हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeight Growth Diet: ये सब्जियां खाने से जल्दी बढ़ती है लंबाई, फायदे जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर

Height Growth Diet: ये सब्जियां खाने से जल्दी बढ़ती है लंबाई, फायदे जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर

Vegetables That Increase Height: हम हाइट बढ़ाने के लिए काफी सप्लीमेंट का यूज करते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी डाइट से आप आराम से हाइट बढ़ा सकते हैं, बिना किसी सप्लीमेंट के.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Jan 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

Which Vegetable Helps Increase Height: लंबाई भले ही काफी हद तक जेनेटिक्स पर निर्भर करती हो, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही पोषण के बिना शरीर का संतुलित विकास संभव नहीं है. खासकर ग्रोथ एज में हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए कुछ सब्ज़ियों का नियमित सेवन बेहद जरूरी होता है. चलिए आपको कुछ सब्जियों और फूड्स के बारे में बताते हैं, जो बच्चों की हाइट ग्रोथ में मददगार साबित होंगी.

हरी पत्तेदार 

पालक, केल, पत्ता गोभी और अरुगुला जैसी हरी पत्तेदार सब्ज़ियां लंबाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं. इनमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैंय साथ ही इनमें मौजूद विटामिन K बोन डेंसिटी बढ़ाने में सहायक माना जाता है, जो ग्रोथ के लिए जरूरी है.

केल 

केल को सुपरफूड माना जाता है. इसमें कैल्शियम और विटामिन C अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों की मजबूती और शरीर के विकास को सपोर्ट करता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ग्रोथ एज में केल को डाइट में शामिल करने से हड्डियों का विकास बेहतर हो सकता है.

पत्ता गोभी और अरुगुला

पत्ता गोभी पाचन तंत्र को मजबूत करती है, जिससे शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर पाता है. वहीं अरुगुला में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों की ग्रोथ और मजबूती में मदद करते हैं.

शकरकंद

शकरकंद विटामिन A से भरपूर होता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी माना जाता है. इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर गट हेल्थ को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर को ग्रोथ से जुड़े पोषक तत्व सही तरह से मिल पाते हैं. आप इसे उचित मात्रा में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

बीन्स और क्विनोआ

बीन्स पौधों से मिलने वाला अच्छा प्रोटीन और आयरन का स्रोत हैं, जो टिश्यू ग्रोथ में मदद करते हैं. वहीं क्विनोआ में मौजूद मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हड्डियों की मजबूती को सपोर्ट करते हैं, जिससे लंबाई के विकास में मदद मिल सकती है. आप इसको डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ध्यान रखने वाली बात
यह साफ है कि एक तय उम्र के बाद लंबाई बढ़ना संभव नहीं होता, लेकिन सही सब्ज़ियों से भरपूर डाइट हड्डियों को मजबूत बनाकर ग्रोथ को सपोर्ट जरूर करती है और लंबाई को बनाए रखने में मदद करती है. अगर लंबाई बढ़ाने या बच्चों की ग्रोथ को लेकर चिंता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. सही डाइट के साथ ये सब्जियां शरीर के विकास में के लिए जरूरी होती हैं. 

ये भी पढ़ें: पेट का भारीपन या मामूली थकान? नजरअंदाज न करें, जानिए फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 22 Jan 2026 04:40 PM (IST)
Vegetables That Increase Height Height Growth Foods Best Vegetables For Height Growth
