पुलिस भर्ती में वजन में खा गए मात? ऑन द स्पॉट ऐसा बढ़ाएं वजन

How To Gain Weight For Police Recruitment: पुलिस भर्ती की शारीरिक परीक्षा में कई उम्मीदवार दौड़, लंबाई और अन्य जरूरी चीजों को तो आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन वजन के मामले पर आकर अटक जाते हैं. कम वजन होने की वजह से कई अभ्यर्थियों का चयन रुक जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि वजन तेजी से कैसे बढ़ाया जाए और क्या सिर्फ ज्यादा खाना ही इसका समाधान है?. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जल्दी से वजन बढ़ा सकते हैं.

एक्सपर्ट के अनुसार, वजन बढ़ाना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं. कई बार कुछ लोग भरपूर खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता. इसके पीछे तेज मेटाबॉलिज्म, ज्यादा शारीरिक गतिविधि, तनाव, कम भूख या कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिम्मेदार हो सकती हैं,

कैसे बढ़ा सकते हैं वजन?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली clearmedi के अनुसार, अगर आपका लक्ष्य वजन बढ़ाना है, तो सबसे पहले शरीर की जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेना जरूरी होता है. इसे कैलोरी सरप्लस कहा जाता है. यानी शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, उससे 300 से 500 कैलोरी अधिक लेने पर धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है. वहीं जो लोग तेजी से वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें रोजाना लगभग 700 अतिरिक्त कैलोरी लेने की जरूरत पड़ सकती है.

किन चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए?

वजन बढ़ाने के लिए जंक फूड या तली-भुनी चीजों का सहारा लेना सही तरीका नहीं माना जाता. एक्सपर्ट का कहना है कि वजन बढ़ाने के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए एवोकाडो, अखरोट, ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट, ओट्स, शकरकंद और ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तथा अंडे, मछली और ग्रीक योगर्ट जैसे प्रोटीन सोर्स फायदेमंद हो सकते हैं.

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भर्ती के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट?

यदि भर्ती से पहले वजन थोड़ा कम पड़ रहा है, तो दिनभर में छोटे-छोटे अंतराल पर 5 से 6 बार भोजन करना मददगार हो सकता है. इसके अलावा दूध, पीनट बटर, केला और प्रोटीन पाउडर से बने हाई-कैलोरी शेक भी कैलोरी बढ़ाने का आसान तरीका माने जाते हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि सिर्फ खाना ही पर्याप्त नहीं है. अगर आप मांसपेशियों के रूप में वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वेट ट्रेनिंग भी जरूरी है. बहुत ज्यादा दौड़ने या कार्डियो करने से शरीर अतिरिक्त कैलोरी जला देता है, जिससे वजन बढ़ाने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है.

नींद भी जरूरी है?

भोजन के साथ पर्याप्त नींद भी बेहद जरूरी है. रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेने से शरीर को रिकवरी और मांसपेशियों के विकास में मदद मिलती है. इसके अलावा किसी भी भोजन को छोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि लगातार कैलोरी की कमी वजन बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है. अगर लगातार कोशिशों के बावजूद वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसके पीछे हाइपरथायरॉयडिज्म, टाइप-1 डायबिटीज या पोषक तत्वों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. सही खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम के जरिए स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाया जा सकता है और भर्ती के लिए जरूरी मानकों को हासिल करने में मदद मिल सकती है.

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