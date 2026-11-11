ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWeight Loss Drugs: आंखें खराब कर रहीं वजन घटाने की दवाएं, जानें ये कितनी खतरनाक?

Weight Loss Drugs: आंखें खराब कर रहीं वजन घटाने की दवाएं, जानें ये कितनी खतरनाक?

Weight Loss Drug Side Effects: जिस बीमारी को लेकर चिंता जताई गई है, उसे नॉनआर्टेरिटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी NAION कहा जाता है. यह आंख की ऑप्टिक नर्व से जुड़ी स्थिति है.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Nov 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

FDA Warning On Weight Loss Drugs Ozempic Wegovy: वजन घटाने और डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ लोकप्रिय दवाओं को लेकर अब आंखों की सेहत से जुड़ी चिंता सामने आई है. अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सोमवार को इन दवाओं के लिए नई चेतावनी जारी करने का फैसला किया है. इसमें ओजेम्पिक, वेगोवी, माउंज़ारो और ज़ेपबाउंड जैसी दवाएं शामिल हैं. FDA ने एक दुर्लभ आंखों की बीमारी के संभावित बढ़े हुए खतरे को लेकर इन दवाओं के चेतावनी लेबल में नई जानकारी शामिल करने को कहा है.

किस बीमारी का बढ़ सकता है खतरा?

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
Explained: दुनियाभर में फैल रहा कोविड का नया वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक? भारत में फिक्र करें या नहीं
दुनियाभर में फैल रहा कोविड का नया वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक? भारत में फिक्र करें या नहीं
हेल्थ
AIIMS Video Consultation: अब वीडियो कॉल पर चेकअप करेंगे AIIMS के डॉक्टर, बार-बार नहीं आना पड़ेगा अस्पताल
अब वीडियो कॉल पर चेकअप करेंगे AIIMS के डॉक्टर, बार-बार नहीं आना पड़ेगा अस्पताल
हेल्थ
Explained: जहरीली हवा फेफड़ों से आगे हार्ट, ब्रेन और शुगर पेशेंट कैसे बनाती है? जानें बचने के उपाय
जहरीली हवा फेफड़ों से बढ़कर हार्ट, ब्रेन और शुगर का मरीज कैसे बनाती है?
हेल्थ
Why We Forget Names Quickly: मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह

जिस बीमारी को लेकर चिंता जताई गई है, उसे नॉनआर्टेरिटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी NAION कहा जाता है. यह आंख की ऑप्टिक नर्व से जुड़ी स्थिति है. इसमें ऑप्टिक नर्व तक खून का प्रवाह कम हो जाता है और अचानक आंखों की रोशनी कम हो सकती है.


Weight Loss Drugs: आंखें खराब कर रहीं वजन घटाने की दवाएं, जानें ये कितनी खतरनाक?

इस स्थिति में आमतौर पर एक आंख की नजर अचानक और बिना दर्द के कम होती है. इसके साथ धुंधला दिखाई देना या आंखों के सामने कुछ हिस्सों में ब्लाइंड स्पॉट यानी ऐसा स्थान दिखना जहां नजर साफ नहीं आती, जैसे लक्षण हो सकते हैं. फिलहाल ऐसी कोई ज्ञात उपचार व्यवस्था नहीं है जो NAION के कारण हुई नजर की कमी को वापस ला सके.

किन दवाओं को लेकर चेतावनी?

FDA ने सभी GLP-1 दवाओं के चेतावनी लेबल में इस संभावित खतरे की जानकारी शामिल करने को कहा है. इनमें नोवो नॉर्डिस्क की ओजेम्पिक और वेगोवी, एली लिली की माउंज़ारो और ज़ेपबाउंड और सैनोफी की सोलिक्वा जैसी दवाएं शामिल हैं.

ये दवाएं डायबिटीज और वजन घटाने से जुड़े इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं. हालांकि, दवा कंपनियों की ओर से इस संभावित संबंध को लेकर अलग राय भी सामने आई है. नोवो नॉर्डिस्क ने कहा है कि उपलब्ध रिसर्च से यह साबित नहीं होता कि GLP-1 दवाएं NAION का कारण बनती हैं. कंपनी ने कहा कि वह अपनी दवाओं के फायदे और जोखिम के संतुलन को लेकर आश्वस्त है और दवाओं की सुरक्षा पर लगातार नजर रख रही है. एली लिली ने भी कहा कि FDA की सुरक्षा संबंधी जानकारी सभी GLP-1 गतिविधि वाली दवाओं पर लागू होती है और इसमें कंपनी की दवाओं से जुड़े किसी खास निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है.


Weight Loss Drugs: आंखें खराब कर रहीं वजन घटाने की दवाएं, जानें ये कितनी खतरनाक?

FDA ने क्यों शुरू की जांच?

FDA ने GLP-1 दवाओं और NAION के बीच संभावित संबंध की जांच 2024 में प्रकाशित एक स्टडी के बाद शुरू की थी. यह स्टडी JAMA Ophthalmology में प्रकाशित हुई थी और इसमें सेमाग्लूटाइड लेने वाले मरीजों में इस स्थिति का खतरा बढ़ने की बात सामने आई थी. सेमाग्लूटाइड ओजेम्पिक और वेगोवी में इस्तेमाल होने वाला एक्टिव इंग्रीडिएंट है. हालांकि FDA ने इस स्टडी की कुछ सीमाओं का भी उल्लेख किया. इसके बाद एजेंसी ने क्लीनिकल ट्रायल और दूसरी रिसर्च की व्यापक रिव्यू की.

रिसर्च में कितने मामले सामने आए?

FDA की ओर से 126 क्लीनिकल ट्रायल के विश्लेषण में 1,34,000 से ज्यादा मरीजों का डेटा देखा गया. इसमें NAION के 15 संभावित मामले मिले. इनमें 10 मामले GLP-1 दवाएं लेने वाले लोगों में और पांच मामले प्लेसीबो लेने वाले या दूसरी डायबिटीज दवा लेने वाले लोगों में पाए गए. FDA के विश्लेषण के मुताबिक GLP-1 दवाएं लेने वालों में NAION के 1 लाख व्यक्ति-वर्ष में 6.4 मामले सामने आए, जबकि प्लेसीबो या दूसरी डायबिटीज दवा लेने वाले लोगों में यह संख्या 3.8 मामले प्रति 1 लाख व्यक्ति-वर्ष थी.

क्या इन दवाओं से सच में आंखों की रोशनी जा सकती है?

अभी इसे सीधे तौर पर साबित नहीं किया गया है कि GLP-1 दवाएं NAION का कारण बनती हैं. इस संबंध में हुई दूसरी स्टडीज के नतीजे भी एक जैसे नहीं रहे हैं. मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस संभावित लिंक को समझने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है. FDA ने कहा है कि मौजूदा समय में इस्तेमाल हो रही सभी GLP-1 दवाओं के साथ NAION के मामले रिपोर्ट किए गए हैं. हालांकि, जानवरों पर किए गए डेटा की समीक्षा में यह पता नहीं चल पाया कि ये दवाएं इस बीमारी का खतरा किस तरह बढ़ा सकती हैं.

इसे भी पढ़ें-Blood Cancer: लगातार थकान और बार-बार बुखार आना सामान्य नहीं, हो सकते हैं इस कैंसर के लक्षण

इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

अगर कोई व्यक्ति GLP-1 दवा ले रहा है और उसे अचानक एक आंख से कम दिखाई देने लगे, नजर धुंधली हो जाए या आंखों के सामने ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अगर किसी मरीज में NAION की पुष्टि होती है, तो FDA ने सलाह दी है कि वह अपने डॉक्टर से यह भी चर्चा करे कि GLP-1 दवा को आगे जारी रखना है या नहीं. दवा को लेकर फैसला डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही किया जाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- क्या आपकी किडनी दे रही है जवाब? इन 5 शुरुआती संकेतों से पहचानें खतरा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Health News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Explained: दुनियाभर में फैल रहा कोविड का नया वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक? भारत में फिक्र करें या नहीं
दुनियाभर में फैल रहा कोविड का नया वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक? भारत में फिक्र करें या नहीं
हेल्थ
AIIMS Video Consultation: अब वीडियो कॉल पर चेकअप करेंगे AIIMS के डॉक्टर, बार-बार नहीं आना पड़ेगा अस्पताल
अब वीडियो कॉल पर चेकअप करेंगे AIIMS के डॉक्टर, बार-बार नहीं आना पड़ेगा अस्पताल
हेल्थ
Explained: जहरीली हवा फेफड़ों से आगे हार्ट, ब्रेन और शुगर पेशेंट कैसे बनाती है? जानें बचने के उपाय
जहरीली हवा फेफड़ों से बढ़कर हार्ट, ब्रेन और शुगर का मरीज कैसे बनाती है?
हेल्थ
Why We Forget Names Quickly: मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ
हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ
बॉलीवुड
2026 में इन 5 मराठी फिल्मों ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
2026 में इन 5 मराठी फिल्मों ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget