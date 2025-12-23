हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ozempic Side Effects: कैसे काम करती है वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक, किन लोगों के लिए हो सकती है खतरनाक?

Ozempic Side Effects: कैसे काम करती है वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक, किन लोगों के लिए हो सकती है खतरनाक?

Ozempic weight loss drug: ओजेम्पिक का असली नाम सेमाग्लूटाइड है. यह GLP-1 हॉर्मोन की नकल करती है. दरअसल, शरीर में GLP-1 नाम का हॉर्मोन खाना खाने के बाद निकलता है. यह इंसुलिन बढ़ाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Dec 2025 12:40 AM (IST)
Preferred Sources

वजन घटाने के लिए आजकल ओजेम्पिक दवा की चर्चा काफी ज्यादा है. इंजेक्शन के रूप में आने वाली यह दवा मूल रूप से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनी है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट वजन कम करना है. ऐसे में लोग इसे वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. दिसंबर 2025 के दौरान भारत में लॉन्च हुई यह दवा कैसे काम करती है और किन लोगों के लिए हो सकती है खतरनाक? आइए जानते हैं.

क्या है ओजेम्पिक और कैसे करती है काम?

ओजेम्पिक का असली नाम सेमाग्लूटाइड है. यह GLP-1 हॉर्मोन की नकल करती है. दरअसल, शरीर में GLP-1 नाम का हॉर्मोन खाना खाने के बाद निकलता है. यह इंसुलिन बढ़ाता है, ब्लड शुगर कम करता है और भूख कम करता है. यथार्थ सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के   इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अनिल गोम्बर के मुताबिक, ओजेम्पिक टाइप 2 डायबिटीज और वजन मैनेजमेंट के लिए अच्छी दवा है, लेकिन इसके GI साइड इफेक्ट्स भी हैं, जो डोज बढ़ाने पर ज्यादा दिखते हैं. हालांकि, इसे डॉक्टर से सलाह लिए बिना नहीं लगवाना चाहिए. 

क्या काम करती है ओजेम्पिक?

  • पेट खाली होने में देरी करती है, इसलिए भूख कम लगती है.
  • दिमाग को संकेत भेजती है कि पेट भरा है.
  • इंसुलिन ज्यादा बनाती है और ग्लूकागॉन हॉर्मोन कम करती है.
  • इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और वजन कम होता है.

कितने रुपये में मिलता है यह इंजेक्शन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इंजेक्शन से एक साल में 15 पर्सेंट तक वजन कम हो सकता है, लेकिन दवा बंद करने पर दो-तिहाई वजन दोबारा बढ़ जाता है. यह इंजेक्शन हफ्ते में एक बार लगवाना होता है. भारत में इसे लगवाने का खर्च 10 हजार से 20 हजार रुपये महीना आता है. 2025 की लेटेस्ट स्टडीज में पाया गया कि इस इंजेक्शन की वजह से पैनक्रियाटाइटिस का खतरा 146 पर्सेंट तक बढ़ सकता है. वहीं, आंख की दुर्लभ बीमारी NAION का रिस्क भी है. दवा बंद करने पर वजन दोबारा बढ़ जाता है. 

क्या है इस इंजेक्शन को लगवाने के फायदे?

  • टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल.
  • वजन कम होना, खासकर मोटापे वाले मरीजों में.
  • हार्ट की बीमारी का खतरा कम.
  • कुछ स्टडीज में अल्जाइमर और डिमेंशिया का रिस्क भी कम.

क्या होते हैं खतरे?

  • पैनक्रियाटाइटिस (पैंक्रियास में सूजन)
  • गॉल ब्लैडर की समस्या जैसे पथरी
  • थायरॉइड ट्यूमर या कैंसर का खतरा (चूहों में देखा गया, इंसानों में पक्का नहीं)
  • विजन लॉस (NAION नाम की आंख की बीमारी)।
  • किडनी प्रॉब्लम
  • पेट की मांसपेशियां कमजोर होना (गैस्ट्रोपेरेसिस)

किन लोगों के लिए खतरनाक?

  • थायरॉइड-कैंसर की फैमिली हिस्ट्री वाले.
  • मेडुलरी थायरॉइड कार्सिनोमा या MEN 2 सिंड्रोम वाले.
  • पैनक्रियाटाइटिस की पुरानी हिस्ट्री
  • किडनी या लिवर की सीरियस प्रॉब्लम.
  • प्रेग्नेंट या ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं.
  • गॉल ब्लैडर या पेट की गंभीर बीमारी वाले.

ये भी पढ़ें: बाजार में कब तक आएगी कैंसर खत्म करने वाली वैक्सीन? जानें इससे जुड़े हर अपडेट्स

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 23 Dec 2025 12:40 PM (IST)
Ozempic Ozempic India Ozempic For Type 2 Diabetes
