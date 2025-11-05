गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका

अगर आप वजन कम करने के लिए रोजाना चिकन,अंडे या दही जैसे हाई प्रोटीन फूड खा रहे हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप इन्हें गलत तरीके से खा रहे हों. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, सिर्फ क्या खा रहे हैं, यह नहीं बल्कि कैसे बना रहे हैं और किस हिस्से को खा रहे हैं, यह भी आपके वजन पर बड़ा असर डाल सकता है.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी भी फूड को पकाने, काटने, फ्लेवर देने या प्रोसेस करने का तरीका उसकी कैलोरी पर सीधा असर डालता है. कोई भी फूड अच्छा या बुरा नहीं होता है. ऐसे में वजन घटाना या बढ़ाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना और किस तरह का खाना खा रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी कैसे फैट बना सकता है और इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.



वजन घटाने और बढ़ाने के लिए चिकन का कौन सा हिस्सा सही



एक्सपर्ट्स के अनुसार, चिकन के अलग-अलग हिस्सों में फैट की मात्रा अलग-अलग होती है. ऐसे में आप चिकन का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं, यह आपके वजन बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है. दरअसल, चिकन ब्रेस्ट कम कैलोरी वाला होता है, जो वजन घटाने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है. वहीं चिकन थाईज और विंग्स में ज्यादा फैट होता है जो मसल्स बढ़ाने या वजन बढ़ाने वालों के लिए ज्यादा सही माना जाता है.



आलू उबालने पर फायदेमंद और तलने पर नुकसानदायक



अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आलू को उबालकर खाएं. उबले हुए आलू पेट भरा रखते हैं और कैलोरी कम देते हैं. लेकिन जैसे ही इन्हें तेल में ताला जाता है, इनकी कैलोरी तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप फ्रेंच फ्राइज चाहे और एयर फ्राई ही क्यों न खाएं उसमें तेल की वजह से कैलोरी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है. इसलिए वजन घटाने के लिए उबले आलू खाना ज्यादा सही माना जाता है.



अंडे का सिर्फ सफेद हिस्सा वजन घटाने में फायदेमंद



अंडे का सफेद हिस्सा लगभग पूरा प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें कैलोरी बहुत कम होती है. यह वजन घटाने वालों के लिए फायदेमंद होता है. वहीं पूरा अंडा जिसमें योल्क यानी पीला हिस्सा भी शामिल होता है, उसमें फैट और प्रोटीन दोनों होते हैं. ऐसे में यह पिला हिस्सा उन लोगों के लिए अच्छा है जो वजन या मसल्स बढ़ाना चाहते हैं.



ब्लैक कॉफी सही शुगर वाली कॉफी से बचें



वजन घटाने और बढ़ाने में कॉफी भी काफी मायने रखती है. दरअसल ब्लैक कॉफी लगभग जीरो कैलोरी वाली होती है और वजन घटाने में मदद करती है. लेकिन जैसे ही उसमें चीनी, क्रीम या सिरप मिलाया जाता है, वह कैलोरी से भरपूर ड्रिंक बन जाती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसी कॉफी वजन घटने नहीं देती है और इससे आपका वजन घटने की बजाय और बढ़ सकता है.



ग्रीक योगर्ट फ्लेवर वाला नहीं सादा ज्यादा बेहतर



प्लेन ग्रीक योगर्ट प्रोटीन से भरपूर और कम कैलोरी वाला होता है जो वजन घटाने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है. लेकिन फ्लेवर या फ्रूट योगर्ट में ज्यादा शुगर और स्वीटनर मिलाए जाते हैं जो वजन बढ़ा सकते हैं. ऐसे में अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आपको क्लीन प्लेन ग्रीक योगर्ट खाना चाहिए.

ये भी पढ़ें-खून में घुसकर नसों में सूजन पैदा कर रहा दिल्ली का प्रदूषण, धीरे-धीरे मौत के करीब आ रहा आम इंसान!