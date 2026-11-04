शराब का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर शरीर के जिन अंगों पर पड़ता है, उनमें लिवर भी शामिल है. लिवर शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने और कई जरूरी काम करने में मदद करता है. जब कोई व्यक्ति लगातार शराब पीता है, तो लिवर पर दबाव बढ़ने लगता है. शुरुआत में इसका असर आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन धीरे-धीरे यह गंभीर बीमारी का कारण बनता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शराब पीने के कितने समय बाद लिवर खराब होने लगता है?

कुछ ही हफ्तों में दिख सकता है पहला असर

लगातार ज्यादा मात्रा में शराब पीने से कुछ ही हफ्तों या महीनों में लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है. इस स्थिति को अल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है. इसमें लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है. खास बात यह है कि इस शुरुआती स्थिति में कई लोगों को कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती. कुछ लोगों को थकान या पेट के ऊपरी हिस्से में असहजता होती है. अगर समय रहते शराब पीना बंद कर दिया जाए, तो फैटी लिवर में सुधार संभव है.

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कब बढ़ने लगता है लिवर खराब होने का खतरा?

अगर कोई व्यक्ति लगातार ज्यादा शराब पीता रहता है, तो लिवर में सूजन आती है. इस बीमारी को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा जाता है. इसमें भूख कम लगना, कमजोरी, पेट में दर्द और आंखों या त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. लंबे समय तक शराब का सेवन जारी रहने पर लिवर की कोशिकाओं को बार-बार नुकसान पहुंचता है. इससे लिवर पर निशान बनने लगते हैं और धीरे-धीरे सिरोसिस जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है.

क्या एक बार खराब होने के बाद ठीक हो सकता है लिवर?

लिवर की अच्छी बात यह है कि शुरुआती नुकसान होने पर इसमें सुधार की क्षमता होती है. अगर फैटी लिवर की स्थिति में शराब पूरी तरह छोड़ दी जाए, तो लिवर में जमा फैट कम हो सकता है. शुरुआती सूजन में भी इलाज और शराब छोड़ने से सुधार संभव है. लेकिन जब बीमारी सिरोसिस तक पहुंच जाती है, तो लिवर पर बने निशान पूरी तरह ठीक नहीं होते. ऐसे में शराब छोड़ना बेहद जरूरी होता है, ताकि आगे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शराब पीता है, तो डॉक्टर की सलाह से लिवर की जांच करवानी चाहिए. सिर्फ लक्षणों का इंतजार करना सही नहीं है.

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