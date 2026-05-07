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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHantavirus Infection: क्या आपके घर में भी हैं चूहे? जानलेवा 'हंता वायरस' को लेकर डॉक्टरों ने क्या कहा?

Hantavirus Infection: क्या आपके घर में भी हैं चूहे? जानलेवा 'हंता वायरस' को लेकर डॉक्टरों ने क्या कहा?

Dust Borne Infection: हंता वायरस नया नहीं है. कई दशकों से अलग-अलग देशों में इसके मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय यह बीमारी सामान्य चर्चा से दूर रही.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 May 2026 04:04 PM (IST)
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Can Hantavirus Spread From Person To Person: हाल ही में एक रेयर इंफेक्शन ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है. एक जहाज पर कई लोगों की मौत के बाद यह बीमारी फिर चर्चा में आ गई. जांच में पता चला कि यह इंफेक्शन चूहों से फैलने वाले एक खास प्रकार के वायरस हंता वायरस से जुड़ा है. हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि आम लोगों के लिए इसका खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लापरवाही करना भी ठीक नहीं माना जा रहा. 

कैसे फैलती है यह बीमारी?

यह इंफेक्शन नया नहीं है. कई दशकों से अलग-अलग देशों में इसके मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय यह बीमारी सामान्य चर्चा से दूर रही. अब जब इसके मामले बढ़ने लगे हैं, तो लोग इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं. यह बीमारी मुख्य रूप से चूहों के मल, पेशाब और लार से फैलती है. जब बंद पड़े कमरे, गोदाम या धूलभरी जगहों की सफाई की जाती है, तब हवा में मौजूद इंफेक्शन कण सांस के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं. यही वजह है कि लंबे समय से बंद घरों या स्टोर रूम की सफाई के दौरान खतरा बढ़ जाता है. 

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

हैदराबाद के सीनियर डॉक्टर के. सी. मिश्रा ने TOI को बताया कि लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि यह बीमारी सामान्य बुखार की तरह तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है. जबकि अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता. उनका कहना है कि असली खतरा इंफेक्टेड वातावरण से होता है, न कि किसी इंफेक्टेड व्यक्ति के पास बैठने से. बेंगलुरु के इंफेक्शन रोग एक्सपर्ट सुब्रमण्यम स्वामीनाथन के मुताबिक, कई लोग मानते हैं कि यह बीमारी सिर्फ जंगलों या दूरदराज इलाकों तक सीमित है, जबकि सच्चाई यह है कि जहां चूहे मौजूद हैं, वहां खतरा हो सकता है. चाहे वह घर का स्टोर रूम हो, पुराना गोदाम या लंबे समय से बंद पड़ा कमरा. 

क्या होते हैं इस बीमारी के लक्षण?

इस बीमारी की शुरुआत बेहद सामान्य लक्षणों से होती है, तेज बुखार, शरीर दर्द, कमजोरी और थकान जैसी दिक्कतें शुरू में साधारण वायरल इंफेक्शन जैसी लगती हैं. यही कारण है कि कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते. लेकिन कुछ मामलों में अचानक सांस लेने में परेशानी, लंग्स में पानी भरना और शरीर के जरूरी अंगों पर असर जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है. एक्सपर्ट का कहना है कि इस इंफेक्शन का कोई निश्चित इलाज या टीका फिलहाल उपलब्ध नहीं है. इसलिए समय पर अस्पताल पहुंचना और सही देखभाल सबसे जरूरी मानी जाती है. जल्दी इलाज मिलने से मरीज की जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 May 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Viral Infection Hantavirus Symptoms Rodent Borne Disease
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