हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWinter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें

Winter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें

Winter Health Tips: सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर बताते हैं कि सर्दियों में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हल्के गुनगुने पानी से नहाया जाए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

Winter Health Tips: पूरे देश पर में फिलहाल कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. वहीं सर्दियां शुरू होते ही सुबह नहाने को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि ठंडा पानी से नहाया जाए या गर्म पानी से. एक तरफ ठंड में गर्म पानी शरीर को तुरंत राहत देता है तो दूसरी तरफ कहीं लोग कहते हैं कि इससे स्किन खराब होती है. वहीं ठंडे पानी से नहाने के भी अपने फायदे होते हैं लेकिन उसे लेकर भी डर रहता है कि ठंड में ठंडे पानी से नहाने पर जल्दी बीमार पड़ सकते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि सर्दियों में नहाने का सही तरीका क्या है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि ठंड में ठंडे पानी से या गर्म पानी से किससे नहान ठीक रहता है .

ठंड में गर्म पानी से नहाने के फायदे और नुकसान

गर्म पानी ठंड के मौसम में शरीर को तुरंत राहत देता है. इसकी गर्माहट मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है, जकड़न कम करती है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है. गर्म पानी की भाप नाक को खोलने में मदद करती है, इसलिए सर्दी जुकाम में इससे काफी राहत मिलती है. यही वजह होती है कि सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. वही इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत गर्म पानी स्किन की बाहरी लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है. एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि ज्यादा गर्म पानी से नहाने पर स्क्रीन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाते हैं, जिससे ड्राइनेस, खुजली, रेडनेस और एक्जिमा जैसी समस्याएं बढ़ जाती है. वहीं लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने पर स्किन की नमी भी तेजी से घटने लगती है.

ठंडे पानी से नहाने के फायदे और नुकसान

ठंडा पानी शरीर को तुरंत एक्टिव करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. माना जाता है कि ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी भी बेहतर होती है क्योंकि यह व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रक्रिया को तेज कर देता है. वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स बताते हैं की बहुत ज्यादा ठंड में अचानक ठंडे पानी से नहाना शरीर को शॉक दे सकता है. ठंडा पानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की धड़कन तेज हो सकती है. खासतौर पर दिल के मरीज, हाई बीपी वाले लोगों और रेस्पिरेटरी समस्या वालों के लिए यह खतरनाक हो सकता है.

क्या सलाह देते हैं डॉक्टर?

सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर बताते हैं कि सर्दियों में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हल्के गुनगुने पानी से नहाया जाए. हल्का गुनगुना पानी शरीर को आराम भी देता है और स्किन की नमी भी खत्म नहीं करता है. वहीं नहाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना भी डॉक्टर जरूरी बताते हैं जिससे स्किन की नमी बनी रहे. वहीं एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि गांव में हैंडपंप या बोरवेल का पानी कई बार हार्ड वाटर होता है जिससे स्किन की ऑयली लेयर और बालों की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सर्दी हो या गर्मी नहाने के लिए हमेशा गुनगुना पानी इस्तेमाल करना चाहिए.

ये भी पढ़ें-Watery Eyes: सुबह उठते ही आंखों से आता है पानी, हो सकती है इस चीज की कमी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 25 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Tags :
Winter Bathing Confusion Hot Water Bathing Benefits Hot Water Skin Damage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
बॉलीवुड
'एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा...' अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि
'एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा...' अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
Stock Market Today: पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
हेल्थ
Winter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget