हार्ट और पेट में क्यों भर जाता है पानी? रोजाना की इन गलतियों से हो सकता है गंभीर नुकसान

Why Does Fluid Build Up Around The Heart And Abdomen: शरीर में पानी की कमी होना जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक शरीर के कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा पानी जमा होना भी हो सकता है. कई बार लोगों को लगता है कि पेट का अचानक फूलना या सांस फूलना सामान्य समस्या है, लेकिन यह शरीर में फ्लूइड जमा होने का संकेत भी हो सकता है. डॉक्टरों के अनुसार पेट और दिल के आसपास पानी भरना कई गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करता है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

किन लोगों को होती है पेट में पानी भरने की दिक्कत?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्था Cleveland Clinic के अनुसार पेट में पानी भरने की स्थिति को एसाइटिस कहा जाता है. यह समस्या सबसे ज्यादा लिवर सिरोसिस के मरीजों में देखी जाती है. जब लिवर खराब होने लगता है, तो शरीर में नमक और पानी का संतुलन बिगड़ जाता है. धीरे-धीरे पेट के अंदर तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे पेट असामान्य रूप से बड़ा दिखाई देने लगता है. इसके अलावा तेजी से वजन बढ़ना, टखनों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत, पेट दर्द और थकान जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं.

क्या होते हैं इसके कारण?

डॉक्टरों के मुताबिक कुछ रोजमर्रा की आदतें इस खतरे को बढ़ा सकती हैं. लंबे समय तक अत्यधिक शराब का सेवन, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी बीमारियों का समय पर इलाज न कराना तथा लिवर की सेहत को लगातार नजरअंदाज करना सिरोसिस और आगे चलकर पेट में पानी भरने की वजह बन सकता है. रिसर्च में भी पाया गया है कि लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां एसाइटिस के सबसे बड़े कारणों में शामिल हैं.

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हार्ट में पानी भरना कितना खतरनाक?

वहीं हार्ट के आसपास पानी भरने की स्थिति को पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाता है. यह तब होता है जब दिल को घेरे रहने वाली थैली में जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ जमा हो जाता है. शुरुआत में इसके लक्षण हल्के हो सकते हैं, लेकिन समस्या बढ़ने पर सीने में दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, चक्कर आना और अत्यधिक कमजोरी महसूस हो सकती है. Cleveland Clinic के अनुसार इंफेक्शन का इलाज टालना, गंभीर बीमारियों को नजरअंदाज करना और हार्ट, किडनी या लिवर से जुड़ी समस्याओं का समय पर उपचार न कराना पेरिकार्डियल इफ्यूजन का जोखिम बढ़ा सकता है. कुछ मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी बन सकती है क्योंकि अतिरिक्त पानी दिल पर दबाव डालने लगता है.

किन चीजों को न करें इग्नोर?

डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर पेट तेजी से बढ़ रहा हो, अचानक वजन बढ़ रहा हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो या सीने में लगातार दर्द महसूस हो रहा हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए. समय रहते पहचान और इलाज से इस समस्या को गंभीर होने से रोका जा सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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