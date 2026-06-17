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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow To Gain Weight Fast: पुलिस भर्ती में वजन में खा गए मात? ऑन द स्पॉट ऐसा बढ़ाएं वजन

How To Gain Weight Fast: पुलिस भर्ती में वजन में खा गए मात? ऑन द स्पॉट ऐसा बढ़ाएं वजन

Healthy Weight Gain Tips: शारीरिक परीक्षा में कई उम्मीदवार दौड़, लंबाई और अन्य जरूरी चीजों को तो आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन वजन के मामले पर आकर अटक जाते हैं

Reported By : सोनम |  Updated at : 17 Jun 2026 07:24 PM (IST)
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How To Gain Weight For Police Recruitment: पुलिस भर्ती की शारीरिक परीक्षा में कई उम्मीदवार दौड़, लंबाई और अन्य जरूरी चीजों को तो आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन वजन के मामले पर आकर अटक जाते हैं. कम वजन होने की वजह से कई अभ्यर्थियों का चयन रुक जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि वजन तेजी से कैसे बढ़ाया जाए और क्या सिर्फ ज्यादा खाना ही इसका समाधान है?. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जल्दी से वजन बढ़ा सकते हैं. 

एक्सपर्ट के अनुसार, वजन बढ़ाना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं. कई बार कुछ लोग भरपूर खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता. इसके पीछे तेज मेटाबॉलिज्म, ज्यादा शारीरिक गतिविधि, तनाव, कम भूख या कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिम्मेदार हो सकती हैं, 

कैसे बढ़ा सकते हैं वजन?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली clearmedi के अनुसार, अगर आपका लक्ष्य वजन बढ़ाना है, तो सबसे पहले शरीर की जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेना जरूरी होता है. इसे कैलोरी सरप्लस कहा जाता है. यानी शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, उससे 300 से 500 कैलोरी अधिक लेने पर धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है. वहीं जो लोग तेजी से वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें रोजाना लगभग 700 अतिरिक्त कैलोरी लेने की जरूरत पड़ सकती है. 

किन चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए?

 वजन बढ़ाने के लिए जंक फूड या तली-भुनी चीजों का सहारा लेना सही तरीका नहीं माना जाता. एक्सपर्ट का कहना है कि वजन बढ़ाने के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए एवोकाडो, अखरोट, ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट, ओट्स, शकरकंद और ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तथा अंडे, मछली और ग्रीक योगर्ट जैसे प्रोटीन सोर्स फायदेमंद हो सकते हैं.

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भर्ती के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट?

यदि भर्ती से पहले वजन थोड़ा कम पड़ रहा है, तो दिनभर में छोटे-छोटे अंतराल पर 5 से 6 बार भोजन करना मददगार हो सकता है. इसके अलावा दूध, पीनट बटर, केला और प्रोटीन पाउडर से बने हाई-कैलोरी शेक भी कैलोरी बढ़ाने का आसान तरीका माने जाते हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि सिर्फ खाना ही पर्याप्त नहीं है. अगर आप मांसपेशियों के रूप में वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वेट ट्रेनिंग भी जरूरी है. बहुत ज्यादा दौड़ने या कार्डियो करने से शरीर अतिरिक्त कैलोरी जला देता है, जिससे वजन बढ़ाने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है. 

नींद भी जरूरी है?

भोजन के साथ पर्याप्त नींद भी बेहद जरूरी है. रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेने से शरीर को रिकवरी और मांसपेशियों के विकास में मदद मिलती है. इसके अलावा किसी भी भोजन को छोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि लगातार कैलोरी की कमी वजन बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है. अगर लगातार कोशिशों के बावजूद वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसके पीछे हाइपरथायरॉयडिज्म, टाइप-1 डायबिटीज या पोषक तत्वों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. सही खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम के जरिए स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाया जा सकता है और भर्ती के लिए जरूरी मानकों को हासिल करने में मदद मिल सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 07:24 PM (IST)
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