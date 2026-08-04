मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थरोज-रोज शुरू हो जाता है सिरदर्द, ये आदतें हो सकती हैं वजह

रोज-रोज शुरू हो जाता है सिरदर्द, ये आदतें हो सकती हैं वजह

रोज-रोज सिर दर्द होना मामूली बात नहीं है. जानें इसके पीछे के मुख्य कारण जैसे कम पानी, तनाव, नींद की कमी और इससे राहत पाने के आसान तरीके.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 04 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

Common reasons for headache: बहुत से लोगों को रोज-रोज सिर दर्द होता है, लेकिन वह इसे मामूली समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं. सिर दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे कारण होते हैं जो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकते हैं. आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण क्या-क्या होते हैं और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है.

सिर दर्द होने के मुख्य कारण

कम पानी पीना - जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो सिर दर्द शुरू हो जाता है. पानी कम पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे दिमाग तक सही मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और दर्द होने लगता है.

यह भी पढ़े: दूध नहीं पीता बच्चा? ये चीजें नहीं होने देंगी कैल्शियम की कमी

समय से खाना न खाना - सिर दर्द का एक बड़ा कारण यह भी है कि जब हम समय पर खाना नहीं खाते, तो ब्लड शुगर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिर में दर्द शुरू हो जाता है. खाली पेट रहने से भी यह समस्या और बढ़ जाती है.

स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल - फोन या कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी सिर दर्द होता है. स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी आंखों पर जोर डालती है, जिससे आंखें थक जाती हैं और यह थकान धीरे-धीरे सिर दर्द में बदल जाती है.

अधूरी नींद - नींद कम लेना या देर रात तक जागना भी एक मुख्य कारण हो सकता है. पूरी नींद न मिलने से शरीर और दिमाग दोनों को आराम नहीं मिलता, जिससे अगले दिन सिर भारी और दर्द जैसा महसूस होता है.

ज्यादा तनाव लेना - मानसिक दबाव या चिंता, माइग्रेन और तनाव वाली परेशानियों को बढ़ावा देती है. ज्यादा सोचने या स्ट्रेस लेने से गर्दन और सिर की मांसपेशियां भी टाइट हो जाती हैं, जिससे दर्द होने लगता है.

गलत पोश्चर में बैठना - लंबे समय तक गलत तरीके से बैठे रहना, जैसे झुककर काम करना, भी सिर और गर्दन में दर्द की वजह बन सकता है.

कैफीन का ज्यादा या अचानक कम सेवन - जो लोग रोज ज्यादा चाय-कॉफी पीते हैं, अगर वह अचानक इसे कम कर दें, तो भी सिर दर्द हो सकता है.

कैसे पाएं राहत?

अगर आपको अक्सर सिर दर्द रहता है और साथ ही आपका रूटीन भी बिगड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि खराब रूटीन भी सिर दर्द का एक बड़ा कारण हो सकता है. दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं और समय पर खाना खाने की आदत डालें. फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते समय बीच-बीच में आंखों को आराम दें. रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें, ताकि शरीर पूरी तरह रिकवर हो सके.

तनाव कम करने के लिए हल्की एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक दबाव कम होता है और सिर दर्द की समस्या भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

ध्यान रहे कि अगर सिर दर्द रोज हो रहा है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दवा भी देंगे, जिससे आराम मिल सकता है. लेकिन अगर दवा लेने के बाद भी यह लगातार बना रहे, तो जांच जरूर करवाएं. जांच से इसके पीछे का सही कारण पता चल सकता है, ताकि समय रहते सही इलाज शुरू किया जा सके.

यह भी पढ़ें: Text Neck Syndrome : मोबाइल की लत बना रही है गर्दन को बूढ़ा, जानें कैसे?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 04 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Health News Daily Headache
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
रोज-रोज शुरू हो जाता है सिरदर्द, ये आदतें हो सकती हैं वजह
रोज-रोज शुरू हो जाता है सिरदर्द, ये आदतें हो सकती हैं वजह
हेल्थ
Steroids and Hormonal Imbalance: क्यों लड़कों का निकल रहा है लड़कियों की तरह ब्रेस्ट, जान लें इसका चौंकाने वाला राज
क्यों लड़कों का निकल रहा है लड़कियों की तरह ब्रेस्ट, जान लें इसका चौंकाने वाला राज
हेल्थ
अब आयुष्मान भारत से होगा किडनी ट्रांसप्लांट, जुग जुग जियो अभियान शुरू
अब आयुष्मान भारत से होगा किडनी ट्रांसप्लांट, जुग जुग जियो अभियान शुरू
हेल्थ
इन गलतियों की वजह से बढ़ जाता है यूरिक एसिड, ऐसे करें कम
इन गलतियों की वजह से बढ़ जाता है यूरिक एसिड, ऐसे करें कम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
स्पोर्ट्स
कौन हैं शुभदीप घोष? टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच 
कौन हैं शुभदीप घोष? टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच 
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
फूड
FSSAI Healthy Food Claims: नैचुरल-हेल्दी टैग्स के नाम पर मिल रहा धोखा? FSSAI सख्त
नैचुरल-हेल्दी टैग्स के नाम पर मिल रहा धोखा? FSSAI सख्त
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget