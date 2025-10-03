हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थपैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 

पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 

फैटी लिवर का शुरुआती संकेत पैरों की सूजन या पेडल एडिमा अक्सर अनदेखा क‍िया जाने वाला होता है. लिवर का समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह धीरे-धीरे गंभीर लिवर रोग जैसे सिरोसिस या कैंसर में बदल सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 03 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया भर में लिवरसे जुड़ी बीमारियां तेजी से आम होती जा रही है. खासकर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज तेजी से बढ़ने वाले वाली स्वास्थ्य समस्या बन गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बीमारी अक्सर लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतों से जुड़ी होती है. कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी भी देते हैं कि पेडल एडिमा या सूजे हुए पर फैटी लिवरका एक शुरुआती और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला लक्षण हो जाता हो सकता है ‌.

पेडल एडिमा पैरों की सूजन का संकेत 

एक्सपर्ट्स के अनुसार फैटी लिवर का शुरुआती संकेत पैरों की सूजन या पेडल एडिमा अक्सर अनदेखा क‍िया जाने वाला होता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फैटी लिवरका अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह धीरे-धीरे गंभीर लिवररोग जैसे सिरोसिस या कैंसर में बदल सकता है. वहीं फैटी लिवर या हेपेटिक स्टियाटोसिस वह स्थिति होती है जिसमें लिवर में ज्यादा वसा जमा हो जाती है जो छोटे लेवल पर वसा सामान्य मानी जाती है, लेकिन वसा ज्यादा होने पर यह लिवर की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है. NAFLD आम तौर पर मोटापा, डायबिटीज, खराब खान-पान और शारीरिक निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है. इसे समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो यह NASH सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकता है.

कैसे पहचानें पेडल एडिमा?

पेडल एडिमा को घर पर आसानी से जांचा जा सकता है. इसके लिए अपने पैरों खासकर टखने के ऊपर वाली जगह पर कुछ सेकेंड तक दबाव डालें. अगर दबाव हटाने के बाद आपकी त्वचा पर गड्ढे या पीट रह जाता है तो यह पीटिंग एडिमा कहलाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सूजे पैरों को सिर्फ लंबे समय तक खड़े रहने या चलने का असर समझ कर नजरअंदाज न करें यह आपके लि‍वर को नुकसान पहुंचाने वाला शुरुआती संकेत हो सकता है. 

समय पर इलाज से बचाव

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फैटी लिवर के लक्षणों के बढ़ने का इंतजार न करें शुरुआती पहचान और समय पर इलाज से आपका लिवर बचाया जा सकता है. साथ ही इससे आपकी जान भी बचाई जा सकती है.

ये भी पढ़ें-Menstrual Health Myths: क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 03 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Tags :
Liver Disease Fatty Liver Feet Swelling Pedal Edema
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? अभी से तैयारी कर रही हैं एक्ट्रेस
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? अभी से तैयारी कर रही हैं एक्ट्रेस
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
हेल्थ
पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 
पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 
जनरल नॉलेज
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
ट्रेंडिंग
देश चुनौतियों से नहीं... ताजी बनी सड़क पर दारूबाज शख्स ने चला दी मोटरसाइकिल, वीडियो देख खून खौल जाएगा
देश चुनौतियों से नहीं... ताजी बनी सड़क पर दारूबाज शख्स ने चला दी मोटरसाइकिल, वीडियो देख खून खौल जाएगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget