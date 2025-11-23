Uric Acid Symptoms: यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक तरह का नेचुरल तत्व है. जब शरीर कुछ खाने की चीजों को पचाता है, खासकर मांस, मछली या दालों जैसी चीजें जिनमें प्यूरिन नाम का तत्व होता है, तो उससे यूरिक एसिड बनता है. आम तौर पर यह खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है और फिर पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है. लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यााद होने लगती है, तो यह खून में जमा होकर कई दिक्कतें पैदा कर सकता है, जैसे जोड़ों में दर्द गठिया, किडनी स्टोन या आगे चलकर हार्ट की परेशानी.

कई बार यूरिक एसिड सिर्फ गलत खानपान से नहीं, बल्कि दूसरी वजहों से भी बढ़ सकता है. जैसे कम पानी पीना, ज्यादा वजन होना, एल्कोहल पीना या कुछ दवाओं का लगातार इस्तेमाल. यहां तक कि कुछ लोगों में ये समस्या परिवार से भी जुड़ी होती है. चलिए जानते हैं कि यह किन कारणों के चलते हो रहा है.

1. ज्यादा प्यूरिन वाला खाना

रेड मीट, लीवर, मछली, और सी-फूड जैसी चीजें प्यूरिन से भरपूर होती हैं. इन्हें बार-बार खाने से शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है. इसलिए इन चीजों को सीमित मात्रा में खाएं और साथ में खूब फल-सब्जियां लें ताकि शरीर इसका असर कम कर सके.

2. मीठे ड्रिंक और जंक फूड

सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस या मीठे स्नैक्स में मौजूद फ्रुक्टोज यूरिक एसिड को बढ़ा देता है. ऐसे ड्रिंक की जगह नारियल पानी, नींबू पानी या हर्बल टी लें, ये शरीर को ठंडक देते हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं.

3. शराब का सेवन

बीयर और हार्ड ड्रिंक्स यूरिक एसिड के स्तर को बहुत बढ़ा देती हैं. इनमें अल्कोहल के साथ प्यूरिन भी होता है, जिससे शरीर पर डबल असर पड़ता है. अगर आप यूरिक एसिड या गठिया से परेशान हैं, तो शराब से दूरी ही सबसे बेहतर है.

4. पानी की कमी

कम पानी पीने से किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती और यह खून में जमा होने लगता है. इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं.

5. ज्यादा वजन और कम एक्टिविटी

मोटापे में शरीर ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है और किडनी उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती. अगर आप थोड़ा-थोड़ा वजन घटाते हैं, तो यूरिक एसिड खुद-ब-खुद कम होने लगता है. रोज थोड़ा टहलना और हल्का एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है.

6. दवाइयों का असर

ब्लड प्रेशर या हार्ट की कुछ दवाइयां यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं. अगर आप कोई दवा लंबे समय से ले रहे हैं, तो डॉक्टर से एक बार यूरिक एसिड लेवल की जांच जरूर करवाएं.

7. फास्टिंग या क्रैश डाइट

बहुत सख्त डाइट या लंबे उपवास से शरीर मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा लेता है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है. इसलिए वजन घटाने के लिए धीरे-धीरे और संतुलित डाइट अपनाएं.

8. पारिवारिक कारण

कई बार ये समस्या जेनेटिक होती है, यानी परिवार में किसी को है तो आपको भी हो सकती है. इसलिए अगर आपके घर में किसी को गठिया या यूरिक एसिड की दिक्कत रही है, तो अपनी डाइट और पानी की मात्रा पर ध्यान दें और समय-समय पर टेस्ट कराएं.

क्या करें?

अपने शरीर की सुनें. अगर जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न महसूस हो, तो इसे नज़रअंदाज न करें. पानी ज्यादा पिएं, हेल्दी खाना खाएं और जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें. सही खानपान और थोड़ी जागरूकता से यूरिक एसिड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

