Egg Freezing: कितने साल के लिए एग्स फ्रीज करवा सकती हैं महिलाएं, इसमें कितना खर्चा आता है?

Egg Freezing: कितने साल के लिए एग्स फ्रीज करवा सकती हैं महिलाएं, इसमें कितना खर्चा आता है?

How Long Can Eggs Be Frozen: करियर बनाने या फिर अन्य कारणें से कई महिलाएं देर से मां बनने का फैसला करती हैं. इसके लिए वे एग्स को फ्रीज करवाती हैं. चलिए जानते हैं कि ये कितने सालों के लिए होता है.

09 Mar 2026 05:40 PM (IST)
How Long Can Women Freeze Their Eggs: आज के समय में कई महिलाएं भविष्य में मां बनने की योजना बनाती हैं, लेकिन हर किसी के लिए सही समय एक जैसा नहीं होता. कई बार सही पार्टनर न मिलना, करियर पर ध्यान देना, जीवन के अन्य लक्ष्य पूरे करना या कोई मेडिकल समस्या ऐसी स्थिति बना देती है, जिसमें तुरंत मां बनना संभव नहीं होता. ऐसे में एग फ्रीजिंग यानी अंडों को सुरक्षित रखकर भविष्य के लिए संरक्षित करना एक विकल्प बनकर सामने आया है.

एग फ्रीजिंग को मेडिकल भाषा में क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाता है. इस प्रक्रिया में महिला के एग्स को निकालकर विशेष तकनीक से फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि बाद में IVF की मदद से प्रेग्नेंसी की संभावना बनी रहे. यह तरीका उन महिलाओं के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जिन्हें कीमोथेरेपी, गंभीर एंडोमेट्रियोसिस के इलाज, जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी या किसी ऐसी बीमारी का इलाज कराना हो जो फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती है.

कौन महिलाएं एग फ्रीजिंग करा सकती हैं?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्थान hopkinsmedicine की रिपोर्ट के अनुसार, एग फ्रीजिंग हर महिला के लिए जरूरी या उपयोगी नहीं होती. इसके लिए डॉक्टर महिला की उम्र, स्वास्थ्य और फर्टिलिटी से जुड़े कई पहलुओं की जांच करते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला को कैंसर है, तो यह देखना जरूरी होता है कि इलाज शुरू होने से पहले एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया पूरी करने का समय है या नहीं.

हालांकि ज्यादातर मामलों में सबसे महत्वपूर्ण कारक महिला की उम्र होती है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, एग्स की संख्या और उनकी क्वालिटी दोनों कम होने लगती हैं. आमतौर पर 45 से 55 वर्ष के बीच महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है और एग्स बनना बंद हो जाते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार 37 वर्ष के बाद एग्स की संख्या तेजी से घटने लगती है और 43 वर्ष की उम्र तक लगभग 90 प्रतिशत एग्स प्रेग्नेंसी के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते. इसलिए 40 वर्ष से पहले एग फ्रीजिंग कराना बेहतर माना जाता है.

कितने साल तक फ्रीज रह सकते हैं अंडे?

Pacific Fertility Center की रिपोर्ट के अनुसार, आधुनिक तकनीक की मदद से अंडों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. कई एक्सपर्ट के अनुसार सही तरीके से फ्रीज किए गए अंडों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और कुछ देशों में इन्हें 55 साल तक स्टोर करने की अनुमति देने पर भी चर्चा हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, साइंटिस्ट ने ऐसे मामलों में भी सफलता पाई है जहां 10 से 14 साल तक फ्रीज किए गए एग्स से गर्भधारण संभव हुआ.

भारत में कितना आता है खर्च?

Proactiveforher की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एग फ्रीजिंग की लागत शहर और क्लिनिक के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. आमतौर पर एग्स निकालने और फ्रीज करने की प्रक्रिया पर लगभग 50,000 से 1.5 लाख रुपये तक खर्च आ सकता है. इसके अलावा एग्स को स्टोर करने के लिए हर साल लगभग 5,000 से 15,000 रुपये तक की फीस ली जाती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 09 Mar 2026 05:40 PM (IST)
Embed widget