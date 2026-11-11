FDA Warning On Weight Loss Drugs Ozempic Wegovy: वजन घटाने और डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ लोकप्रिय दवाओं को लेकर अब आंखों की सेहत से जुड़ी चिंता सामने आई है. अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सोमवार को इन दवाओं के लिए नई चेतावनी जारी करने का फैसला किया है. इसमें ओजेम्पिक, वेगोवी, माउंज़ारो और ज़ेपबाउंड जैसी दवाएं शामिल हैं. FDA ने एक दुर्लभ आंखों की बीमारी के संभावित बढ़े हुए खतरे को लेकर इन दवाओं के चेतावनी लेबल में नई जानकारी शामिल करने को कहा है.

किस बीमारी का बढ़ सकता है खतरा?

जिस बीमारी को लेकर चिंता जताई गई है, उसे नॉनआर्टेरिटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी NAION कहा जाता है. यह आंख की ऑप्टिक नर्व से जुड़ी स्थिति है. इसमें ऑप्टिक नर्व तक खून का प्रवाह कम हो जाता है और अचानक आंखों की रोशनी कम हो सकती है.





इस स्थिति में आमतौर पर एक आंख की नजर अचानक और बिना दर्द के कम होती है. इसके साथ धुंधला दिखाई देना या आंखों के सामने कुछ हिस्सों में ब्लाइंड स्पॉट यानी ऐसा स्थान दिखना जहां नजर साफ नहीं आती, जैसे लक्षण हो सकते हैं. फिलहाल ऐसी कोई ज्ञात उपचार व्यवस्था नहीं है जो NAION के कारण हुई नजर की कमी को वापस ला सके.

किन दवाओं को लेकर चेतावनी?

FDA ने सभी GLP-1 दवाओं के चेतावनी लेबल में इस संभावित खतरे की जानकारी शामिल करने को कहा है. इनमें नोवो नॉर्डिस्क की ओजेम्पिक और वेगोवी, एली लिली की माउंज़ारो और ज़ेपबाउंड और सैनोफी की सोलिक्वा जैसी दवाएं शामिल हैं.

ये दवाएं डायबिटीज और वजन घटाने से जुड़े इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं. हालांकि, दवा कंपनियों की ओर से इस संभावित संबंध को लेकर अलग राय भी सामने आई है. नोवो नॉर्डिस्क ने कहा है कि उपलब्ध रिसर्च से यह साबित नहीं होता कि GLP-1 दवाएं NAION का कारण बनती हैं. कंपनी ने कहा कि वह अपनी दवाओं के फायदे और जोखिम के संतुलन को लेकर आश्वस्त है और दवाओं की सुरक्षा पर लगातार नजर रख रही है. एली लिली ने भी कहा कि FDA की सुरक्षा संबंधी जानकारी सभी GLP-1 गतिविधि वाली दवाओं पर लागू होती है और इसमें कंपनी की दवाओं से जुड़े किसी खास निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है.





FDA ने क्यों शुरू की जांच?

FDA ने GLP-1 दवाओं और NAION के बीच संभावित संबंध की जांच 2024 में प्रकाशित एक स्टडी के बाद शुरू की थी. यह स्टडी JAMA Ophthalmology में प्रकाशित हुई थी और इसमें सेमाग्लूटाइड लेने वाले मरीजों में इस स्थिति का खतरा बढ़ने की बात सामने आई थी. सेमाग्लूटाइड ओजेम्पिक और वेगोवी में इस्तेमाल होने वाला एक्टिव इंग्रीडिएंट है. हालांकि FDA ने इस स्टडी की कुछ सीमाओं का भी उल्लेख किया. इसके बाद एजेंसी ने क्लीनिकल ट्रायल और दूसरी रिसर्च की व्यापक रिव्यू की.

रिसर्च में कितने मामले सामने आए?

FDA की ओर से 126 क्लीनिकल ट्रायल के विश्लेषण में 1,34,000 से ज्यादा मरीजों का डेटा देखा गया. इसमें NAION के 15 संभावित मामले मिले. इनमें 10 मामले GLP-1 दवाएं लेने वाले लोगों में और पांच मामले प्लेसीबो लेने वाले या दूसरी डायबिटीज दवा लेने वाले लोगों में पाए गए. FDA के विश्लेषण के मुताबिक GLP-1 दवाएं लेने वालों में NAION के 1 लाख व्यक्ति-वर्ष में 6.4 मामले सामने आए, जबकि प्लेसीबो या दूसरी डायबिटीज दवा लेने वाले लोगों में यह संख्या 3.8 मामले प्रति 1 लाख व्यक्ति-वर्ष थी.

क्या इन दवाओं से सच में आंखों की रोशनी जा सकती है?

अभी इसे सीधे तौर पर साबित नहीं किया गया है कि GLP-1 दवाएं NAION का कारण बनती हैं. इस संबंध में हुई दूसरी स्टडीज के नतीजे भी एक जैसे नहीं रहे हैं. मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस संभावित लिंक को समझने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है. FDA ने कहा है कि मौजूदा समय में इस्तेमाल हो रही सभी GLP-1 दवाओं के साथ NAION के मामले रिपोर्ट किए गए हैं. हालांकि, जानवरों पर किए गए डेटा की समीक्षा में यह पता नहीं चल पाया कि ये दवाएं इस बीमारी का खतरा किस तरह बढ़ा सकती हैं.

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इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

अगर कोई व्यक्ति GLP-1 दवा ले रहा है और उसे अचानक एक आंख से कम दिखाई देने लगे, नजर धुंधली हो जाए या आंखों के सामने ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अगर किसी मरीज में NAION की पुष्टि होती है, तो FDA ने सलाह दी है कि वह अपने डॉक्टर से यह भी चर्चा करे कि GLP-1 दवा को आगे जारी रखना है या नहीं. दवा को लेकर फैसला डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही किया जाना चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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