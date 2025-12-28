हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकिन लोगों को हो जाती है सोराइसिस की बीमारी, इससे कैसे बचें?

किन लोगों को हो जाती है सोराइसिस की बीमारी, इससे कैसे बचें?

सोरायसिस एक गंभीर त्वचा रोग है, जो कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से होता है. इसमें त्वचा पर लाल और पपड़ीदार परत बन जाती है. सही डाइट, योग और घरेलू उपायों से इसकी रोकथाम संभव है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 28 Dec 2025 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है, जो त्वचा से संबंधित है यानी इस बीमारी का असर हमारी त्वचा पर पड़ता है, जिसमें हमारी त्वचा पर लाल और पपड़ीदार परत बन जाती है. यह स्किन से जुड़ी हुई एक गंभीर स्थिति है, जो हमारे शरीर में कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से होती है. इस बीमारी में हमारे शरीर की त्वचा की सेल असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है और त्वचा के ऊपर लाल पपड़ीदार परत बना लेती है, जिससे पीड़ित मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जहां-जहां शरीर पर इस बीमारी का प्रभाव होता है, उन हिस्सों में खुजली और जलन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं. इस लेख में हम जानेंगे इस गंभीर बीमारी से बचने के असरदार उपाय.

सोरायसिस क्यों होता है?

सोरायसिस एक त्वचा या स्किन की बीमारी है, जिसे आमतौर पर चर्म रोग भी कहा जाता है. यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है. इस बीमारी का मुख्य कारण हमारी कोशिकाओं का असामान्य तरीके से त्वचा में बढ़ना है. त्वचा की कोशिकाओं को बनने और झड़ने में लगभग एक महीने का समय लगता है, लेकिन जब हमारी त्वचा पर सोरायसिस नाम की बीमारी हो जाती है, तो सेल तेजी से बनने लगती हैं और त्वचा की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होकर पपड़ीदार परत बना लेती हैं. यह बीमारी सिर के स्कैल्प, घुटनों और कोहनियों को अपना शिकार बनाती है. अगर लोग इस बीमारी के होने वाले कारणों से खुद को सुरक्षित रखें, तो यह बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी. वैसे तो इस बीमारी का कोई स्थायी उपचार नहीं है, लेकिन कई ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से यह बीमारी त्वचा को अपना शिकार बनाती है. अगर आपको भी यह बीमारी है, तो कुछ आसान उपायों से इसकी रोकथाम की जा सकती है.

सोरायसिस से बचने के उपाय 

  • सोरायसिस होने का सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम का कमजोर होना है. इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सोरायसिस से पीड़ित लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए, जिसमें ब्रोकली और गोभी जैसी सब्जियों को अपनी डेली डाइट में जरूर जोड़ना चाहिए. इन सब्जियों में मौजूद विटामिन और खनिज हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करते हैं.
  • सोरायसिस से पीड़ित लोगों को रोजाना व्यायाम और योग को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.
  • हल्दी सोरायसिस के मरीजों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक औषधि है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का औषधीय तत्व शरीर के अंदर की सूजन को कम करने में मदद करता है. सोरायसिस से पीड़ित लोगों में इम्यून सिस्टम असामान्य तरीके से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिसे शांत करने में हल्दी मदद करती है.

यह भी पढ़ें: अब महंगी ड्राई क्लीनिंग नहीं, घर पर ही करें सोफे की डीप क्लीनिंग, जानें आसान तरीके

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 28 Dec 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
Skin Disease Psoriasis Symptoms Psoriasis Psoriasis Disease
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
टेलीविजन
नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही
नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

BMC Election 2026: BMC चुनाव के लिए BJP और Shiv Sena के बीच समझौता | BMC Election
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बद से बदतर, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल | AQI | BJP
Top News: अभी की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
₹70,000 Crore से ज्यादा Flexi Cap Funds में क्यों निवेश हो रहा है? | 2025 Trends & Tips| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
टेलीविजन
नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही
नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
Home Tips
सर्दी के कपड़ों पर रोएं से हैं परेशान, इन टिप्स की मदद से हमेशा नए जैसे रहेंगे आपके गर्म कपड़े
सर्दी के कपड़ों पर रोएं से हैं परेशान, इन टिप्स की मदद से हमेशा नए जैसे रहेंगे आपके गर्म कपड़े
शिक्षा
UPSC Success Story: गरीबी नहीं बनी बाधा, मेहनत बनी पहचान; पढ़ें उमेश गणपत का दूध बेचने से IPS बनने तक का सफर
गरीबी नहीं बनी बाधा, मेहनत बनी पहचान; पढ़ें उमेश गणपत का दूध बेचने से IPS बनने तक का सफर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget