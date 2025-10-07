हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSilent Heart Attack Signs: सीने का हर दर्द नहीं होता हार्ट अटैक, जानें कैसे पहचाने मौत की आहट!

Silent Heart Attack Signs: सीने का हर दर्द नहीं होता हार्ट अटैक, जानें कैसे पहचाने मौत की आहट!

heart attack: अक्सर सीने में उठने वाले दर्द को हार्ट अटैक से जोड़कर देखा जाता है, लेकिम यह पूरी तरह सही नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह का दर्द हार्ट अटैक को बढ़ाता है

By : सोनम | Updated at : 07 Oct 2025 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

Early Symptoms Of Heart Attack: सीने में दर्द को लेकर हम सबके मन में एक धारणा बनी है कि इससे हार्ट अटैक आता है. यही कारण है कि जैसे ही सीने में दर्द शुरू होता है, तुरंत हमारे मन में एक डर सा बैठ जाता है कि क्या हार्ट अटैक आने वाला है? लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हर सीने में उठने वाला दर्द हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता. कई अन्य दिक्कतों के चलते भी आपको सीने में दर्द हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से और यह भी बताते हैं कि हार्ट अटैक को कैसे पहचाना जा सकता है.

इन कारणों से भी होता है सीने में दर्द

अगर सीने में होने वाले दर्द की बात करें, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गैस, मांसपेशियों का खिंचाव, पैनिक अटैक या लंग्स की बीमारी. मिशिगन मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार, अगर सीने में होने वाला यह दर्द कुछ सेकंड का हो या फिर शरीर की पोजीशन बदलने से बदल जाए, तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है कि उसका जुड़ाव हार्ट अटैक से न हो. Allina Health के अनुसार, अगर दर्द किसी खास जगह पर है और शरीर हिलाने या दबाने पर बढ़ता है, तो यह अधिकतर हार्ट का लक्षण नहीं होता.

कैसे पहचानें हार्ट अटैक वाला दर्द?

अगर आप सीने में उभरते दर्द से हार्ट अटैक के लक्षण को पहचानना चाहते हैं, तो इसके कुछ संकेत होते हैं. हार्ट अटैक के समय सीने में दर्द अलग तरह का होता है. इसमें सीने में दबाव या जकड़न महसूस होता है, दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हार्ट अटैक के दर्द में भारीपन होता है और यह कई मिनट तक बना रह सकता है. साथ ही यह पोजीशन बदलने या आराम करने से कम नहीं होता है.

UK National Health Service के अनुसार, अगर सीने में दर्द अचानक और लगातार हो, इसके साथ ही सांस फूलना, पसीना आना और दर्द का फैलना जैसे लक्षण दिखें तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. खासकर डायबिटीज के मरीजों, महिलाओं और बुजुर्गों में यह समस्या बिना सीने के तेज दर्द के भी सामने आ सकती है. ऐसे मामलों में इसे “साइलेंट हार्ट अटैक” कहा जाता है. हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार, थोड़ी भी देर हार्ट अटैक के मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 01:44 PM (IST)
Tags :
Heart Attack Early Symptoms Of Heart Attack Chest Pain Vs Heart Attack Difference
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Car Fire: Baghpat में Eastern Peripheral Expressway पर कार बनी आग का गोला, Bank Employee ने बचाई जान!
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Data Centers का HUB बनेगा भारत, किन Shares में होगी कमाई ?| Paisa Live
Maithili Thakur Political Entry: बिहार चुनाव 2025 से पहले Maithili Thakur की राजनीति में चर्चा तेज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
ओटीटी
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
जनरल नॉलेज
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
नौकरी
Police Jobs 2025: MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
न्यूज़
Explained: 65 हज़ार से ज़्यादा मौतें, 80% गाज़ा तबाह, 2 साल की जंग में किसने क्या खोया-क्या पाया और आगे क्या?
Explained: 65 हज़ार से ज़्यादा मौतें, 80% गाज़ा तबाह, 2 साल की जंग में किसने क्या खोया-क्या पाया और आगे क्या?
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget