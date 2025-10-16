Late Fatherhood Health Risks: इंटरनेट पर ऐसी तमाम घटनाओं की जानकारी वायरल होती रहती है, जिसको देखकर आप सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या. एक ऐसा ही मामला ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है, जहां 92 साल की उम्र में एक डॉक्टर पिता बना और उसकी 37 साल की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है. ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर कपल जॉन लेविन और उनकी पत्नी डॉक्टर यानयिंग लु ने अपने इस बेटे का नाम गैबी रखा है. सबसे खास बात यह है कि उनके इस बेटे का जन्म उनके पहले बेटे की मौत, जिसकी उम्र 65 साल थी, उसके पांच महीने बाद हुआ है. उसकी मौत मोटर न्यूरॉन की दिक्कत के चलते हुई थी. चलिए आपको बताते हैं कि इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा और क्या यह सबके लिए संभव है.

क्या ऐसा है मुमकिन?

92 साल की उम्र में पिता बनना अपने आप में एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना है. हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जैसे-जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे उनकी प्रजनन क्षमता और स्पर्म की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है. उम्रदराज पिताओं के बच्चों में जेनेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है. कई रिसर्च इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ज्यादा उम्र के पिताओं के बच्चों में ऑटिज्म, स्किजोफ्रेनिया और ग्रोथ संबंधी समस्याओं का रिस्क सामान्य से ज्यादा होता है. ब्रिटेन के BMJ Journal में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, ज्यादा उम्र में पिता बनने पर गर्भपात, समय से पहले बच्चे का जन्म और कम वजन के बच्चे का खतरा भी अधिक हो जाता है.

कितनी दिक्कत होती है?

इतनी अधिक उम्र में पिता बनने पर न सिर्फ बच्चे को बल्कि मां और पूरे गर्भकाल को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. गर्भावस्था के दौरान मां पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कई बार IVF या अन्य आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन तकनीक का सहारा लेना पड़ता है. अमेरिका के Stanford University School of Medicine की एक रिसर्च बताती है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के पिताओं के बच्चों में स्वास्थ्य जोखिम सामान्य से कहीं अधिक होते हैं. ऐसे में 92 साल की उम्र में पिता बनने का मामला भले ही एक बड़ी खबर बन जाए, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि यह अत्यधिक खतरनाक है और आम लोगों के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है. इसमें बच्चे के लिए काफी खतरा रहता है, क्योंकि उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पाता और उसे कई बीमारियों का खतरा बना रहता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

