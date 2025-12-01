हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWorld AIDS Day 2025: बिहार में कितने लोग HIV पॉजिटिव? जानें इस बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीके

World AIDS Day 2025: बिहार में कितने लोग HIV पॉजिटिव? जानें इस बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीके

शुरुआती कई साल तक एचआईवी के कोई खास लक्षण नहीं दिखते हैं. जब इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है यानी यह बीमारी अपनी आखिरी स्टेज में पहुंच जाती है, तब इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Dec 2025 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

विश्व एड्स दिवस के मौके पर पूरे बिहार में जागरूकता का माहौल है. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति और स्वास्थ्य विभाग ने पटना से लेकर राज्य के हर जिले में रैली, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर-बैनर और सेमिनार का आयोजन किया गया. इसका मकसद लोगों को एचआईवी/एड्स के बारे में सही जानकारी देना, डर खत्म करना और बचाव के तरीके बताना था. 

बिहार में कितने लोग एचआईवी पॉजिटिव?

एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के विभागाध्यक्ष एनके गुप्ता ने कई जरूरी बातें साफ-साफ बताईं. उन्होंने कहा कि बिहार में अभी करीब 97 हजार लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं. सबकी देखभाल हमारी समिति कर रही है. अच्छी बात यह है कि दवा नियमित चलती रहे तो यह बीमारी बढ़ती नहीं है और मरीज बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकता है.

क्यों होता है एड्स?

एनके गुप्ता ने बताया कि एचआईवी वायरस चार मुख्य रास्तों से फैलता है.

  1. असुरक्षित यौन संबंध. सबसे ज्यादा मामले इसी वजह से सामने आते हैं.
  2. इस्तेमाल की हुई सुई. इस वजह से खासकर नशा करने वालों को एचआईवी होता है.
  3. संक्रमित खून चढ़ाने से.
  4. गर्भवती मां से बच्चे तक, लेकिन अब इसका भी इलाज है.

लोगों को रहती है यह गलतफहमी

एचआईवी पॉजिटिव होने को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि मां को एड्स है तो बच्चे को भी जरूर होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर गर्भावस्था के दौरान मां सही दवा लेती रहे तो 99 पर्सेंट तक बच्चा पूरी तरह हेल्दी पैदा होता है. बिहार में यह प्रोग्राम काफी अच्छी तरह चल रहा है. 

कब दिखने लगते हैं एड्स के लक्षण?

एनके गुप्ता ने बताया कि शुरुआती कई साल तक एचआईवी के कोई खास लक्षण नहीं दिखते हैं. जब इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है यानी यह बीमारी अपनी आखिरी स्टेज में पहुंच जाती है, तब इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमारी बार-बार हो रही है और ठीक नहीं हो रही तो एक बार एचआईवी टेस्ट जरूर करवा लें. इससे डरने की कोई बात नहीं है.

  • बार-बार बुखार आना
  • लंबे समय तक दस्त लगना, जो ठीक न हो
  • वजन तेजी से गिरना
  • मुंह में छाले, गले में इंफेक्शन
  • स्किन पर चकत्ते या फोड़े
  • बार-बार निमोनिया या टीबी होना

बचाव के ये तरीके बेहद आसान

  • हमेशा कंडोम इस्तेमाल करें.
  • नशा करने के लिए कभी सुई शेयर न करें.
  • सैलून में नया ब्लेड और टैटू बनवाते समय नई सुई ही इस्तेमाल हो.
  • खून चढ़वाने या ऑपरेशन से पहले अस्पताल का विश्वास करें, जो स्क्रीनिंग करता हो.
  • शक हो तो तुरंत टेस्ट करवाएं. इसका टेस्ट बिलकुल फ्री है.

एचआईवी से निपटने के लिए मुस्तैद है बिहार

  • पूरे राज्य में 186 एआरटी सेंटर (दवा देने वाले केंद्र) हैं.
  • इसकी दवा पूरी तरह मुफ्त है, जो जिंदगी भर मिलती रहेगी.
  • हर जिले के बड़े अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक मुफ्त टेस्टिंग की सुविधा.
  • टोल फ्री हेल्पलाइन 1800 180 5544 भी है.

किन लोगों को होती है दिक्कत?

एनके गुप्ता ने बताया कि जो लोग आखिरी स्टेज तक लापरवाही करते हैं, उनकी जान चली जाती है. वहीं, जो लोग टेस्ट करवाकर तुरंत दवा शुरू कर देते हैं, वे दशकों तक हेल्दी रहते हैं. आज एड्स से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: फैटी लिवर पेट में क्यों देता है तकलीफ? जानें शुरुआती संकेत और बचाव के तरीके

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 01 Dec 2025 10:02 PM (IST)
Tags :
HIV World AIDS Day HIV Positive
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
IND vs SA: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
इंडिया
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: 'शोर' या 'काम'...संसद में क्या जरूरी? | Parliament Winter Session | BJP | Congress
ATF Price Hike: हवाई सफर फिर हुआ महंगा | दिसंबर में Aviation Fuel के दाम बढ़े | Paisa Live
Neochem Bio Solutions Ltd IPO Full Review | Price Band, GMP, Lot Size, Financials & Listing |
Bihar News: बिहार विधानसभा में नया स्पीकर बनने की तैयारी शुरू,प्रेम कुमार ने भरा अपना नामांकन
Tobacco पर Tax बढ़ाकर सरकार करेगी कमाई | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
IND vs SA: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
इंडिया
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
साउथ सिनेमा
Malayalam Latest Releases: दिसंबर के पहले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
दिसंबर के पहले हफ्ते रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
विश्व
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की गला घोंटकर हत्या, Ex-बॉयफ्रेंड ने लाश को सूटकेस में भर जंगल में दफनाया
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की गला घोंटकर हत्या, Ex-बॉयफ्रेंड ने लाश को सूटकेस में भर जंगल में दफनाया
हेल्थ
Early Signs Of Liver Damage: लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget