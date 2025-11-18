रस्सी कूद, दौड़ना या चलना... किस वर्क आउट में सबसे ज्यादा बर्न होती है कैलोरी?

वर्कआउट सिर्फ शरीर को फिट रखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपकी लाइफ को कई तरह से प्रभावित करता है. कई लोग दिनभर सुस्ती, कम ऊर्जा और खराब मूड की शिकायत करते हैं, जबकि नियमित एक्सरसाइज इन सब पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है. दौड़ना, रस्सी कूदना और तेज चलना यह तीनों ही ऐसे वर्कआउट है जो कम खर्चे में बेहतर कार्डियो एक्सरसाइज देते हैं और तेजी से कैलोरी बर्न करवाते हैं. लेकिन लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर इन तीनों में से सबसे ज्यादा कैलोरी किससे बर्न होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की रस्सी कूदना, दौड़ना या चलना किस वर्कआउट में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है.



15 मिनट रस्सी कूदने से कितनी कैलोरी होती है बर्न?



रस्सी कूदने की खास बात यह मानी जाती है कि यह कम समय में ज्यादा तेजी से कैलोरी बर्न करती है. वहीं रस्सी कूद वर्कआउट में आपके वजन के हिसाब से कैलोरी बर्न होती है. अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति 15 मिनट रस्सी कूदता है तो वह 161 कैलोरी बर्न कर लेता है. वहीं अगर कोई 80 किलो का व्यक्ति 15 मिनट रस्सी कूदता है तो वह 184 कैलोरी बर्न कर लेता है. जिसका मतलब है कि औसतन सिर्फ 15-15 मिनट रस्सी कूद कर एक दिन में 350 से 400 कैलोरी बर्न की जा सकती है और यह दो बार किया जाए तो लगभग 800 से 900 कैलोरी तक बर्न हो सकती है.



दौड़ने से कितनी बर्न होती है कैलोरी?



दौड़ने पर कितनी कैलोरी बर्न होती है, यह भी वजन और गति पर निर्भर करता है. अगर 70 किलो वजन वाला एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधा घंटा चलता है तो वह 184 कैलोरी बर्न कर सकता है. वहीं अगर एक 55 किलो का व्यक्ति 1 मिनट दौड़ता है तो वह करीब 11.4 कैलोरी बर्न करता है, जिसका मतलब है कि 30 मिनट के रनिंग से लगभग 350 कैलोरी बर्न हो जाती है.



चलने से कितनी कैलोरी होती है बर्न?



वॉकिंग को सबसे आसान एक्सरसाइज माना जाता है. इसमें न जिम की जरूरत होती है और न ही किसी खास चीज की जरूरत होती है. वही वॉकिंग में भी कैलोरी बर्न आपके वजन, गति और फिटनेस लेवल पर निर्भर करता है. अगर आप 60 मिनट तक धीमी गति से वॉक करते हैं तो 200 से 250 कैलोरी बर्न होती है. वहीं अगर आप मीडियम गति से वॉक करते हैं तो आप 300 से 400 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं.



किस वर्कआउट में होती है सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न?



अगर कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न की बात हो तो रस्सी कूद में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. हालांकि दौड़ने का फायदा यह होता है कि इसे लंबे समय तक किया जा सकता है, जिससे कैलोरी बर्न ज्यादा हो जाती है. वहीं चलना उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता है जो जोड़ों के दर्द, टखनों की समस्या या भारी वजन के कारण हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-Menstruation Myths: दूसरे, तीसरे या चौथे... पीरियड्स शुरू होने के बाद किस दिन धुलने चाहिए बाल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?