हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAnaya Bangar Motherhood: बच्चे को कैसे जन्म देंगी अनाया बांगड़, मां बनेंगी या पिता? जानें यह कैसे होगा पॉसिबल

Anaya Bangar Motherhood: बच्चे को कैसे जन्म देंगी अनाया बांगड़, मां बनेंगी या पिता? जानें यह कैसे होगा पॉसिबल

Surrogacy: अनाया ने बताया कि उन्होंने जेंडर ट्रांजिशन सर्जरी से पहले अपने स्पर्म को फ्रीज कराया था, ताकि भविष्य में वे भी मां बनने का सपना पूरा कर सकें. चलिए आपको बताते हैं कि क्या यह संभव है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 12 Nov 2025 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

Anaya Bangar Gender Transition: रियलिटी शो Rise and Fall में एक बेहद भावनात्मक पल देखने को मिला, जब कंटेस्टेंट अनाया बांगड़ ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक गहरा और साहसिक सच सबके सामने रखा. बातचीत के दौरान अनाया ने बताया कि उन्होंने अपनी जेंडर ट्रांजिशन सर्जरी से पहले अपने स्पर्म को फ्रीज कराया था, ताकि भविष्य में वे भी मां बनने का सपना पूरा कर सकें भले ही सरोगेसी के जरिए. अनाया ने कहा, मेरे पास दो रास्ते थे या तो मैं अडॉप्शन चुनती, या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट से पहले स्पर्म फ्रीज कराती. मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि मैं चाहती थी कि कभी भविष्य में अगर चाहूं तो मां बन सकूं. मैं बच्चा खुद नहीं जन्म दे सकती, लेकिन सरोगेसी के जरिए अपना बच्चा जरूर पा सकती हूं. चलिए आपको बताते हैं कि क्या यह संभव है. 

क्या यह संभव है?

अनाया बांगड़ का फैसला पूरी तरह साइंटफिक रूप से सही और संभव है. जब कोई व्यक्ति ट्रांजिशन से पहले अपनी प्रजनन क्षमता  को सुरक्षित रखना चाहता है, तो वह स्पर्म फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग का विकल्प चुन सकता है. यह प्रक्रिया भविष्य में IVF या सरोगेसी के जरिए जैविक संतान पाने का रास्ता खोल देती है. यानी अनाया खुद गर्भधारण नहीं कर सकतीं, लेकिन उनके फ्रीज किए गए स्पर्म से किसी डोनर एग और सरोगेट मदर की मदद से उनका बच्चा जन्म ले सकता है.

फिलहाल, ट्रांसजेंडर महिला के लिए गर्भधारण संभव नहीं है. पुरुष शरीर में गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोनल सिस्टम मौजूद नहीं होता. कुछ देशों में वैज्ञानिक यूट्रेस ट्रांसप्लांट पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ट्रांसजेंडर महिला में सफल गर्भधारण का मामला सामने नहीं आया है. इसका मतलब है कि फिलहाल सरोगेसी ही एक सुरक्षित विकल्प है.

ट्रांसजेंडर उठा रहे हैं यह कदम

अनाया के मामले में, उन्होंने ट्रांजिशन सर्जरी से पहले स्पर्म फ्रीज कराके एक बेहद समझदारी भरा कदम उठाया. यह उन्हें भविष्य में सरोगेसी के जरिए अपनी जैविक संतान पाने की संभावना देता है. आज के दौर में बहुत से ट्रांसजेंडर लोग, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, हार्मोनल ट्रीटमेंट से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन  का यही रास्ता चुन रहे हैं. American Society for Reproductive Medicine (ASRM) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जेंडर ट्रांजिशन से पहले स्पर्म या एग फ्रीजिंग कराना सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्ति भविष्य में पैरेंटहुड का सपना पूरा कर सकते हैं. वहीं, WHO की 2023 की टेक्निकल ब्रीफ में भी यह स्पष्ट किया गया है कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रजनन अधिकारों का अहम हिस्सा है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 12 Nov 2025 10:46 AM (IST)
Anaya Bangar Anaya Bangar Sperm Freezing Anaya Bangar Gender Transition
Embed widget