पार्क या जिम जाने का नहीं है टाइम? घर पर ऐसे पूरे करें 10000 स्टेप, वह भी महज 65 मिनट में

65 Minute Max For 10000 Steps: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना हर किसी की को अच्छा लगता है. लेकिन समय की कमी और ऑफिस के लंबे काम की वजह से रोजाना 10,000 कदम चलना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है.

फिटनेस कोचों ने एक ऐसा आसान तरीका बताया है, जिसकी मदद से आप घर के अंदर ही सिर्फ 65 मिनट में 10,000 कदम पूरे कर सकते हैं.

10,000 कदम चलने से क्या होता है?

स्वास्थ्य जानकारों के अनुसार रोजाना 10,000 कदम चलने से शरीर पूरे दिन एक्टिव रहता है. इससे वजन नियंत्रित रखने, कैलोरी बर्न करने, दिल को स्वस्थ रखने और शरीर की फिटनेस सही रखने में मदद मिलती है. रोजाना चलने से तनाव भी कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है.

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घर पर कैसे पूरे कर सकते हैं 10,000 कदम?

अगर सही गति से चला जाए तो 65 मिनट में 10,000 कदम पूरे करने के लिए आपको लगभग 167 कदम हर मिनट चलना होगा.

सबसे पहले शरीर को एक्टिव करें. 5 मिनट तक हल्का वार्म-अप करें. इससे शरीर तैयार हो जाता है और चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है.

इसके बाद एक जगह पर खड़े होकर घुटनों को ऊपर उठाते हुए तेज गति से मार्च करें. यह एक्सरसाइज तेजी से स्टेप्स बढ़ाने में मदद करती है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है.

घर में मौजूद किसी मजबूत सीढ़ी या स्टेप का इस्तेमाल करके चढ़ें और उतरें. इससे कम समय में ज्यादा कदम पूरे किए जा सकते हैं.

चलते हुए लंज करना भी एक शानदार तरीका है. इससे न सिर्फ कदम बढ़ते हैं बल्कि पैरों और कमर की अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है.

रोजाना सीढ़ियां चढ़ने की आदत बनाएं, अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उनका इस्तेमाल जरूर करें. सीढ़ियां चढ़ना और उतरना तेजी से स्टेप्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है.

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