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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या शेर और बाघ के काटने से भी हो सकता है रेबीज? जानिए क्या है सच

क्या शेर और बाघ के काटने से भी हो सकता है रेबीज? जानिए क्या है सच

कुत्ते के काटने को रेबीज का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन संक्रमित शेर या बाघ के काटने से भी इंसान में रेबीज का संक्रमण हो सकता है. जानिए रेबीड से जुड़ी जरूरी जानकारी.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 20 Sep 2026 09:32 PM (IST)
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रेबीज का नाम आते ही सबसे पहले कुत्ते के काटने का ख्याल आता है. इसकी वजह यह है कि दुनियाभर में इंसानों में होने वाले रेबीज के अधिकांश मामलों के लिए संक्रमित कुत्ते जिम्मेदार होते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कुत्ते के काटने से ही रेबीज होता है. अगर कोई शेर या बाघ रेबीज वायरस से संक्रमित है और वह इंसान को काटता है, तो उसके काटने से भी रेबीज का खतरा हो सकता है.

क्या होता है रेबीज?

रेबीज एक अत्यंत घातक वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंचने से इंसानों में फैलती है. यह संक्रमित स्तनधारी जानवर की लार के जरिए फैलती है. शुरुआत में मरीज में बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और घाव पर खुजली या जलन महसूस होती है. बाद में पानी से डर लगना, बेचैनी और मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं. शेर और बाघ दोनों स्तनधारी हैं, इसलिए इनके संक्रमित होने की स्थिति में इनके काटने से इंसान को संक्रमण हो सकता है.

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शेर या बाघ के काटने से भी होता है रेबीज

सिर्फ शेर या बाघ के काट लेने से रेबीज होना तय नहीं है. संक्रमण का खतरा तब होता है जब काटने वाला जानवर रेबीज वायरस से संक्रमित हो. संक्रमित जानवर की लार काटने के दौरान त्वचा के अंदर बने घाव के संपर्क में आती है. वायरस इसी रास्ते से शरीर में प्रवेश करता है. काटने के अलावा संक्रमित लार का किसी खुले घाव, आंख, नाक या मुंह के संपर्क में आने से भी जोखिम बढ़ता है. अगर शेर या बाघ रेबीज से संक्रमित है तो काफी ज्यादा संभावना है कि उसकी काटने से रेबीज फैल सकता है.

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किसी भी जानवर के काटने पर यह करें

WHO के अनुसार रेबीज घरेलू और जंगली दोनों तरह के स्तनधारी जानवरों को प्रभावित कर सकता है. हालांकि मानव रेबीज के मामलों में संक्रमित कुत्ते सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं. यानी शेर या बाघ से रेबीज का जोखिम कुत्ते की तुलना में बहुत कम हो सकता है, लेकिन यदि संक्रमित जानवर ने काटा है तो चिकित्सकीय सावधानी जरूरी है. किसी भी जानवर के काट लेने पर सबसे पहले घाव को धोना बेहतर होता है. WHO के अनुसार घाव को साबुन और बहते पानी से लगभग 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना चाहिए. इसके बाद जल्द से जल्द अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना चाहिए. रेबीज होने का सबसे बड़ा खतरा संक्रमित लार के शरीर में प्रवेश करने से होता है. इसलिए काटने के अलावा संक्रमित जानवर की लार का किसी ताजा घाव या आंख, नाक अथवा मुंह के संपर्क में आना भी खतरनाक होता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:32 PM (IST)
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