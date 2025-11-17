हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थजिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा

जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा

अक्सर लोग सोचते हैं कि पीठ की चर्बी सिर्फ खराब डाइट की वजह से ही होती है, लेकिन असल में इसके पीछे एक और बड़ा कारण लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठना और एक्सरसाइज की कमी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 17 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

जमी चर्बी या बैक फैट अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है. यह सिर्फ दिखने में समस्या नहीं है, बल्कि आपकी सेहत पर भी असर डालती है. साथ ही यह आपके कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित कर सकती है. बहुत लोग कोशिश करते हैं कि अपनी पीठ की चर्बी कम करें, लेकिन सही तरीका न अपनाने की वजह से सफलता नहीं मिलती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि पीठ की चर्बी सिर्फ खराब डाइट की वजह से ही होती है, लेकिन असल में इसके पीछे एक और बड़ा कारण लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठना और एक्सरसाइज की कमी है.

अगर आप दिनभर बैठकर काम करते हैं और थोड़ी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो यह बैक फैट बहुत जल्दी और आसानी से जम जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि जिम जाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही कुछ आसान उपाय अपनाकर अपनी पीठ की जिद्दी चर्बी को कम कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर पर बैक फैट को कम करने के लिए कौन से उपाय करें. 

1. कार्डियो वर्कआउट को बनाएं लाइफस्टाइल का हिस्सा - पीठ की चर्बी को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कार्डियो वर्कआउट है. घर पर भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं. रोजाना तेज चलना, दौड़ना या जगह पर ही जॉगिंग करना आपके शरीर की कैलोरी बर्न करने में मदद करता है.अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिलिंग भी एक शानदार ऑप्शन है. कार्डियो एक्सरसाइज से न सिर्फ बैक फैट कम होती है, बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ भी बेहतर होती है. 

2. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है - सिर्फ कार्डियो ही काफी नहीं है. पीठ की चर्बी को घटाने और मसल्स टोन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए. घर पर आप पुशअप्स, प्लैंक, डंबल या पानी की बोतल से वर्कआउट कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज आपके पीठ की मसल्स को मजबूत करती हैं और चर्बी कम करने में मदद करती हैं. शुरुआत में हल्के वर्कआउट्स से शुरू करें और धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ाएं. 

3. योगा भी है फायदेमंद - अगर आप जिम या भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो योगा भी बैक फैट कम करने में बहुत मददगार है. खासकर भुजंगासन और ताड़ासन जैसी आसान योगासन आपके पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और फैट कम करती हैं. इन योगासनों को रोजाना 15 से 20 मिनट करना काफी फायदेमंद होता है. 

4. डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी - आप जितना भी वर्कआउट करें, अगर डाइट सही नहीं है तो परिणाम धीमे मिलेंगे, बैक फैट कम करने के लिए तली-भुनी चीजों, ज्यादा मीठे और जंक फूड से परहेज करें. इसके बजाय अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें. प्रोटीन मसल्स को मजबूत करता है और फाइबर लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे बिना जरूरत वाली कैलोरी कम होती है.

5. रोजाना एक्टिव रहें - पीठ की चर्बी को कम करने का सबसे बड़ा काम रोजाना एक्टिव रहना है. छोटे-छोटे बदलाव जैसे सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी देर टहलना या घर के काम करते समय शरीर को लगातार मूव करना भी मदद करता है. 

इसे भी पढ़ें:  आपके शरीर पर क्या पड़ता है असर? परेशानी बढ़ने से पहले जान लें समाधान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 17 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Fat Healthy Diet Health LIfestyle Back Fat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget