग कहते हैं कि इससे स्किन खराब होती है. वहीं ठंडे पानी से नहाने के भी अपने फायदे होते हैं लेकिन उसे लेकर भी डर रहता है कि ठंड में ठंडे पानी से नहाने पर जल्दी बीमार पड़ सकते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि सर्दियों में नहाने का सही तरीका क्या है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि ठंड में ठंडे पानी से या गर्म पानी से किससे नहान ठीक रहता है .
ठंड में गर्म पानी से नहाने के फायदे और नुकसान
गर्म पानी ठंड के मौसम में शरीर को तुरंत राहत देता है. इसकी गर्माहट मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है, जकड़न कम करती है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है. गर्म पानी की भाप नाक को खोलने में मदद करती है, इसलिए सर्दी जुकाम में इससे काफी राहत मिलती है. यही वजह होती है कि सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. वही इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत गर्म पानी स्किन की बाहरी लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है. एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि ज्यादा गर्म पानी से नहाने पर स्क्रीन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाते हैं, जिससे ड्राइनेस, खुजली, रेडनेस और एक्जिमा जैसी समस्याएं बढ़ जाती है. वहीं लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने पर स्किन की नमी भी तेजी से घटने लगती है.
ठंडे पानी से नहाने के फायदे और नुकसान
ठंडा पानी शरीर को तुरंत एक्टिव करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. माना जाता है कि ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी भी बेहतर होती है क्योंकि यह व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रक्रिया को तेज कर देता है. वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स बताते हैं की बहुत ज्यादा ठंड में अचानक ठंडे पानी से नहाना शरीर को शॉक दे सकता है. ठंडा पानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की धड़कन तेज हो सकती है. खासतौर पर दिल के मरीज, हाई बीपी वाले लोगों और रेस्पिरेटरी समस्या वालों के लिए यह खतरनाक हो सकता है.
क्या सलाह देते हैं डॉक्टर?
सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर बताते हैं कि सर्दियों में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हल्के गुनगुने पानी से नहाया जाए. हल्का गुनगुना पानी शरीर को आराम भी देता है और स्किन की नमी भी खत्म नहीं करता है. वहीं नहाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना भी डॉक्टर जरूरी बताते हैं जिससे स्किन की नमी बनी रहे. वहीं एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि गांव में हैंडपंप या बोरवेल का पानी कई बार हार्ड वाटर होता है जिससे स्किन की ऑयली लेयर और बालों की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सर्दी हो या गर्मी नहाने के लिए हमेशा गुनगुना पानी इस्तेमाल करना चाहिए.
Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
