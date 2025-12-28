हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसोने से कितनी देर पहले खा लेना चाहिए खाना, आयुर्वेद और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?

सोने से कितनी देर पहले खा लेना चाहिए खाना, आयुर्वेद और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?

रात में खाना खाने का सही समय आपकी नींद, पाचन और पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. आयुर्वेद हो या डॉक्टर्स दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि खाने और सोने के बीच पूरे समय का अंतर होना बेहद जरूरी है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Dec 2025 02:25 PM (IST)
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर देर रात खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं. कभी काम की वजह से, कभी मोबाइल या टीवी देखते-देखते समय का पता ही नहीं चलता है. क्या आप जानते हैं कि रात में खाना खाने का सही समय आपकी नींद, पाचन और पूरे स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करता है. आयुर्वेद हो या डॉक्टर्स दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि खाने और सोने के बीच पूरे समय का अंतर होना बेहद जरूरी है.

सही समय पर खाने से न सिर्फ खाना ठीक से पचता है, बल्कि नींद भी गहरी और सुकून भरी होती है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सोने से कितनी देर पहले खाना खा लेना चाहिए. इस पर आयुर्वेद और डॉक्टर्स क्या कहते हैं. 

सोने से कितनी देर पहले खा लेना चाहिए खाना

आयुर्वेद और डॉक्टर्स  के अनुसार, अच्छी पाचन क्रिया और बेहतर नींद के लिए सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना चाहिए. इतना समय देने से खाने को ठीक से पचने का मौका मिलता है और एसिडिटी, गैस या सीने में जलन जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है. जिन लोगों को GERD या बार-बार एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है, उनके लिए यह अंतर 3 घंटे या उससे ज्यादा रखना और भी फायदेमंद माना जाता है. जैसे अगर आप रात 10 बजे सोते हैं तो 7 से 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, और अगर 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक खाना खा लेना बेहतर होता है, ताकि सोते समय पेट हल्का रहे और नींद अच्छी गहरी आए. 

खाने और सोने के बीच अंतर क्यों जरूरी है?

1. खाना सही तरीके से हो पाता है - खाना खाने के बाद शरीर को उसे पचाने के लिए समय चाहिए. अगर हम तुरंत लेट जाते हैं, तो पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है. 

2. एसिडिटी और सीने में जलन से बचाव - खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर आ सकता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन, खट्टी डकार जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 

3. अच्छी और गहरी नींद के लिए - नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है, दिमाग को आराम देता है और हार्मोन संतुलन बनाए रखता है. अगर पेट भारी हो या पाचन चालू हो, तो नींद बार-बार टूटती है. 

4. वजन और मेटाबॉलिज्म के लिए - रात में देर से खाने से मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, फैट जमा होने लगता है और वजन बढ़ने का खतरा रहता है. 

रात में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ?

रात में हल्का और आसानी से पचने वाला खाना जैसे उबली या हल्की पकी सब्जियां, दाल, खिचड़ी, थोड़ी मात्रा में रोटी या चावल, हल्का गर्म दूध (हल्दी के साथ), थोड़े से बादाम या अखरोट और सादा दही (कम मात्रा में) खा सकते हैं.  वहीं रात में बहुत भारी खाना, तला-भुना और ज्यादा मसालेदार खाना, ज्यादा मिठाई या मीठे स्नैक्स, कैफीन (चाय, कॉफी), देर रात फल (खासकर बहुत मीठे या भारी फल) खाने से बचें. 

Published at : 28 Dec 2025 02:25 PM (IST)
Tags :
Health Healthy Lifestyle Tips LIfestyle Eating Before Sleep Right Time To Eat At Night
