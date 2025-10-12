हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSkin Signs Of High Cholesterol: स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

Skin Signs Of High Cholesterol: स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

High Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना काफी खतरनाक माना जाता है. अक्सर सिरदर्द, थकान या सीने में दर्द को हाई कोलेस्ट्रॉल की निशानी मानते हैं. क्या आप जानते हैं इसके दूसरे भी लक्षण हैं?

By : सोनम | Updated at : 12 Oct 2025 04:30 PM (IST)
High Cholesterol Skin Problems: अधिकतर लोग सिरदर्द, थकान या सीने में दर्द को हाई कोलेस्ट्रॉल की निशानी मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन भी इस खतरे के संकेत पहले से देने लगती है? अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे 5 संकेत, जो स्किन पर दिखाई देते हैं और बताते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल खतरे की सीमा पार कर चुका है.

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी और अनहेल्दी खानपान की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या आम होती जा रही है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट पर असर डालता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका असर आपकी स्किन पर भी साफ नजर आने लगता है. अगर समय रहते इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया, तो यह बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है.

स्किन पर दिखने वाले 5 संकेत 

आंखों के पास पीले धब्बे

अगर आंखों के आस-पास या पलकों पर छोटे-छोटे पीले धब्बे दिखाई देने लगें, तो यह गंभीर संकेत हो सकता है. इसे जैंथेलाज्मा कहा जाता है, जो खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की ओर इशारा करता है. ये धब्बे दर्द नहीं देते हैं. लेकिन धीरे-धीरे बड़े हो सकते हैं और दिल की सेहत को खतरे में डाल सकते हैं.

 हाथ-पैरों पर मोमी जैसे गांठें

त्वचा पर छोटे पीले या मोमी जैसे उभार दिखें, तो यह जैथोमा हो सकता है. यह शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होने से बनता है. अक्सर ये गांठें कोहनी, घुटने, हाथ और पैरों पर दिखाई देती हैं.

त्वचा में खुजली और जलन

अगर बिना किसी कारण के त्वचा में जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो रही है, तो यह बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. जब कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में रुकावट पैदा करता है, तो त्वचा तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और जलन जैसी समस्या शुरू हो जाती है.

पैरों का ठंडा रहना और घाव देर से भरना

अगर आपके पैरों में हमेशा ठंडक बनी रहती है या छोटे-छोटे कट-घाव जल्दी भरते नहीं हैं, तो यह ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने का संकेत है. आर्टरीज में प्लाक जमने से खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे हाथ-पैर ठंडे रहते हैं और घाव भरने में वक्त लगता है.

नाखून और त्वचा का रंग बदलना

अगर नाखूनों का रंग हल्का पीला या नीला पड़ने लगे, तो यह भी हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है. खून का फ्लो ठीक से न होने पर नाखून और त्वचा को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका रंग और मज़बूती दोनों बिगड़ने लगते हैं.

कैसे करें बचाव?

अगर आपकी त्वचा पर ऐसे बदलाव दिख रहे हैं, तो इन्हें हल्के में बिल्कुल न लें. हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाव के लिए कुछ आदतें अपनाना ज़रूरी है. इसमें सबसे जरूरी है डाइट.  तली-भुनी और चिकनाई वाली चीज़ों से बचें. फल, सब्जियां, मेवे और फाइबरयुक्त चीजें खाएं.  डेलीन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, ताकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे. धूम्रपान और शराब से बचें  ये दोनों आदतें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और दिल की बीमारियों का खतरा भी दोगुना कर देती हैं. इसे साथही नियमित ब्लड टेस्ट कराएं  समय-समय पर कोलेस्ट्रॉल जांच करवाते रहें, ताकि समय रहते सावधानी बरती जा सके.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 12 Oct 2025 04:30 PM (IST)
High Cholesterol Skin Signs Of High Cholesterol High Cholesterol Skin Problems
