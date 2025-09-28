हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रेग्नेंसी से पहले खुद को करें तैयार! अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें, कभी नहीं होगी कैल्शियम और आयरन की कमी

प्रेग्नेंसी से पहले खुद को करें तैयार! अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें, कभी नहीं होगी कैल्शियम और आयरन की कमी

क्या आप भी नहीं चाहती हैं कि आपकी प्रेग्नेंसी में कॉम्प्लिकेशन आएं और आपके बच्चे को नुकसान हो तो रखें अपने खाने का ध्यान.ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के लिए खुद को कैसे करें तैयार.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 28 Sep 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

मां बनने का पल हर महिला के लिए बेहद खास होता है. हर मां अपने बचे का बेहद अच्छे से ख्याल रखना चाहती है फिर चाहे वो जन्म से पहले हो या बाद में. ऐसे में मां का दुरुस्त होना भी बेहद जरूरी होता है. लेकिन आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में अक्सर महिलाएं अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं. साथ ही ठीक टाइम पर खाना न खाने और प्रॉपर डाइट न लेने से इनके शरीर में कमजोरी आ जाती है. ये कमजोरी को महिलाएं पहले तो नजअंदाज कर देती हैं लेकिन बाद में जाकर शरीर में पोषक तत्वों की कमी के चलते उनकी प्रेग्नेंसी में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं. इसलिए सभी महिलाओं को इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने रूटीन में हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट जरूर लें. ऐसे में आइए आज हम आपको बताएंगे कि प्रेग्नेंसी से पहले महिलाओं को अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि उनमें कैल्शियम और आयरन की कमी न हो.

किन चीजों से बनाए कैल्शियम रिच डाइट
कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. ये हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है. साथ ही प्रेग्नेंसी के दौरान कैल्शियम शरीर के लिए और भी जरूरी हो जाता है. प्रेग्नेंसी के दौरान कैल्शियम शरीर में बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है. ऐसे में रोजाना कैल्शियम से भरपूर चीजें खाना बेहद जरूरी होता है ताकि आपका शरीर कंसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके. ऐसे में कैल्शियम के लिए आप अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं:

1. दूध, पनीर, दही और अन्य डेयरी चीजें 
2. हरी पत्तेदार सब्जियां- भिंडी, पालक आदि 
3. कैल्शियम युक्त सोया पेय जैसे फोर्टिफाइड डेयरी ऑप्शन भी चुन सकते हैं 
4. एक्स्ट्रा पोषक तत्वों वाले आटे से बनी रोटी और अन्य प्रोडक्ट्स 
5. मछलियां जिनकी हड्डियां आप खाते हैं - जैसे सार्डिन और पिलचर्ड

आयरन के कौन से सोर्स अपनाए?

आयरन भी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत एहम भूमिका निभाता है. आयरन शरीर में खून की स्तर को ठीक रखने में और हीमोग्लोबिन बनने में मदद करता है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है. ऐसे में प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में आयरन की जरूरत और भी बढ़ जाती है क्योंकि इस समय मां के गर्भ में शिशु भी पल रहा होता है जिसे पोषण की जरूरत होती है, जो ब्लड के जरिए मिलता है. ऐसे में अपने शरीर को अच्छे से प्रेग्नेंसी के लिए तैयार करने के लिए अपनी डाइट में आयरन की मात्रा बढ़ाए, जिसके लिए आपको अपनी डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए:

1. अंडे
2. दालें - सेम, मटर और मसूर
3. हरी सब्जियां - पालक और ब्रोकली
4. एक्स्ट्रा आयरन वाले अनाज से बना नाश्ता
5. सूखे फल - आलूबुखारा और खुबानी

आप इस आइरन रिच डाइट को विटामिन सी से भरपूर संतरे, शिमला मिर्च, बेरीज और और कीवी के साथ भी मिला सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी ईरान को एब्जॉर्ब करने में काफी मदद करता है. इसके अलावा आपको चाय कॉफी जैसी चीजें पीने से भी बचना चाहिए.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 28 Sep 2025 08:06 AM (IST)
