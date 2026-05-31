हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थ65 Minute Max For 10000 Steps: पार्क या जिम जाने का नहीं है टाइम? घर पर ऐसे पूरे करें 10000 स्टेप, वह भी महज 65 मिनट में

65 Minute Max For 10000 Steps: पार्क या जिम जाने का नहीं है टाइम? घर पर ऐसे पूरे करें 10000 स्टेप, वह भी महज 65 मिनट में

65 Minute Max For 10000 Steps: क्या आप जानेते हैं कि घर पर रहकर ही पूरे किए जा सकते हैं 10000 कदम और वो भी बहुत आसानी से आइए जानते हैं इसके बारे में...

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 31 May 2026 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

65 Minute Max For 10000 Steps: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना हर किसी की को अच्छा लगता है. लेकिन समय की कमी और ऑफिस के लंबे काम की वजह से रोजाना 10,000 कदम चलना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है.

फिटनेस कोचों ने एक ऐसा आसान तरीका बताया है, जिसकी मदद से आप घर के अंदर ही सिर्फ 65 मिनट में 10,000 कदम पूरे कर सकते हैं.

10,000 कदम चलने से क्या होता है?

स्वास्थ्य जानकारों के अनुसार रोजाना 10,000 कदम चलने से शरीर पूरे दिन एक्टिव रहता है. इससे वजन नियंत्रित रखने, कैलोरी बर्न करने, दिल को स्वस्थ रखने और शरीर की फिटनेस सही रखने में मदद मिलती है. रोजाना चलने से तनाव भी कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है.

यह भी पढ़ें: Fix the Fitness: रोज कसरत करने के बावजूद भी नहीं घट रहा वजन? अपनाएं ये तीन तरीके, जीरो साइज हो जाएगा फिगर

घर पर कैसे पूरे कर सकते हैं 10,000 कदम?

अगर सही गति से चला जाए तो 65 मिनट में 10,000 कदम पूरे करने के लिए आपको लगभग 167 कदम हर मिनट चलना होगा.

सबसे पहले शरीर को एक्टिव करें.  5 मिनट तक हल्का वार्म-अप करें. इससे शरीर तैयार हो जाता है और चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है.

इसके बाद एक जगह पर खड़े होकर घुटनों को ऊपर उठाते हुए तेज गति से मार्च करें. यह एक्सरसाइज तेजी से स्टेप्स बढ़ाने में मदद करती है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है.

घर में मौजूद किसी मजबूत सीढ़ी या स्टेप का इस्तेमाल करके चढ़ें और उतरें. इससे कम समय में ज्यादा कदम पूरे किए जा सकते हैं.

चलते हुए लंज करना भी एक शानदार तरीका है. इससे न सिर्फ कदम बढ़ते हैं बल्कि पैरों और कमर की अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है.

रोजाना सीढ़ियां चढ़ने की आदत बनाएं, अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उनका इस्तेमाल जरूर करें. सीढ़ियां चढ़ना और उतरना तेजी से स्टेप्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Digital Detox: क्या है डिजिटल डिटॉक्स? जल्द नहीं समझे तो घेर लेंगी बीमारियां, नर्क बन जाएगा घर

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 31 May 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Exercise Summer Health Tips LIfestyle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
65 Minute Max For 10000 Steps: पार्क या जिम जाने का नहीं है टाइम? घर पर ऐसे पूरे करें 10000 स्टेप, वह भी महज 65 मिनट में
पार्क या जिम जाने का नहीं है टाइम? घर पर ऐसे पूरे करें 10000 स्टेप, वह भी महज 65 मिनट में
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
हेल्थ
Morning Phone Habit Harm: सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 
सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 
हेल्थ
NFHS 6 Report: अस्पतालों में डिलीवरी बढ़ी, लेकिन डायबिटी और ब्लड प्रेशर के मामले बढ़े; NFHS की रिपोर्ट में खुलासा
अस्पतालों में डिलीवरी बढ़ी, लेकिन डायबिटी और ब्लड प्रेशर के मामले बढ़े; NFHS की रिपोर्ट में खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget