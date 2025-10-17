हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCrystal Camera in Healthcare: अब खुद देख सकेंगे आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा? मेडिकल साइंस ने खोज निकाली कमाल की तकनीक

Crystal Camera in Healthcare: अब खुद देख सकेंगे आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा? मेडिकल साइंस ने खोज निकाली कमाल की तकनीक

Medical science: मेडिकल साइंस के जगत में रोज नई-नई क्रांति हो रही है. इसी में एक नई खोज हुई है, जिससे मरीज अपने शरीर में क्या चल रहा है, इसको भी देख पाएगा. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 17 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

Medical science new technology: साइंस और टेक्नोलॉजी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. खासकर मेडिकल साइंस में आए दिन कोई न कोई नई खोज सामने आती रहती है, जो मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए बड़ी मदद साबित होती है. अब ऐसी ही दो नई टेक्नोलॉजी चर्चा में हैं, जिनकी मदद से इंसान अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है, उसे खुद देख पाएगा. चीन के रिसर्चर्स ने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक खास क्रिस्टल कैमरा तैयार किया है. यह कैमरा Perovskite Crystal से बना है और इसकी खासियत यह है कि यह गामा रेज को पकड़ने में बेहद फास्ट है. मेडिकल साइंस में गामा रेज का इस्तेमाल खास तरह की जांच और स्कैनिंग के लिए किया जाता है.

इस क्रिस्टल कैमरे की मदद से डॉक्टर आसानी से हार्टबीट, ब्लड फ्लो और शरीर के अंदर छुपी डिजीज को देख सकते हैं. यानी अब मरीज के शरीर के अंदर क्या चल रहा है, उसकी जानकारी और भी ज्यादा सही और जल्दी मिल सकेगी. इस टेक्नोलॉजी से स्पैक्ट स्कैन जैसी जांचें और ज्यादा एडवांस्ड और भरोसेमंद हो जाएंगी. रिसर्चर्स का मानना है कि यह तकनीक आने वाले समय में कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों को पकड़ने में डॉक्टरों के लिए बहुत मददगार साबित होगी.

दिल्ली में भी मेडिकल क्रांति

देश की राजधानी दिल्ली में भी मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नई क्रांति आई है. सफदरजंग हॉस्पिटल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में मरीजों को अब अपने शरीर को 3D में देखने की सुविधा मिल गई है. इसके लिए हॉस्पिटल में Anatomage Table नाम की एडवांस्ड मशीन लगाई गई है. यह टेबल किसी भी मरीज के CT और MRI स्कैन को डिजिटल 3D मॉडल में बदल देती है. यानी अब मरीज अपने हार्ट, हड्डियां और टिश्यू को बिल्कुल असली जैसी 3D तस्वीर में देख सकते हैं. सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. संदीप बंसल का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से मरीज अपनी डिजीज और ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. ऑपरेशन से पहले वे डॉक्टरों की बात को साफ-साफ देख सकेंगे और जो डर उनके मन में होता है, वह भी काफी हद तक कम हो जाएगा.

डॉक्टरों के लिए भी गेम चेंजर

डॉक्टरों के लिए भी यह टेक्नोलॉजी किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है. सर्जन अब ऑपरेशन रूम में जाने से पहले वर्चुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं. वे पहले ही देख सकते हैं कि कहां से कट लगाना है और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इससे ऑपरेशन का रिस्क कम हो जाएगा और मरीज की जान बचने की संभावना और बढ़ जाएगी. रेडियोलॉजिस्ट भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीज की डिजीज के बढ़ने को 3D में देख सकते हैं और ट्रीटमेंट की एकदम सही प्लानिंग कर सकते हैं. इससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों और भी ज्यादा एडवांस्ड और सटीक हो जाएंगे.

मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा

इतना ही नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी यह टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद है. वे डिजिटल डेड बॉडी पर वर्चुअल डिसेक्शन कर सकते हैं. इससे उन्हें बॉडी की हर लेयर को आसानी से समझने का मौका मिलेगा. पढ़ाई के दौरान जिन रेयर डिजीज को देखने का मौका अक्सर नहीं मिलता, उन्हें भी छात्र इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी से जान पाएंगे. यानी बिना कैडवर के भी मेडिकल एजुकेशन अब और बेहतर हो जाएगी. एक सीनियर डॉक्टर ने इस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझाते हुए कहा कि अब मरीज सिर्फ इलाज लेने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी डिजीज को समझने और फैसले लेने में डॉक्टरों के साथ एक्टिव पार्ट बनेंगे.

इसे भी पढ़ें- Child Health Late Paternity: 92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Tags :
Medical Science Crystal Camera In Healthcare Medical Science New Technology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत
दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत
दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें
ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म
हेल्थ
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
नौकरी
उत्तर प्रदेश में होगी आंगनबाड़ी के 69,206 पदों पर भर्ती, यहां क्लिक कर जान लें डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में होगी आंगनबाड़ी के 69,206 पदों पर भर्ती, यहां क्लिक कर जान लें डिटेल्स
यूटिलिटी
Mahila Rozgar Yojana: बिहार की महिलाओं के खाते में फिर आने वाले हैं 10 हजार, जानें आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं?
बिहार की महिलाओं के खाते में फिर आने वाले हैं 10 हजार, जानें आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget