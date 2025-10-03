पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 

दुनिया भर में लिवरसे जुड़ी बीमारियां तेजी से आम होती जा रही है. खासकर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज तेजी से बढ़ने वाले वाली स्वास्थ्य समस्या बन गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बीमारी अक्सर लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतों से जुड़ी होती है. कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी भी देते हैं कि पेडल एडिमा या सूजे हुए पर फैटी लिवरका एक शुरुआती और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला लक्षण हो जाता हो सकता है ‌.

पेडल एडिमा पैरों की सूजन का संकेत

एक्सपर्ट्स के अनुसार फैटी लिवर का शुरुआती संकेत पैरों की सूजन या पेडल एडिमा अक्सर अनदेखा क‍िया जाने वाला होता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फैटी लिवरका अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह धीरे-धीरे गंभीर लिवररोग जैसे सिरोसिस या कैंसर में बदल सकता है. वहीं फैटी लिवर या हेपेटिक स्टियाटोसिस वह स्थिति होती है जिसमें लिवर में ज्यादा वसा जमा हो जाती है जो छोटे लेवल पर वसा सामान्य मानी जाती है, लेकिन वसा ज्यादा होने पर यह लिवर की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है. NAFLD आम तौर पर मोटापा, डायबिटीज, खराब खान-पान और शारीरिक निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है. इसे समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो यह NASH सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकता है.

कैसे पहचानें पेडल एडिमा?

पेडल एडिमा को घर पर आसानी से जांचा जा सकता है. इसके लिए अपने पैरों खासकर टखने के ऊपर वाली जगह पर कुछ सेकेंड तक दबाव डालें. अगर दबाव हटाने के बाद आपकी त्वचा पर गड्ढे या पीट रह जाता है तो यह पीटिंग एडिमा कहलाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सूजे पैरों को सिर्फ लंबे समय तक खड़े रहने या चलने का असर समझ कर नजरअंदाज न करें यह आपके लि‍वर को नुकसान पहुंचाने वाला शुरुआती संकेत हो सकता है.

समय पर इलाज से बचाव

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फैटी लिवर के लक्षणों के बढ़ने का इंतजार न करें शुरुआती पहचान और समय पर इलाज से आपका लिवर बचाया जा सकता है. साथ ही इससे आपकी जान भी बचाई जा सकती है.

