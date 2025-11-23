हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Causes of High Uric Acid: हेल्दी डाइट के बाद भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानें वे कारण, जो आपको कर रहे बीमार

Uric Acid: यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक तरह का नेचुरल तत्व है. जब शरीर कुछ खाने की चीजों को पचाता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह किस कारण से बढ़ जाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Nov 2025 12:48 AM (IST)
Uric Acid Symptoms: यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक तरह का नेचुरल तत्व है. जब शरीर कुछ खाने की चीजों को पचाता है, खासकर मांस, मछली या दालों जैसी चीजें जिनमें प्यूरिन नाम का तत्व होता है, तो उससे यूरिक एसिड बनता है. आम तौर पर यह खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है और फिर पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है. लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यााद होने लगती है, तो यह खून में जमा होकर कई दिक्कतें पैदा कर सकता है, जैसे जोड़ों में दर्द गठिया, किडनी स्टोन या आगे चलकर हार्ट की परेशानी.

कई बार यूरिक एसिड सिर्फ गलत खानपान से नहीं, बल्कि दूसरी वजहों से भी बढ़ सकता है. जैसे कम पानी पीना, ज्यादा वजन होना, एल्कोहल पीना या कुछ दवाओं का लगातार इस्तेमाल. यहां तक कि कुछ लोगों में ये समस्या परिवार से भी जुड़ी होती है. चलिए जानते हैं कि यह किन कारणों के चलते हो रहा है. 

1. ज्यादा प्यूरिन वाला खाना

रेड मीट, लीवर, मछली, और सी-फूड जैसी चीजें प्यूरिन से भरपूर होती हैं. इन्हें बार-बार खाने से शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है. इसलिए इन चीजों को सीमित मात्रा में खाएं और साथ में खूब फल-सब्जियां लें ताकि शरीर इसका असर कम कर सके.

2. मीठे ड्रिंक और जंक फूड

सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस या मीठे स्नैक्स में मौजूद फ्रुक्टोज यूरिक एसिड को बढ़ा देता है. ऐसे ड्रिंक की जगह नारियल पानी, नींबू पानी या हर्बल टी लें, ये शरीर को ठंडक देते हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं.

3. शराब का सेवन

बीयर और हार्ड ड्रिंक्स यूरिक एसिड के स्तर को बहुत बढ़ा देती हैं. इनमें अल्कोहल के साथ प्यूरिन भी होता है, जिससे शरीर पर डबल असर पड़ता है. अगर आप यूरिक एसिड या गठिया से परेशान हैं, तो शराब से दूरी ही सबसे बेहतर है.

4. पानी की कमी

कम पानी पीने से किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती और यह खून में जमा होने लगता है. इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं.

5. ज्यादा वजन और कम एक्टिविटी

मोटापे में शरीर ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है और किडनी उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती. अगर आप थोड़ा-थोड़ा वजन घटाते हैं, तो यूरिक एसिड खुद-ब-खुद कम होने लगता है. रोज थोड़ा टहलना और हल्का एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है.

6. दवाइयों का असर

ब्लड प्रेशर या हार्ट की कुछ दवाइयां यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं. अगर आप कोई दवा लंबे समय से ले रहे हैं, तो डॉक्टर से एक बार यूरिक एसिड लेवल की जांच जरूर करवाएं.

7. फास्टिंग या क्रैश डाइट

बहुत सख्त डाइट या लंबे उपवास से शरीर मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा लेता है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है. इसलिए वजन घटाने के लिए धीरे-धीरे और संतुलित डाइट अपनाएं.

8. पारिवारिक कारण

कई बार ये समस्या जेनेटिक होती है, यानी परिवार में किसी को है तो आपको भी हो सकती है. इसलिए अगर आपके घर में किसी को गठिया या यूरिक एसिड की दिक्कत रही है, तो अपनी डाइट और पानी की मात्रा पर ध्यान दें और समय-समय पर टेस्ट कराएं.

क्या करें?

अपने शरीर की सुनें. अगर जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न महसूस हो, तो इसे नज़रअंदाज न करें. पानी ज्यादा पिएं, हेल्दी खाना खाएं और जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें. सही खानपान और थोड़ी जागरूकता से यूरिक एसिड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 23 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Uric Acid Symptoms Causes Of High Uric Acid How To Reduce Uric Acid
Embed widget