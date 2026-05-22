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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPregnancy Nutrition: प्रेग्नेंसी में खून और विटामिन की कमी बन रही साइलेंट किलर, भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये लक्षण

Pregnancy Nutrition: प्रेग्नेंसी में खून और विटामिन की कमी बन रही साइलेंट किलर, भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये लक्षण

Iron Rich Foods: भारत में आज भी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं आयरन, विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी से जूझ रही हैं. परेशानी की बात यह है कि इन कमियों के लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 May 2026 07:05 AM (IST)
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Signs Of Iron Deficiency During Pregnancy: मां बनना हर महिला के जीवन का बेहद खास अनुभव होता है. परिवार की खुशियां, नए मेहमान की तैयारी और चेहरे की चमक के बीच एक ऐसी समस्या भी छिपी रहती है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वह है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी. भारत में आज भी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं आयरन, विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी से जूझ रही हैं. परेशानी की बात यह है कि इन कमियों के लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं और ज्यादातर महिलाएं इन्हें सामान्य गर्भावस्था का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देती हैं. थकान, चक्कर आना, शरीर में दर्द, कमजोरी, नींद की परेशानी या मूड बदलना जैसे संकेत कई बार शरीर में पोषण की कमी की ओर इशारा करते हैं. 

प्रेग्नेंसी के दौरान न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों नहीं?

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया अब भी बेहद आम है और गर्भावस्था के दौरान यह समस्या और गंभीर हो जाती है. डॉ. श्वेता मेंदिरत्ता बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में बड़े बदलाव होते हैं, इसलिए पोषण की जरूरत भी काफी बढ़ जाती है. लेकिन कई महिलाएं गर्भधारण से पहले ही कमजोर पोषण स्तर के साथ इस दौर में प्रवेश करती हैं. वर्षों तक गलत खानपान, तनाव, काम का दबाव और मासिक धर्म के दौरान खून की कमी शरीर को पहले से कमजोर बना देती है. 

प्रेग्नेंसी में किस चीज की होती है सबसे ज्यादा कमी?

आयरन की कमी गर्भवती महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली समस्या है.  गर्भावस्था में शरीर को बच्चे के विकास के लिए ज्यादा खून बनाना पड़ता है, जिससे आयरन की जरूरत बढ़ जाती है. आयरन की कमी से अत्यधिक थकान, सांस फूलना, चक्कर आना और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. गंभीर स्थिति में समय से पहले प्रसव और बच्चे का वजन कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है. डॉक्टरों के अनुसार, आयरन से भरपूर भोजन के साथ विटामिन सी लेना फायदेमंद हो सकता है. जैसे पालक पर नींबू डालना या दाल के साथ टमाटर खाना शरीर में आयरन के एब्जॉर्व को बेहतर बनाता है.

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धूप होने के बावजूद क्यों विटामिन की कमी?

भारत में भरपूर धूप होने के बावजूद विटामिन डी की कमी भी तेजी से बढ़ रही है. आधुनिक लाइफस्टाइल इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है. लोग ज्यादातर समय घर या ऑफिस के अंदर बिताते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती. विटामिन डी बच्चे की हड्डियों के विकास, इम्युन सिस्टम और कैल्शियम के अब्जॉर्व के लिए बेहद जरूरी होता है. रिसर्च में यह भी सामने आया है कि इसकी कमी गर्भावधि डायबिटीज और हाईबीपी जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है. नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और भारतीय मेडिकल संस्थानों की कई रिसर्च में गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी को लेकर चिंता जताई गई है. 

इस बात का रखें ध्यान

वहीं विटामिन बी12 की कमी भी खासकर शाकाहारी महिलाओं में तेजी से बढ़ रही है. यह विटामिन बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के विकास के लिए जरूरी माना जाता है. इसकी कमी से कमजोरी, याददाश्त कमजोर होना और शरीर में झुनझुनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि गर्भावस्था में सिर्फ ज्यादा खाना नहीं, बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना ज्यादा जरूरी है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 May 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Vitamin D Deficiency Pregnancy Nutrition Iron Deficiency In Pregnancy
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