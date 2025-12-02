हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPatient Rights in Hospital: अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज के ये होते हैं अधिकार, जान लें अपने काम की बात

Patient Rights in Hospital: अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज के ये होते हैं अधिकार, जान लें अपने काम की बात

Hospital Patient Rights List: अस्पताल में हर मरीज को कुछ अधिकार दिया जाता है कि जिसको जानना हर मरीज का अधिकार होता है. चलिए आपको बताते हैं कि हर मरीज का अधिकार क्या -क्या होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

Patient Rights During Medical Treatment: अस्पताल और डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि हर मरीज को बेहतरीन इलाज मिले. लेकिन इलाज के दौरान कुछ जिम्मेदारियां मरीज की भी होती हैं, और साथ ही कुछ अधिकार भी, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है. ज्यादातर अस्पताल इन अधिकारों और जिम्मेदारियों की सूची उपलब्ध कराते हैं ताकि मरीज और उनके परिजन इलाज का पूरा लाभ उठा सकें. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप अस्पताल में इलाज करवाते हैं, तो आपका अधिकार क्या-क्या है और इसके साथ वहां पर आपकी जिम्मेदारी क्या-क्या है. 

मरीज के अधिकार

मरीज को अस्पताल में रहते हुए निम्नलिखित अधिकार दिए जाते हैं.

  • इलाज की लागत जानने का अधिकार- किस प्रक्रिया या जांच का कितना खर्च आएगा  यह जानकारी मरीज को पहले से दी जानी चाहिए.
  •  इलाज करने वाले डॉक्टर और स्टाफ की पहचान जानने का अधिकार- इसका मतलब है कि मरीज को यह बताया जाना चाहिए कि उसका इलाज कौन-कौन कर रहा है.
  •  परामर्श और उपचार के दौरान प्राइवेसी का अधिकार- चाहे डॉक्टर से बातचीत हो, जांच या कोई प्रक्रिया, हर स्थिति में गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए.
  • बिना भेदभाव सेवाएं पाने का अधिकार- धर्म, जाति, उम्र, रंग, लिंग, आर्थिक स्थिति या शारीरिक या मानसिक क्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.
  •  सुरक्षा का अधिकार- इसका मतलब यह है कि मरीज की सुरक्षा सर्वोपरि है.
  • स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी पाने का अधिकार- इलाज क्या है, क्यों किया जा रहा है, जोखिम क्या हैं यह सब स्पष्ट बताया जाए.
  •  उपचार लेने या मना करने का अधिकार- मरीज अपनी इच्छा से इलाज को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, बशर्ते जोखिम समझा दिया गया हो.
  • मेडिकल रिपोर्ट पाने का अधिकार- अस्पताल की नीति के अनुसार सभी दस्तावेज मरीज को उपलब्ध कराए जाएं.
  •  जरूरत पड़ने पर दूसरे अस्पताल में रेफर करवाने का अधिकार
  •  दर्द और तकलीफ के प्रबंधन की जानकारी पाने का अधिकार
  •  सेवा की गुणवत्ता पर शिकायत दर्ज करने और उसका जवाब पाने का अधिकार
  • किसी भी प्रक्रिया, जांच, एनेस्थीसिया या रक्त चढ़ाने से पहले सहमति देने का अधिकार
  •  अपनी मेडिकल फाइल देखने की अनुमति पाने का अधिकार
  • पसंद का भोजन (डॉक्टर की सलाह के अनुसार) और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार

मरीज की जिम्मेदारियां

जिस तरह मरीज के अधिकार हैं, उसी तरह कुछ जिम्मेदारियां भी हैं.

  • अपनी स्वास्थ्य स्थिति की सही और पूरी जानकारी देना- बीमारी, दवाओं और मेडिकल इतिहास से जुड़ी बातों को छुपाएं नहीं.
  •  पता, नाम और अन्य जरूरी विवरण सही देना- गलत जानकारी इलाज में बाधा डाल सकती है.
  •  इलाज से जुड़ी सलाह का पालन करना- दवाएं, डायट, जांच, जो भी निर्देश दिए जाएं, उनका पालन जरूरी है.
  • अस्पताल स्टाफ का सम्मान करना- डॉक्टर और स्टाफ आपकी मदद के लिए हैं, उनसे विनम्रता से पेश आएं.
  •  आपातकालीन मरीजों को प्राथमिकता मिलने की आवश्यकता समझें
  •  अस्पताल के नियम मानें- जैसे धूम्रपान निषेध, विजिटिंग आवर्स, मोबाइल फोन का उपयोग आदि.
  • इलाज से जुड़े आर्थिक दायित्वों को समय पर पूरा करना
  • किसी भी प्रक्रिया के लिए सूचित सहमति देना
  •  दवाएं दूसरों को न दें और न ही किसी की दवा खुद लें
  •  बीमा दावे के लिए सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं
  •  अपॉइंटमेंट समय पर लें और न आ पाने की स्थिति में जल्द बताएं
  •  कोई दिक्कत या हालत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल को सूचित करें
  •  फॉलो-अप विजिट समय पर करें
  • डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न शुरू करें
  •  अपने व्यवहार से दूसरे मरीजों और स्टाफ के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखें

इसे भी पढ़ें- World AIDS Day 2025: बिहार में कितने लोग HIV पॉजिटिव? जानें इस बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीके

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Tags :
Patient Rights In Hospital Patient Responsibilities In Hospital Hospital Patient Rights List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement

वीडियोज

Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
UP के Balrampur में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर | Breaking | UP News
Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
बॉलीवुड
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
हेल्थ
Itching On Feet Causes: पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
यूटिलिटी
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget