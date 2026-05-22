हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDiabetes Prevention Tips: फीकी चाय पीकर खुद को सेफ समझने वाले सावधान, आपकी ये 3 आदतें दे रही हैं डायबिटीज को दावत

Diabetes Prevention Tips: फीकी चाय पीकर खुद को सेफ समझने वाले सावधान, आपकी ये 3 आदतें दे रही हैं डायबिटीज को दावत

Insulin Resistance Causes: लोग सुबह बिना चीनी वाली चाय या कॉफी पीकर खुद को हेल्दी मानने लगे हैं. उन्हें लगता है कि अगर चीनी छोड़ दी, तो डायबिटीज का खतरा भी खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 22 May 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

Can You Get Diabetes Even Without Eating Sugar: आजकल बहुत लोग सुबह बिना चीनी वाली चाय या कॉफी पीकर खुद को हेल्दी मानने लगे हैं. उन्हें लगता है कि अगर चीनी छोड़ दी, तो डायबिटीज का खतरा भी खत्म हो जाएगा. लेकिन मुंबई के सैफी अस्पताल की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. शहला शेख कहती हैं कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है. सिर्फ चाय से चीनी हटाने भर से डायबिटीज नहीं रुकती. कई लोग बिना चीनी की चाय पीते हुए भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं. 

क्या चाय छोड़ देने से बन जाता है काम?

डॉ. शहला शेख ने TOI को बताया कि कई लोगों को लगता है कि चाय और कॉफी में चीनी नहीं लेने से वे डायबिटीज से सुरक्षित रहेंगे. जबकि सिर्फ इतना करना काफी नहीं है. कुछ दूसरी आदतें ब्लड शुगर को इससे कहीं ज्यादा प्रभावित करती हैं. असल खतरा हमारी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में छिपा है. सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठे रहना, कम नींद लेना, तनाव में रहना और प्रोसेस्ड फूड खाना धीरे-धीरे शरीर को अंदर से बीमार बना रहा है. ऑफिसों में घंटों लैपटॉप के सामने बैठना अब सामान्य हो गया है. लोग 8 से 10 घंटे तक मुश्किल से अपनी सीट छोड़ते हैं. यही आदत शरीर को इंसुलिन के प्रति कमजोर बनाने लगती है.

क्या बैठे रहने से भी बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?

रिसर्च बताती है कि रोज लंबे समय तक बैठे रहने से डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ता है. जब शरीर एक्टिव नहीं रहता, तो मांसपेशियां ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पातीं. इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर जाने लगता है. डॉ. शहला शेख के मुताबिक "लगातार बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का बड़ा कारण बन चुकी है. यह आदत स्मोकिंग जितनी नुकसानदायक हो सकती है."

नींद की कमी के चलते क्या होता है दिक्कत?

सिर्फ बैठे रहना ही नहीं, नींद की कमी भी शरीर पर गहरा असर डालती है. आज ज्यादातर लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं या काम करते रहते हैं. फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं. शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता. इसका सीधा असर ब्लड शुगर पर पड़ता है. स्टडीज में पाया गया है कि कम नींद लेने से इंसुलिन सेंसिटिविटी घट जाती है. यानी शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता. इसके साथ ही शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जो ब्लड शुगर को और बिगाड़ देते हैं.

इसे भी पढ़ें- दिन में आसमान से बरस रही आग, रातों की भी उड़ी नींद, डॉक्टर से जानें यह कितना खतरनाक?

बिना मीठा खाए क्यों होती है दिक्कत?

तनाव भी डायबिटीज का बड़ा कारण बनता जा रहा है. लगातार तनाव में रहने से शरीर ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है. यही वजह है कि कई लोग ज्यादा मीठा खाए बिना भी हाई ब्लड शुगर की समस्या से जूझने लगते हैं. इसके अलावा बाजार में मिलने वाले शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. पैकेट पर शुगर फ्री लिखा होने का मतलब यह नहीं कि वह हेल्दी है. कई ऐसे प्रोडक्ट्स में रिफाइंड मैदा, प्रोसेस्ड ऑयल और हाई कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं.

एक्सपर्ट का कहना है कि डायबिटीज से बचने के लिए सिर्फ चीनी कम करना काफी नहीं है. रोज थोड़ा चलना, हर घंटे सीट से उठना, फाइबर और प्रोटीन वाला खाना खाना, तनाव कम करना और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना ज्यादा जरूरी है. क्योंकि असली फर्क सिर्फ चाय में चीनी छोड़ने से नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल बदलने से पड़ता है.

इसे भी पढ़ें- डिनर में पनीर खाकर ICU पहुंचे बच्चे! गर्मियों में पनीर खरीदने से पहले ऐसे चेक करें क्वालिटी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 22 May 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Diabetes Blood Sugar Control Diabetes Prevention Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Diabetes Prevention Tips: फीकी चाय पीकर खुद को सेफ समझने वाले सावधान, आपकी ये 3 आदतें दे रही हैं डायबिटीज को दावत
फीकी चाय पीकर खुद को सेफ समझने वाले सावधान, आपकी ये 3 आदतें दे रही हैं डायबिटीज को दावत
हेल्थ
Thyroid In Children: छोटे बच्चों का बढ़ता वजन न करें अनदेखा, हो सकती है यह खतरनाक बीमारी
छोटे बच्चों का बढ़ता वजन न करें अनदेखा, हो सकती है यह खतरनाक बीमारी
हेल्थ
AC And Heatwave Health Risks: AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
हेल्थ
Vanessa Trump: डोनाल्ड ट्रंप की इस रिश्तेदार को हुआ इतना खतरनाक कैंसर, जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके
डोनाल्ड ट्रंप की इस रिश्तेदार को हुआ इतना खतरनाक कैंसर, जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम मोदी के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, सीएम योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
PM के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, CM योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
आईपीएल 2026
IPL 2027 में भी खेलेंगे एमएस धोनी? CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से मिला जवाब
IPL 2027 में भी खेलेंगे एमएस धोनी? CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से मिला जवाब
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
इंडिया
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
विश्व
Explained: 47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवानी राष्ट्रपति से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से दोनों देशों में सीधी बातचीत बंद, चीन को क्या दिक्कत?
47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवान से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से सीधी बातचीत बंद क्यों?
हेल्थ
AC And Heatwave Health Risks: AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
शिक्षा
Punjab School Timing Change: भीषण गर्मी के बीच अब इस राज्य में बदला स्कूलों का समय, सरकार ने दी बच्चों को राहत
भीषण गर्मी के बीच अब इस राज्य में बदला स्कूलों का समय, सरकार ने दी बच्चों को राहत
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget