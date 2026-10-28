डायबिटीज या है कोई बीमारी तो कैसे रखें करवाचौथ का व्रत, कैसे रहें एक्टिव?

करवाचौथ का व्रत कई महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं और फिर चांद निकलने तक कुछ खाती-पीती नहीं हैं. लेकिन अगर आपको डायबिटीज, हाई बीपी या थायरॉइड जैसी बीमारी है, तो व्रत रखने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहने से कमजोरी, पानी की कमी और ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव की परेशानी होती है. इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

सरगी में क्या खाएं और दवाओं का कैसे रखें ध्यान?

अगर आपको कोई बीमारी है और आप करवाचौथ का व्रत रखना चाहती हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर से बात करें. उनसे दवाओं और इंसुलिन के समय के बारे में जानकारी लें. अपनी मर्जी से दवा बंद न करें और न ही उसकी खुराक बदलें. सरगी में ऐसी चीजें खाएं, जिनसे शरीर को ऊर्जा मिले और पेट लंबे समय तक भरा रहे. इसके लिए पनीर, दही, बादाम, अखरोट और चपाती जैसी चीजें शामिल कर सकती हैं. बहुत ज्यादा मीठी और तली-भुनी चीजें खाने से बचें. व्रत शुरू होने से पहले पर्याप्त पानी पिएं, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

यह भी पढ़ें : वर्क फ्रॉम होम करने से बढ़ रहा है पेट? अपनाएं ये एक्सरसाइज

व्रत के दौरान कैसे रहें एक्टिव

ज्यादा देर तक धूप में रहने, भारी काम करने और कसरत करने से बचें. घर में आराम करें और हल्के कामों में खुद को व्यस्त रखें. अगर आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ब्लड शुगर की जांच करती रहें. चक्कर आना, कंपकंपी, पसीना आना या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना ब्लड शुगर कम होने के संकेत होते हैं. ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें. जरूरत पड़ने पर व्रत तोड़कर तुरंत अपनी सेहत का ध्यान रखें. हाई बीपी या थायरॉइड की समस्या होने पर भी दवाओं के समय और डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है.

व्रत खोलते समय किन बातों का रखें ध्यान?

चांद देखने के बाद व्रत खोलते समय एकदम से बहुत ज्यादा खाना खाने से बचें. पहले धीरे-धीरे पानी पिएं और फिर हल्का भोजन करें. खाने में दाल, रोटी, सब्जी, दही या दूसरी पौष्टिक चीजें शामिल करें. बहुत ज्यादा तला-भुना और मीठा खाने से बचें, खासकर अगर आपको डायबिटीज है. ध्यान रखें कि हर बीमारी में पूरे दिन भूखे-प्यासे रहना सुरक्षित नहीं होता. अगर डॉक्टर व्रत रखने से मना करते हैं, तो उनकी सलाह को प्राथमिकता दें. पूजा और परंपरा के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.

यह भी पढ़ें : बदलते मौसम में बिगड़ न जाए सेहत, ऐसे रखें अपना ख्याल

*Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें*

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator