Early Symptoms Of Heart Attack: सीने में दर्द को लेकर हम सबके मन में एक धारणा बनी है कि इससे हार्ट अटैक आता है. यही कारण है कि जैसे ही सीने में दर्द शुरू होता है, तुरंत हमारे मन में एक डर सा बैठ जाता है कि क्या हार्ट अटैक आने वाला है? लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हर सीने में उठने वाला दर्द हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता. कई अन्य दिक्कतों के चलते भी आपको सीने में दर्द हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से और यह भी बताते हैं कि हार्ट अटैक को कैसे पहचाना जा सकता है.

इन कारणों से भी होता है सीने में दर्द

अगर सीने में होने वाले दर्द की बात करें, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गैस, मांसपेशियों का खिंचाव, पैनिक अटैक या लंग्स की बीमारी. मिशिगन मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार, अगर सीने में होने वाला यह दर्द कुछ सेकंड का हो या फिर शरीर की पोजीशन बदलने से बदल जाए, तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है कि उसका जुड़ाव हार्ट अटैक से न हो. Allina Health के अनुसार, अगर दर्द किसी खास जगह पर है और शरीर हिलाने या दबाने पर बढ़ता है, तो यह अधिकतर हार्ट का लक्षण नहीं होता.

कैसे पहचानें हार्ट अटैक वाला दर्द?

अगर आप सीने में उभरते दर्द से हार्ट अटैक के लक्षण को पहचानना चाहते हैं, तो इसके कुछ संकेत होते हैं. हार्ट अटैक के समय सीने में दर्द अलग तरह का होता है. इसमें सीने में दबाव या जकड़न महसूस होता है, दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हार्ट अटैक के दर्द में भारीपन होता है और यह कई मिनट तक बना रह सकता है. साथ ही यह पोजीशन बदलने या आराम करने से कम नहीं होता है.

UK National Health Service के अनुसार, अगर सीने में दर्द अचानक और लगातार हो, इसके साथ ही सांस फूलना, पसीना आना और दर्द का फैलना जैसे लक्षण दिखें तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. खासकर डायबिटीज के मरीजों, महिलाओं और बुजुर्गों में यह समस्या बिना सीने के तेज दर्द के भी सामने आ सकती है. ऐसे मामलों में इसे “साइलेंट हार्ट अटैक” कहा जाता है. हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार, थोड़ी भी देर हार्ट अटैक के मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

