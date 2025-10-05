हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow To Drink Whisky: 99% लोग नहीं जानते व्हिस्की पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?

How To Drink Whisky: 99% लोग नहीं जानते व्हिस्की पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?

drink whisky properly: दुनिया मे व्हिस्की पीने वालों की एक बड़ी जमात है, जो इसको खूब पीते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनको भी व्हिस्की पीने का असली तरीका मालूम नहीं है. चलिए बताते हैं कैसे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Oct 2025 04:39 PM (IST)
Right Way To Drink Whisky: दुनिया में पीने वाले लोगों की एक बड़ी आबादी है और उन्होंने अपने शौक, च्वाइस और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग पीने की चीजें बनाई हैं. इन्हीं में से एक है व्हिस्की. इसको न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया में बड़े पैमाने पर पिया जाता है. दोस्त के साथ पार्टी करना हो, वीकेंड मनाना हो या फिर रिलैक्स होना हो, लोगों का पहला चुनाव व्हिस्की होता है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक बड़ी आबादी है, जिन्हें व्हिस्की कैसे पी जाती है, इसका पता नहीं है. अधिकतर लोग इसको गलत तरीके से पीते हैं. यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर तमाम सर्वे करवाए गए, जिसके मुताबिक दुनिया की करीब 99 प्रतिशत आबादी व्हिस्की टेस्टिंग और ड्रिंकिंग की बेसिक टेक्निक को फॉलो नहीं करती है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप व्हिस्की का मजा उठाना चाहते हैं, तो आपको इसे सही तरीके से पीना चाहिए.

कैसे पीना चाहिए व्हिस्की?

अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इसको किसी भी ग्लास में डालते हैं और गटक जाते हैं. लेकिन अगर आपको इसके स्वाद का सही से मजा लेना है, तो इसके लिए ट्यूलिप-शेप ग्लास का यूज करना चाहिए. इसका इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें एरोमा लंबे समय तक बना रहता है. आपको यह भी जानना चाहिए कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड की डिस्टिलरी में भी इसी ग्लास का यूज किया जाता है.

अब आता है दूसरा प्वाइंट. क्या व्हिस्की में बर्फ डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए? भारत में ज्यादातर आबादी इसमें बर्फ डालकर पीती है. लेकिन अगर आप इसमें ज्यादा बर्फ डालते हैं, तो ड्रिंक का असली फ्लेवर डायल्यूट हो जाता है. रिसर्च बताती है कि इसमें एक या दो आइस क्यूब इसके स्वाद को स्मूद बनाने के लिए काफी होते हैं. लेकिन इससे ज्यादा बर्फ डालने से इसका एरोमा खत्म हो जाता है. तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप व्हिस्की पी रहे हैं, तो इसको बीयर या सॉफ्ट ड्रिंक की तरह मत पीएं. यानी अगर आपको सही से व्हिस्की का स्वाद लेना है, तो आपको इसको घूंट की जगह सिप में पीना चाहिए. इससे फ्लेवर अच्छे से महसूस होते हैं.

खाली पेट कभी भी व्हिस्की न पिएं

कुछ लोग पार्टी में या घर पर खाली पेट ही व्हिस्की गटक जाते हैं. यह काफी बड़ी गलती है. खाली पेट अल्कोहल जल्दी ब्लड में मिक्स होता है, जिससे हैंगओवर और हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं. अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लीनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार, अगर आप खाने के बाद किसी भी तरह के अल्कोहल ड्रिंक को पीते हैं, तो इससे शराब का एब्जॉर्प्शन 50 प्रतिशत तक स्लो हो जाता है और यह कंट्रोल में रहता है. इसके अलावा ध्यान दें कि इसमें कुछ ज्यादा मिक्स न करें. जैसे, काफी लोग इसको सोडा, कोला या ज्यादा मिक्सर के साथ पीते हैं. इससे असली स्वाद मर जाता है. अगर आप इसके स्वाद का मजा लेना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि ज्यादा कुछ मिक्स न करें. इसे स्ट्रेट, आइस या हल्के पानी के साथ ही लें. अगली बार व्हिस्की पीते समय इन बातों का ध्यान रखें, ताकि असली मजा मिल सके.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 05 Oct 2025 04:38 PM (IST)
