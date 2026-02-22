हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thyroid Disease Symptoms: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ लें बढ़ रहा है थायरॉयड, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

Thyroid Disease Symptoms: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ लें बढ़ रहा है थायरॉयड, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

How to Detect Thyroid Problems: थायरॉयड हमारे गले के आगे के हिस्से में स्थित एक छोटी सी तितली के आकार की ग्लैंड होती है. चलिए आपको बताते हैं कि इसमें कब दिक्कत होती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

Signs Your Thyroid Is Not Working Properly: अगर शरीर बार-बार कुछ संकेत दे रहा है, तो उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं. थायरॉयड की गड़बड़ी भी ऐसी ही समस्या है, जो धीरे-धीरे बढ़ती है और पूरे शरीर पर असर डालती है. थायरॉयड गले के सामने स्थित एक छोटी, तितली के आकार की ग्लैंज है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है. जब यह ठीक से काम नहीं करती, तो कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कब आपको समझना चाहिए कि थायरॉयड बढ़ रहा हैऔर डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है.

ये 5 लक्षण दिखें तो सतर्क हो जाएं

ठंड ज्यादा लगना

Espresso की हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, अगर मौसम सामान्य है लेकिन आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ रहा है. थायरॉयड हार्मोन कम होने पर शरीर कम ऊर्जा बनाता है, जिससे ठंड ज्यादा लगती है.

ध्यान लगाने में दिक्कत

बार-बार भूलना, फोकस न कर पाना या दिमाग सुस्त महसूस होना भी थायरॉयड की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. हार्मोन असंतुलन दिमागी काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है.

पीरियड्स में बदलाव

महिलाओं में पीरियड्स का ज्यादा आना, अनियमित होना या सामान्य से भारी ब्लीडिंग होना थायरॉयड समस्या से जुड़ा हो सकता है. हार्मोनल असंतुलन सीधे पीरियड्स साइकिल को प्रभावित करता है.

बिना वजह वजन बढ़ना

अगर खान-पान में खास बदलाव नहीं है, फिर भी वजन बढ़ रहा है, तो यह धीमे मेटाबॉलिज्म का संकेत हो सकता है. थायरॉयड हार्मोन कम होने पर शरीर कैलोरी को धीरे-धीरे जलाता है.

त्वचा का रूखा और सूखा होना

त्वचा का बेजान और ड्राई हो जाना, बालों का खुरदुरा होना भी थायरॉयड असंतुलन की ओर इशारा कर सकता है.

किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट clevelandclinic के अनुसार, थायरॉयड की बीमारी होने का खतरा कुछ लोगों में ज्यादा होता है. खासकर महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक देखी जाती है. अगर परिवार में पहले से किसी को थायरॉयड की दिक्कत रही हो तो जोखिम बढ़ जाता है. 60 वर्ष से अधिक उम्र, खासतौर पर महिलाओं में, यह संभावना और बढ़ जाती है. जिन लोगों को टर्नर सिंड्रोम है, सिर या गर्दन पर रेडिएशन थेरेपी ले चुके हैं, या ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है.

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं?

अगर ये लक्षण कई हफ्तों से बने हुए हैं या धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, तो खून की जांच TSH, T3, T4 करवाना जरूरी है. समय रहते इलाज शुरू हो जाए तो थायरॉयड को कंट्रोल में रखा जा सकता है. थायरॉयड की बीमारी आम है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज न हो तो यह हार्ट, वजन, मानसिक स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता तक को प्रभावित कर सकती है. इसलिए शरीर के संकेतों को हल्के में न लें.

सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 11:23 AM (IST)
