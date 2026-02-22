हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPotato vs Sweet Potato: आलू खाएं या शकरकंद... ब्लड शुगर में कौन सी चीज है बेहतर?

Potato vs Sweet Potato: आलू खाएं या शकरकंद... ब्लड शुगर में कौन सी चीज है बेहतर?

How to Control Blood Sugar: भारत में एडल्ट को डायबिटीज और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की समस्या काफी ज्यादा हो रही है. चलिए आपको बताते हैं कि आलू या फिर शकरकंद कौन सा फायदेमंद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Feb 2026 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

Potato or Sweet Potato for Diabetic Patients: भारत में करीब 8.98 करोड़ वयस्क डायबिटीज या अनकंट्रोल ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 79 साल की उम्र के लोगों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. यही वजह है कि भारत को दुनिया की 'डायबिटीज कैपिटल' कहा जाने लगा है. ऐसे में रोजाना की थाली में क्या रखा जाए और क्या नहीं, यह सवाल बेहद अहम हो जाता है. खासकर आलू और शकरकंद जैसी आम चीजों को लेकर लोगों के मन में अक्सर दुविधा रहती है कि ब्लड शुगर के मरीज के लिए कौन बेहतर है. चलिए आपको बताते हैं कौन सा सही है. 

भारत में कई किस्म के आलू

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर आलू एक जैसा नहीं होता. भारत में कई किस्में मिलती हैं और हर किस्म में स्टार्च और पोषक तत्वों की मात्रा अलग हो सकती है. इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर में प्रकाशित एक अध्ययन में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला ने 46 भारतीय किस्मों का स्टडी किया. इसमें पाया गया कि कुछ किस्में जैसे कुफरी आनंद, कुफरी अरुण और कुफरी नीला में ऐसे गुण पाए गए जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता. यानी यह मान लेना कि हर आलू डायबिटीज मरीज के लिए नुकसानदायक है, पूरी तरह सही नहीं है.

वहीं शकरकंद को लेकर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च बताता है कि इसमें कैरोटेनॉइड्स, एंथोसायनिन्स और फेनोलिक एसिड जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं. ये तत्व इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं. पोषण की बात करें तो सामान्य आलू में लगभग 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, खासकर उबले या तले हुए रूप में. उबले आलू का जीआई 78 से 82 तक जा सकता है, जबकि तला हुआ आलू इससे भी ज्यादा असर डाल सकता है. हालांकि उबालकर ठंडा करने पर इसका जीआई थोड़ा कम हो जाता है.

शकरकंद में क्या खास?

दूसरी तरफ शकरकंद में लगभग 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसका जीआई आमतौर पर 44 से 61 के बीच रहता है, जो तुलनात्मक कम है. इसमें फाइबर ज्यादा होता है, जो शुगर के अवशोषण को धीमा करता है. साथ ही यह विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है.

कौन-सा होता है फायदेमंद?

आखिरकार सवाल यही है कि थाली में क्या रखें. एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल प्राथमिकता है तो शकरकंद बेहतर विकल्प हो सकता है. फिर भी आलू पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं है. मात्रा सीमित रखें, तले हुए रूप से बचें और दाल-सब्जी के साथ संतुलित आहार का हिस्सा बनाएं. सही मात्रा और सही तरीके से पकाने पर दोनों ही चीजें संतुलित डाइट का हिस्सा बन सकती हैं.

इसे भी पढ़ें- Seema Haider: सीमा हैदर को 11 महीने में हुए 2 बच्चे, इतना कम गैप बच्चों के लिए कितना खतरनाक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 22 Feb 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
BLOOD SUGAR Sweet Potato Benefits Potato Vs Sweet Potato
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Potato vs Sweet Potato: आलू खाएं या शकरकंद... ब्लड शुगर में कौन सी चीज है बेहतर?
आलू खाएं या शकरकंद... ब्लड शुगर में कौन सी चीज है बेहतर?
हेल्थ
Cold Drink and Acidity: एसिडिटी में कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं, क्या सच में इससे मिलता है आराम?
एसिडिटी में कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं, क्या सच में इससे मिलता है आराम?
हेल्थ
European vs Indian Liver Health: शराब पीने वाले विदेशी का लिवर हेल्दी, न पीने वाले भारतीय को 'फैटी लिवर'! क्या है इसकी वजह?
शराब पीने वाले विदेशी का लिवर हेल्दी, न पीने वाले भारतीय को 'फैटी लिवर'! क्या है इसकी वजह?
हेल्थ
Causes of Fainting: बार-बार बेहोश होने का मतलब लो बीपी नहीं, जानें इसे लेकर कब होना चाहिए सीरियस?
बार-बार बेहोश होने का मतलब लो बीपी नहीं, जानें इसे लेकर कब होना चाहिए सीरियस?
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, टी20 वर्ल्ड कप का ये गणित चकरा देगा सिर
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, सिर चकरा देगा ये गणित
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget