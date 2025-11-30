हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिन में कितनी बार कर सकते हैं मास्टरबेशन? जानें इससे होने वाले फायदे और नुकसान

दिन में कितनी बार कर सकते हैं मास्टरबेशन? जानें इससे होने वाले फायदे और नुकसान

मास्टरबेशन से तनाव कम होता है, मूड अच्छा होता है और अपने शरीर को समझने में मदद मिलती है. लेकिन किसी भी चीज की तरह, इसका बिना सीमा के किया गया यूज नुकसान भी पहुंचा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 30 Nov 2025 08:17 AM (IST)
आज के समय में मास्टरबेशन एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं. शर्म, झिझक और गलत धारणाओं की वजह से ज्यादातर लोग इसके बारे में सही जानकारी नहीं जुटा पाते. लेकिन सच यह है कि मास्टरबेशन एक बिल्कुल सामान्य, प्राकृतिक और सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसे दुनिया भर में लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी करता है.

मास्टरबेशन से तनाव कम होता है, मूड अच्छा होता है और अपने शरीर को समझने में मदद मिलती है. लेकिन किसी भी चीज की तरह, इसका बिना सीमा के किया गया यूज नुकसान भी पहुंचा सकता है. बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि  दिन में कितनी बार मास्टरबेशन करना ठीक है, क्या ज्यादा करने से कमजोरी आती है और क्या इससे प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि दिन में कितनी बार मास्टरबेशन कर सकते हैं और इससे होने वाले फायदे और नुकसान क्या हैं. 

दिन में कितनी बार कर सकते हैं मास्टरबेशन?

मास्टरबेशन या हस्तमैथुन का मतलब है अपने प्राइवेट पार्ट को खुद से एक्टिव करना है. इसे करने का कोई तय नंबर नहीं है, जैसे 1 बार, 2 बार या 3 बार, यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है. उसकी उम्र, शरीर की एनर्जी यौन इच्छा, मानसिक और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है. लेकिन मास्टरबेशन तब तक सामान्य है जब तक यह आपके रूटीन को प्रभावित न करे. यानी:शरीर में दर्द या जलन न हो, नींद, रिश्ते या लाइफस्टाइल खराब न हों, आप इसे रोक नहीं पा रहे हों. सामान्य तौर पर  दिन में 1–2 बार तक करना सामान्य माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा बार तभी ठीक है जब आपको दर्द, थकान या मानसिक परेशानी न हो. 

मास्टरबेशन के फायदे

1.  तनाव और टेंशन कम करता है - मास्टरबेशन करने पर शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो खुशी और आराम देते हैं. इससे दिमाग हल्का होता है और तनाव कम होता है.

2. अच्छी नींद आती है - इसके करने के बाद शरीर रिलैक्स हो जाता है, जिससे नींद जल्दी और अच्छी आती है. 

3. अपने शरीर को जानने में मदद - आप समझ पाते हैं कि आपको किस तरह की एक्टिवनेस पसंद है. यह फ्यूचर लाइफ को भी बेहतर बनाता है. 

4. यौन स्वास्थ्य अच्छा रहता है - मास्टरबेशन से जननांगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे यौन क्षमता में सुधार होता है. 

5.  मूड अच्छा होता है - डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, जो मूड को बेहतर करते हैं.  

6. इम्यून सिस्टम को थोड़ी मदद - कुछ शोध बताते हैं कि  इससे IgA नामक एंटीबॉडी बढ़ती है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद देती है. 

7. प्रोस्टेट स्वास्थ्य को फायदा - कुछ अध्ययनों के अनुसार नियमित  मास्टरबेशन से प्रोस्टेट समस्याओं का खतरा थोड़ा कम कर सकता है. 

ज्यादा मास्टरबेशन करने के नुकसान

जब मास्टरबेशन आदत या मजबूरी बन जाए, तब यह नुकसान कर सकता है. बार-बार करने से शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है. कभी-कभी जननांगों में दर्द भी हो सकता है. बहुत ज्यादा करने से दिमाग सुस्त या भारी लग सकता है. कुछ लोग इसे गलत समझकर खुद को दोषी महसूस करते हैं. इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 30 Nov 2025 08:17 AM (IST)
Embed widget