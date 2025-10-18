हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
समय पर नहीं छोड़ी स्मोकिंग की गंदी आदत, बुढ़ापे में तेजी से घटेगी सोचने-समझने की शक्ति

लैंसेट की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि मिडलाइफ में स्मोकिंग छोड़ देने वालों में बुढ़ापे में सेवर कॉग्निटिव डिक्लाइन होने का खतरा कम होता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस बारे में.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 18 Oct 2025 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

बढ़ती उम्र के साथ इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ और याद रखने की क्षमता कम होती जाती है. जैसे- चीजें रखकर भूल जाना, शरीर में कमजोरी और धुंधला दिखाई देना लाजमी है. इसमें कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि बुढ़ापे में ज्यादातर लोगों में कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिलता है. कॉग्निटिव डिक्लाइन में इंसान की मेंटल एबिलिटी दिन-ब-दिन कम होती चली जाती है और वह चीजों के बारे में भूलने लगता है. ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ यह सामान्य है.

हालांकि, अगर यह परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यह गंभीर कॉग्निटिव डिक्लाइन की ओर संकेत करता है, जो कि बेहद खतरनाक है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग की आदत को बताया गया है. लैंसेट की रिपोर्ट से पता चलता है कि मिडलाइफ में स्मोकिंग छोड़ देने वालों में बुढ़ापे में सीवर कॉग्निटिव डिक्लाइन स्लो डाउन हो जाता है. 

स्मोकिंग बढ़ाती है कॉग्निटिव डिक्लाइन 

स्मोकिंग करने से इंसान की मेंटल हेल्थ पर काफी असर देखने को मिलता है. इससे कॉग्निटिव एबिलिटी दिन-ब-दिन कम होती चली जाती है और मेमोरी, अटेंशन और एग्जिक्यूटिव फंक्शन धीरे हो जाते हैं. इससे डिमेंशिया, अल्जाइमर और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है. डॉक्टर्स के अनुसार, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मोकिंग से दिमाग की ब्लड वैसल्स डैमेज हो जाती हैं और दिमाग में ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है, जिससे ब्रेन काम करना बंद कर देता है या धीरे काम करने लगता है. इसके अलावा इससे अल्जाइमर या पारकिंसन जैसी कई न्यूरोडिजनरेटिव डिसीस भी हो सकती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि स्मोकिंग करने से दिमाग में एमिलॉयड प्लाक बनने लगता है, जिससे खतरा बढ़ जाता है. साथ ही निकोटिन दिमाग में ब्लड सप्लाई को रोक देता है जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

स्मोकिंग छोड़ने का क्या है फायदा ? 

साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में पाया कि जो लोग मिडिल लाइफ में ही स्मोकिंग छोड़ देते है उनमें बुढ़ापे में कॉग्निटिव डिक्लाइन 20% धीरे हो जाता है और वर्बल फ्लुएंसी में डिक्लाइन भी 50% स्लो डायन हो जाता है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति ठीक रहती है और वह बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं. ऐसे में जिन लोगों को स्मोकिंग की लत होती है उन्हें इसे मिडिल एज में ही छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में जाकर ये परेशानी और न बढ़ जाए.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 12:33 PM (IST)
